Dreambaby aborde l'avenir sous un nouveau propriétaire

Colruyt Group a conclu un accord avec la direction de Supra Bazar (« Supra Bazar ») en vue de la vente de 100% des actions de Dreambaby. Supra Bazar est une entreprise familiale belge qui est devenue l'un des acteurs locaux majeurs du commerce de détail dans le segment non-food. Par ailleurs, elle possède une expérience très pertinente dans le secteur des articles pour bébés grâce à ses magasins Supra Bazar et aux concept stores Kabine récemment acquis.

Colruyt Group est convaincu que Dreambaby, sous l'égide de Supra Bazar, aura un avenir sain et durable et sera en mesure de mettre pleinement en œuvre sa nouvelle stratégie en tant que magasin spécialisé en articles pour bébés par excellence en Belgique, mettant l'accent sur les jeunes familles.

Dreambaby : le spécialiste national des articles pour bébés en Belgique

Dreambaby, le spécialiste des articles pour bébés de Colruyt Group, a mis au point sa stratégie au cours de l'année écoulée et y a mis fortement l'accent ces derniers mois. En tant que leader du marché en Belgique, Dreambaby entend être le magasin spécialisé en articles pour bébés en Belgique, en choisissant délibérément d'exceller dans ce marché de niche. L'accent est mis sur l'univers des femmes enceintes et des familles avec bébé jusqu'à deux ans. Il est opté dans ce cadre pour une expérience omnicanale complète centrée sur le client. Dreambaby entend donner aux futurs parents les moyens de prendre un bon départ en famille avec leur bébé.

Dreambaby possède également sa propre marque : « dreambee ». Une collection exclusive de qualité qui est développée par une équipe interne enthousiaste dans notre pays depuis une dizaine d'années déjà. Cette marque propre confère également à Dreambaby un avantage concurrentiel dans le secteur des articles pour bébés.

Au cours de l'exercice 2022/23, Dreambaby a réalisé un chiffre d'affaires d'environ EUR 60 millions et comptait 32 magasins. Aujourd'hui, Dreambaby compte 27 magasins et 256 collaborateurs.

Supra Bazar et Kabine : des acteurs locaux belges du commerce de détail qui ont de l'expérience dans le secteur des articles pour bébés

Supra Bazar est une entreprise familiale belge qui est devenue l'un des acteurs locaux majeurs du commerce de détail dans le segment non-food. Elle compte quatre magasins en Flandre occidentale et un magasin en Flandre orientale. Les clients trouvent tout sous le même toit, dans différentes catégories de prix, dans ces magasins de 11.000 m² : de la décoration d'intérieur à un énorme département de jouets, en passant par les articles de bricolage, de jardin et pour animaux. Des listes de naissance peuvent également être déposées chez Supra Bazar.

Depuis la fin de l'année 2023, Supra Bazar est également propriétaire de Kabine, un concept store famille haut de gamme comptant deux magasins à la côte.

Supra Bazar possède non seulement une connaissance approfondie et de longue date du commerce de détail non-food et du secteur des articles pour bébés, mais aussi une expérience avérée dans l'exploitation rentable d'un réseau de magasins et dans l'approche omnicanale.

Un avenir sain et durable pour Dreambaby

Depuis plusieurs mois, Dreambaby a mis l'accent sur une structure de PME plus flexible afin d'être plus agile sur un marché riche en défis et en évolution rapide. Supra Bazar a plusieurs années d'expérience dans le marché non-food, le secteur des articles pour bébés et une approche omnicanale, et est le partenaire idéal pour continuer à soutenir Dreambaby de manière flexible et dévouée dans son nouvel élan et lui offrir un avenir sain et durable. Le management actuel de Dreambaby reste en place. De cette manière, Dreambaby peut poursuivre pleinement sa stratégie visant à rester le spécialiste des articles pour bébés en Belgique et saisir de nouvelles opportunités. Dreambaby continue d'exister en tant que marque, entité juridique et employeur. Rien ne change

pour les clients de Dreambaby : les magasins subsistent, les collaborateurs restent à bord et toutes les listes de naissance se poursuivent.

À l'instar de Colruyt Group, Supra Bazar estime qu'il est important de jouer un rôle à chaque étape de la vie et à tous les moments importants de la vie de ses clients. Dreambaby constitue une belle opportunité pour Supra Bazar de continuer à remplir ce rôle, d'être actif au niveau national et de jouer un rôle significatif dans la vie des jeunes familles. Les magasins et l'assortiment de Dreambaby s'inscrivent dans le cadre global et sont complémentaires aux activités actuelles de Supra Bazar.

Stefan Goethaert, CEO de Colruyt Group : « Dreambaby a déjà franchi de très belles étapes au cours de l'année écoulée. Nous sommes convaincus que les efforts déjà fournis seront encore plus mis en valeur avec la direction de Supra Bazar. L'année écoulée a été particulièrement mouvementée pour tous les collaborateurs de Dreambaby, et cette annonce ne sera pas non plus facile à encaisser dans un premier temps. Ce n'est bien sûr pas évident de se séparer de 256 collègues très engagés. Parallèlement, nous sommes convaincus qu'il s'agit de la meilleure solution à la fois pour les collaborateurs et pour la pérennité de la marque. »

Bavo Vanhalst, CEO de Supra Bazar, ajoute : « Nous sommes impatients d'accueillir les collaborateurs et les clients de Dreambaby. Pour nous, c'est l'occasion rêvée de faire un grand pas au niveau national sur ce marché des articles pour bébés qui est si intéressant et indispensable pour nous. Et les clients pourront bien sûr continuer à compter sur les bons conseils qu'ils ont l'habitude de recevoir chez Dreambaby. »

La transaction

Colruyt Group et la direction de Supra Bazar ont conclu un accord dans le cadre duquel ce dernier acquerra 100% des actions de Dreambaby et en prendra donc le contrôle.

Cette transaction est soumise à l'approbation de l'Autorité belge de la concurrence (ABC). L'intention est de finaliser la transaction d'ici l'été.

Les deux parties ont convenu de ne pas divulguer les détails de l'accord.

Dans les chiffres annuels de l'exercice 2023/24, le résultat de Dreambaby sera présenté en tant que « résultat des activités non poursuivies ». Le résultat de Dreambaby pour l'exercice 2023/24 est estimé à une perte de maximum EUR 20 millions, comprenant la perte opérationnelle et un certain nombre d'effets uniques tels que des pertes de valeurs et l'impact attendu de cette transaction. Une partie des effets uniques a déjà été comptabilisée au cours du premier semestre de l'exercice 2023/24.

Une fois la transaction finalisée, Dreambaby ne sera plus intégralement consolidée dans les chiffres consolidés de Colruyt Group.

Le cas échéant, le groupe communiquera plus amplement sur les évolutions ultérieures conformément à la réglementation applicable.

