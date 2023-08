Coloplast A/S est spécialisé dans la conception, la fabrication et la commercialisation de produits médicaux jetables. Le CA par famille de produits se répartit comme suit : - produits d'hygiène (44,6%) : poches à urines, tampons obturateurs, systèmes et sets de sondage urinaire, etc. ; - produits de soins des stomies (38,2%) : poches et appareillages utilisés à la suite d'opérations intestinales ; - produits de soins des plaies et de la peau (11,9%) : pansements, bandages, crèmes et gels ; - produits de soins vocaux et respiratoires (5,3%) : prothèses vocales pour parler, adhésifs, canules de laryngectomie pour la respiration, appareils pour parler mains libres, etc. La répartition géographique du CA est la suivante : Danemark (1,3%), Etats-Unis (18,9%), Royaume Uni (13,7%), France (10,9%) et autres (55,2%).