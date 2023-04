Communiqué Financier Annuel 2022 : Résultats Annuels 21/04/2023 | 02:30 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires COMMUNIQUÉ FINANCIER RÉSULTATS ANNUELS 2022 Distribution d'un dividende ordinaire de 2 DH par action soit 32 Millions de DH Activité 2022 : L'année 2022 a été clôturée avec une évolution du chiffre d'affaires de 6,2% qui vient consolider la croissance de 24% enregistrée une année auparavant. Ainsi, le Chiffre d'Affaires HT est passé de 574 MDH en 2021 à 610 MDH en 2022. Le tonnage livré en 2022 a enregistré également une hausse de 6,8% par rapport à 2021 pour s'établir à 56 milles tonnes contre 52 milles tonnes en 2021. Cette performance a été réalisée grâce à une politique marketing et d'innovation dynamique, et ce malgré le ralentissement de l'activité du secteur du bâtiment au cours de l'exercice 2022 (pour rappel, au terme de l'année 2022, les ventes du ciment ont enregistré une baisse de 10,6% par rapport à 2021). Chiffre d'Affaires HT en KDH 600 000 609 919 500 000 574 064 +6,2% 400 000 300 000 200 000 100 000 0 2021 2022 Résultat d'Exploitation en KDH 60 000 +8,4% Malgré la baisse de la marge sous l'effet de l'augmentation des prix des intrants, l'accroissement du volume d'activité 50 000 59 791 55 148 conjugué à l'optimisation des charges ont permis de réaliser une bonne évolution du résultat d'exploitation qui a enregistré 40 000 30 000 une évolution de 8,4% entre 2021 et 2022. Il passe ainsi de 55 MDH à 60 MDH. 20 000 10 000 0 Résultat Net en KDH 2021 2022 35 000 +6,6% 30 000 35 352 33 161 25 000 Le résultat net à fin 2022 ressort à 35.3 MDH contre 33.2 MDH une année auparavant, soit une évolution de 6,6% par rapport 20 000 15 000 à 2021. 10 000 Ce résultat neutralisé de la contribution de solidarité sociale ressortirait à 37 MDH soit une évolution de 10% par rapport à 5 000 0 2021. 2021 2022 Faits marquants 2022 : Les prix des intrants ont poursuivi leur trend haussier durant le second semestre 2022.

Lancement de deux nouveaux produits sur le marché.

Le renouvellement avec succès des certifications QSE selon les normes ISO 9001 pour la qualité, ISO 14001 pour l'environnement et ISO 45001 pour la sécurité au travail.

L'obtention de la certification du Système de Mangement de la Sécurité d'Information (SMSI) selon la norme internationale ISO 27001. Des fondamentaux financiers solides : Malgré le contexte économique difficile, les fondamentaux de COLORADO restent solides ce qui dénote d'une bonne santé financière : L'endettement net est de 20.5 MDH à fin 2022 contre 25.6 MDH en 2021. Le niveau de l'endettement reste très faible.

Les capitaux propres sont de 320.1 MDH au 31 décembre 2022 et représentent ainsi 59,0% du total bilan contre 48,9% au 31 décembre 2021.

Le fond de roulement au 31 décembre 2022 est de 208.5 MDH contre 214.5 MDH à fin décembre 2021 soit une légère baisse de 3%.

L'augmentation du besoin en fond de roulement au 31 décembre 2022 à 205.4 MDH (contre 85.5 MDH en 2021) trouve son origine de l'encours fournisseurs.

La trésorerie est excédentaire de 3MDH au 31 décembre 2022. Poste/Ratio 31-déc-2131-déc-22 Endettement Net (en MMAD) 25,6 20,5 Capitaux propres (en MMAD) 317,4 320,1 Capitaux permanent (Capitaux propres +DLMT) 343,1 340,5 Poids de l'endettement (DLMT/ Capitaux permanents) 7,5% 6,0% TOTAL Bilan (en MMAD) 648,4 542,0 Autonomie financière (Capitaux propres/Total Bilan) 48,9% 59,0% Fond de roulement (en MMAD) 214,5 208,5 Besoin en fond de roulement (en MMAD) 85,5 205,4 Trésorerie 128,9 3,0 Distribution de dividendes : Le Conseil d'Administration proposera, lors de la prochaine Assemblée Générale des actionnaires, l'approbation de la distribution d'un dividende ordinaire de (deux) 2 DH par action. D'où un total dividendes à distribuer de 32 MDH. Cooptation : Le Conseil d'Administration a décidé de coopter M Ismaël BERRADA en tant qu'Administrateur suite au décès de feu Jaouad Mohamed BERRADA. La prochaine assemblée des actionnaires devra ratifier cette cooptation. Transfert des titres de COLORADO : Le Conseil d'Administration a validé le transfert des titres de COLORADO du marché principal au marché alternatif. Perspectives 2023 : Malgré la conjoncture difficile que connait le marché du bâtiment, COLORADO ne ménagera aucun effort pour développer son activité en poursuivant sa politique de diversification et d'innovation et en veillant à consolider la bonne santé financière de la société. Lien internet du rapport financier annuel 2022 : https://www.colorado.ma/corporate/fr/etats-financiers Société anonyme au capital de 161 176 110 DH Siège social : Route Mly Thami Km 15 commune rurale Oulad azouz Dar Bouaâza (province Nouacer) - RC numéro 28509 Casablanca Bilan (Actif) (Modèle Normal) COLORADO SA Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022 EXERCICE EXERCICE A C T I F Brut Amortissement Net PRECEDENT s et Provisions Net Immobilisations en non valeurs->[A] 313 400,00 193 363,51 120 036,49 182 716,49 A Frais préliminaires Charges à répartir sur plusieurs exercices 313 400,00 193 363,51 120 036,49 182 716,49 C Primes de remboursement des obligations T Immobilisations incorporelles-> [B] 7 480 846,06 2 303 538,86 5 177 307,20 4 469 605,69 Immobilisations en Recherche et Dev. I Brevets, marques, droits et valeurs similaires 3 558 346,06 2 303 538,86 1 254 807,20 547 105,69 F Fonds commercial Autres immobilisations incorporelles 3 922 500,00 3 922 500,00 3 922 500,00 Immobilisations corporelles->[C] 313 818 088,43 188 668 940,29 125 149 148,14 122 325 726,68 I Terrains 27 445 760,00 27 445 760,00 27 445 760,00 M Constructions 161 653 104,28 92 866 260,81 68 786 843,47 74 497 904,56 Installations techniques, matériel et outillage 99 937 294,09 79 462 434,67 20 474 859,42 14 572 736,15 M O Matériel de transport 8 990 093,75 8 765 797,83 224 295,92 518 588,14 Mobilier, Mat. de bureau, Aménag. Divers 9 146 115,20 7 190 137,15 1 955 978,05 1 679 199,30 B Autres immobilisations corporelles 511 182,39 384 309,83 126 872,56 136 103,79 I Immobilisations corporelles en cours 6 134 538,72 6 134 538,72 3 475 434,74 Immobilisations financières->[D] 1 620 095,71 1 620 095,71 1 590 344,67 L Prêts immobilisés 1 208 970,32 1 208 970,32 1 179 219,28 I Autres créances financières 138 524,92 138 524,92 138 524,92 Titres de participation 272 600,47 272 600,47 272 600,47 S Autres titres immobilisés Ecarts de conversion actif-> [E]

Diminution des créances immobilisées Augmentations des dettes de financement TOTAL (A+B+C+D+E) 323 232 430,20 191 165 842,66 132 066 587,54 128 568 393,53 A Stocks[F] 195 373 821,55 1 557 271,83 193 816 549,72 193 152 451,74 C Marchandises 5 020 569,66 255 915,92 4 764 653,74 7 476 743,34 T Matières et fournitures consommables 116 184 022,77 408 197,87 115 775 824,90 107 996 467,32 I Produits en cours 4 019 590,73 4 019 590,73 3 406 044,06 Produits intermédiaires et produits résiduels F Produits finis 70 149 638,39 893 158,04 69 256 480,35 74 273 197,02 C Créances de l'actif circulant->[G] 259 893 332,38 51 073 822,55 208 819 509,83 194 143 329,79 Fournis. débiteurs, avances et acomptes 567 424,27 567 424,27 916 789,74 I Clients et comptes rattachés 233 476 321,84 50 457 596,91 183 018 724,93 159 460 134,05 R Personnel 68 148,91 68 148,91 186 262,87 C Etat 22 673 820,47 22 673 820,47 32 715 455,80 U Comptes d'associés L Autres débiteurs 2 432 447,33 616 225,64 1 816 221,69 120 632,63 Comptes de régularisation- Actif 675 169,56 675 169,56 744 054,70 A Titres valeurs de placement->[H] 124 333 620,88 N Ecarts de conversion actif-> [I]|Eléments 211 268,80 211 268,80 235 649,19 T circulants TOTAL II (F+G+H+I) 455 478 422,73 52 631 094,38 402 847 328,35 511 865 051,60 T Trésorerie-Actif 7 076 274,29 7 076 274,29 7 947 832,50 R Chèques et valeurs à encaisser 1 543 598,06 1 543 598,06 1 574 580,16 E S Banques, T.G et C.C.P 5 480 441,01 5 480 441,01 6 338 843,89 . Caisse, Régie d'avances et accréditifs 52 235,22 52 235,22 34 408,45 . . TOTAL III 7 076 274,29 7 076 274,29 7 947 832,50 TOTAL GENERAL I+II+III 785 787 127,22 243 796 937,04 541 990 190,18 648 381 277,63 Bilan (Passif) (Modèle Normal) COLORADO SA Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022 P A S S I F EXERCICE EXERCICE PRECEDENT CAPITAUX PROPRES 320 069 776,22 317 356 069,34 F Capital social ou personnel (1) 161 176 110,00 120 882 080,00 I Moins : actionnaires, capital souscrit non appelé Capital appelé 161 176 110,00 120 882 080,00 N Dont versé 161 176 110,00 120 882 080,00 A Prime d'émission, de fusion, d'apport N Ecarts de réévaluation C Réserve légale 12 088 208,00 12 088 208,00 E Autres réserves 19 705 970,00 40 000 000,00 M Report à nouveau (2) 91 747 619,74 111 224 744,66 E Résultat en instance d'affectation Résultat net de l'exercice (2) 35 351 868,48 33 161 036,68 N Total des capitaux propres (A) 320 069 776,22 317 356 069,34 T Capitaux propres assimilés (B) 67 411,80 Subvention d'investissement 67 411,80 P Provisions réglementées E Dettes de financement (C) 20 462 476,42 25 636 523,10 R Emprunts obligataires M Autres dettes de financement 20 462 476,42 25 636 523,10 Provisions durables pour risques et charges (D) A Provisions pour risques N Provisions pour charges E Ecarts de conversion-passif (E) N Augmentation des créances immobilisées T Diminution des dettes de financement TOTAL I (A+B+C+D+E) 340 532 252,64 343 060 004,24 P Dettes du passif circulant (F) 196 902 522,95 301 713 178,99 A Fournisseurs et comptes rattachés 137 531 910,56 240 940 919,45 S Clients créditeurs, avances et acomptes 7 628 931,55 8 353 278,93 S I Personnel 7 438 991,55 7 214 587,01 F Organismes sociaux 4 004 243,95 3 967 721,29 C Etat 39 874 691,02 40 591 615,83 I Comptes d'associés R Autres créanciers 393 342,92 620 137,66 C U Comptes de régularisation passif 30 411,40 24 918,82 L Autres provisions pour risques et charges (G) 211 268,80 235 649,19 A N Ecarts de conversion - passif (Eléments circulants) (H) 300 255,32 38 701,75 T TOTAL II (F+G+H) 197 414 047,07 301 987 529,93 T TRESORERIE PASSIF 4 043 890,47 3 333 743,46 R Crédits d'escompte E S Crédits de trésorerie 1 690 647,30 . Banques (Soldes créditeurs) 2 353 243,17 3 333 743,46 . . TOTAL III 4 043 890,47 3 333 743,46 TOTAL GENERAL I+II+III 541 990 190,18 648 381 277,63 (1)Capital personnel débiteur. (2)Bénéficiaire(+).déficitaire(-). Compte de Produits et Charges (Hors Taxes) COLORADO SA Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022 OPERATIONS TOTAUX DE Propres à Concernant TOTAUX DE L'EXERCICE DESIGNATION les exercices L'EXERCICE l'exercice PRECEDENT précédents 1 2 3 = 2 + 1 4 PRODUITS D'EXPLOITATION 614 978 246,85 614 978 246,85 629 585 089,34 Ventes de marchandises (en l'état) 7 027 687,66 7 027 687,66 7 189 431,91 E Ventes de biens et services produits 602 890 956,96 602 890 956,96 566 874 097,47 Chiffres d'affaires 609 918 644,62 609 918 644,62 574 063 529,38 X I Variation de stocks de produits (1) -4 444 263,75 -4 444 263,75 33 793 368,66 P Immobilisations produites par l'entreprise L pour elle-même Subventions d'exploitation O Autres produits d'exploitation I Reprises d'exploitation : transferts de 9 503 865,98 9 503 865,98 21 728 191,30 A charges Total I 614 978 246,85 614 978 246,85 629 585 089,34 T CHARGES D'EXPLOITATION 555 179 653,69 7 653,66 555 187 307,35 574 437 037,66 A Achats revendus(2) de marchandises 6 472 020,98 6 472 020,98 5 375 716,40 T Achats consommés(2) de matières et 395 750 281,66 395 750 281,66 396 558 861,81 fournitures II I Autres charges externes 71 599 817,46 7 653,66 71 607 471,12 79 907 702,15 O Impôts et taxes 1 742 116,84 1 742 116,84 1 596 934,34 N Charges de personnel 61 262 100,90 61 262 100,90 60 362 017,85 Autres charges d'exploitation 900 000,00 900 000,00 900 000,00 Dotations d'exploitation 17 453 315,85 17 453 315,85 29 735 805,11 III Total II 555 179 653,69 7 653,66 555 187 307,35 574 437 037,66 RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II) 59 798 593,16 -7 653,66 59 790 939,50 55 148 051,68 PRODUITS FINANCIERS 3 454 544,71 3 454 544,71 2 708 420,17 F Produits des titres de partic. Et autres titres 73 270,22 73 270,22 immobilisés IV I Gains de change 709 086,11 709 086,11 265 261,03 N Interêts et autres produits financiers 2 327 680,39 2 327 680,39 2 098 455,97 Reprises financières : transfert charges 344 507,99 344 507,99 344 703,17 A Total IV 3 454 544,71 3 454 544,71 2 708 420,17 N CHARGES FINANCIERES 12 577 467,14 12 577 467,14 12 571 850,57 C Charges d'interêts 1 879 603,18 1 879 603,18 1 339 150,23 I V Pertes de change 753 428,21 753 428,21 1 145 508,82 E Autres charges financières 9 624 308,15 9 624 308,15 9 613 630,99 Dotations financières 320 127,60 320 127,60 473 560,53 R Total V 12 577 467,14 12 577 467,14 12 571 850,57 VI RESULTAT FINANCIER (IV-V) -9 122 922,43 -9 122 922,43 -9 863 430,40 VII RESULTAT COURANT (III+VI) 50 675 670,73 -7 653,66 50 668 017,07 45 284 621,28 Compte de Produits et Charges (Hors Taxes) (Suite) COLORADO SA Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022 OPERATIONS TOTAUX DE Concernant TOTAUX DE Propres à L'EXERCICE DESIGNATION les exercices L'EXERCICE l'exercice PRECEDENT précédents 1 2 3 = 2 + 1 4 VII RESULTAT COURANT (III+VI) 50 675 670,73 -7 653,66 50 668 017,07 45 284 621,28 PRODUITS NON COURANTS 972 879,61 972 879,61 1 851 300,81 Produits des cessions d'immobilisations 780 480,34 780 480,34 1 160 666,66 N Subventions d'équilibre O VIII Reprises sur subventions d'investissement 67 411,84 67 411,84 67 411,84 Autres produits non courants 124 987,43 124 987,43 623 222,31 N Reprises non courantes ; transferts de charges Total VIII 972 879,61 972 879,61 1 851 300,81 C CHARGES NON COURANTES 3 121 742,20 3 121 742,20 1 049 025,41 O Valeurs nettes d'amortissements des 334 052,11 334 052,11 72 692,09 immobilisations cédées U IX Subventions accordées Autres charges non courantes 2 787 690,09 2 787 690,09 976 333,32 R Dotations non courantes aux amortissements et aux provisions A Total IX 3 121 742,20 3 121 742,20 1 049 025,41 N X RESULTAT NON COURANT (VIII-IX) -2 148 862,59 -2 148 862,59 802 275,40 T XI RESULTAT AVANT IMPOTS (VII+X) 48 526 808,14 -7 653,66 48 519 154,48 46 086 896,68 XII IMPOTS SUR LES RESULTATS 13 167 286,00 13 167 286,00 12 925 860,00 XII RESULTAT NET (XI-XII) 35 359 522,14 -7 653,66 35 351 868,48 33 161 036,68 XIV TOTAL DES PRODUITS (I+IV+VII) 619 405 671,17 619 405 671,17 634 144 810,32 XV TOTAL DES CHARGES (II+V+IX+XIII) 584 046 149,03 7 653,66 584 053 802,69 600 983 773,64 XVI RESULTAT NET|(total des produits-total des 35 359 522,14 -7 653,66 35 351 868,48 33 161 036,68 charges) 1)Variation de stock : Stock final-Stock initial : Augmentation(+); Diminution(-) 2)Achats revendus ou achats consommés : Achats - variation de stock. Société anonyme au capital de 161 176 110 DH Siège social : Route Mly Thami Km 15 commune rurale Oulad azouz Dar Bouaâza (province Nouacer) - RC numéro 28509 Casablanca

Original Document

Colorado Ste des Ets SA published this content on 20 April 2023 and is solely responsible for the information contained therein.

