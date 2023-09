Collins Foods Limited est un exploitant de restaurants basé en Australie. La société est impliquée dans l'exploitation, la gestion et l'administration de restaurants en Australie et en Europe. Elle exploite des restaurants KFC et Taco Bell en Australie, en Allemagne et aux Pays-Bas. Elle soutient les fabricants et les prestataires de services australiens et achète des produits fabriqués en Australie. La société exploite environ 271 restaurants en Australie, 16 restaurants en Allemagne, 56 restaurants aux Pays-Bas, 13 restaurants dans le Queensland, neuf restaurants dans le Victoria et quatre restaurants en Australie occidentale.

Secteur Restaurants et bars