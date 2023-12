Colony Textile Mills Limited est une société pakistanaise qui produit des fils et des tissus au Pakistan. L'activité principale de la société est la fabrication et la vente de fils, de tissus, de vêtements confectionnés et le commerce de biens immobiliers. Ses secteurs d'activité sont la filature et le tissage. Le secteur de la filature est engagé dans la production de fils de différentes qualités en utilisant des fibres naturelles et artificielles. Le secteur du tissage est engagé dans la production de tissus de différentes qualités à partir de fils. Les produits de la catégorie filature comprennent le fil à anneaux et le fil à bouts libres. Ses produits dans la catégorie du tissage comprennent les bi-étirages, le sergé brisé, la toile et la popeline, le dobby et les tissages spéciaux, les chevrons, l'ottoman, le Rip Stop, le satin et le satin rayé, l'écriture en lisière, les étirements, les serpentins et les mèches, et le tissu. Ses produits de couture comprennent des vêtements d'entreprise, des gilets, des vêtements d'accueil et des tabliers, des vêtements de chasse, des vestes, des vêtements de pharmacie et de soins de santé, et des vêtements de pluie, entre autres.

Secteur Textiles et Cuirs