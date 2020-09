Coloplast A/S : approche des sommets

Le management vise une croissance organique annuelle du chiffre d'affaires comprise entre 7 et 9% et une marge d'Ebit de plus de 30%. En première lecture, Jefferies se réjouit de ces projections, qui pourraient même s'avérer un tantinet conservatrices au vu de la dynamique de l'entreprise. Le plan sera détaillé de 14h00 à 17h00 cet après-midi. La société a aussi prévu de laisser inchangée sa politique de rémunération des actionnaires. Coloplast prend aussi l'engagement de réduire ses émissions polluantes et son empreinte, notamment en accroissant le recours aux plastiques recyclés.

Les prévisions financières pour 2019/2020 sont inchangées, avec une croissance organique des recettes d'environ 4% à taux de change constant et une marge d'EBIT d'environ 31%.

Les condensé de données financières de Coloplast (Source Zonebourse / S&P Capital IQ)