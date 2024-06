COMMUNIQUÉ DE PRESSE - 11 juin 2024 17h45 CET - Information réglementée Informations annuelles consolidées de l'exercice 2023/24 Le chiffre d'affaires augmente de 11,9% Le résultat d'exploitation et le résultat net augmentent substantiellement Hal, le 11 juin 2024 Lignes directrices de l'exercice 2023/24(1) L'exercice 2023/24 a été marqué par un contexte macroéconomique riche en défis et incertain ainsi que par un marché du détail belge compétitif. L'inflation alimentaire a été exceptionnellement élevée au cours du premier semestre de l'exercice et a été réduite de moitié au cours du second semestre. En tant que distributeur et leader du marché en Belgique, Colruyt Group continue à jouer activement son rôle sociétal en veillant à ce que les clients bénéficient d'une offre de qualité et à prix abordable dans ses magasins et en ligne, et ce, de la manière la plus durable possible. Le chiffre d'affaires a augmenté de 11,9% pour atteindre EUR 10,8 milliards. Cette augmentation est due principalement à l'inflation alimentaire, à la hausse de la part de marché en Belgique et la consolidation intégrale de Newpharma et de Degrenne Distribution. Hors Newpharma et Degrenne Distribution, le chiffre d'affaires a progressé de 9,0%. Grâce notamment à la normalisation de la différence entre l'inflation des prix de vente et l'inflation des coûts, la marge de bénéfice brut a progressé pour atteindre 29,8%. Dans ce cadre, Colruyt Meilleurs Prix poursuit sa stratégie des meilleurs prix de manière cohérente. Les coûts opérationnels ont augmenté principalement en raison de la hausse des avantages du personnel (influencés par le système d'indexation automatique des salaires en Belgique et les provisions pour les rémunérations participatives des collaborateurs), de l'inflation accrue d'autres coûts opérationnels et de la consolidation intégrale de Newpharma et de Degrenne Distribution. Cette hausse est compensée en partie par la baisse des coûts énergétiques. Par ailleurs, le groupe est parvenu à limiter l'augmentation des coûts opérationnels grâce à l'attention accrue accordée aux processus, à la maîtrise des coûts et à l'efficacité. L'exercice 2023/24 a été marqué par des effets uniques : Un effet positif net total de EUR 704 millions lié à Virya Energy dans le cadre de la vente de Parkwind à JERA par Virya Energy (présentant, entre autres, une plus-value finale de EUR 678 millions) et dans le cadre de la vente d'une partie de la participation dans Virya Energy à Korys (présentée en tant que quote-part dans le résultat des participations).

Les lignes directrices ont été établies sur la base du compte de résultats consolidé présentant la SA DATS 24 (ci-après « DATS 24 »), la SA Dreamland (ci-après « Dreamland ») et la SA Dreambaby (ci-après « Dreambaby ») comme des activités non poursuivies.

COMMUNIQUÉ DE PRESSE - 11 juin 2024 17h45 CET - Information réglementée Par conséquent, abstraction faite des effets uniques précités, le résultat d'exploitation a augmenté EUR 470 millions (4,3% du chiffre d'affaires), le résultat net des activités poursuivies a augmenté à EUR 368 millions (3,4% du chiffre d'affaires) et le résultat net total a augmenté à EUR 357 millions (3,3% du chiffre d'affaires) au cours de l'exercice 2023/24. Les investissements de Colruyt Group se sont élevés à EUR 433 millions en 2023/24 (4,0% du chiffre d'affaires) et ont principalement porté sur la construction de nouveaux magasins et la rénovation de magasins existants, l'expansion de la capacité logistique en Belgique et en France, l'innovation, les programmes de transformation numérique et l'efficacité énergétique. Stefan Goethaert, CEO : « Dans les circonstances actuelles, nous pouvons nous montrer satisfaits de l'exercice écoulé. Dans un contexte toujours riche en défis et très concurrentiel, nous sommes parvenus à réaliser des résultats nettement supérieurs à ceux de l'exercice précédent. Et ce, notamment grâce à l'accent permanent que nous avons mis sur l'efficacité (opérationnelle) et au travail acharné fourni par l'ensemble de nos collaborateurs. Notre groupe s'est agrandi à la suite de l'acquisition de Degrenne Distribution en France et de 54 magasins Match et Smatch dans notre pays. Nous avons également dû prendre des décisions moins évidentes, comme la vente de Dreambaby, notre spécialiste des articles pour bébés. Par ailleurs, nous restons sur nos gardes : l'environnement macroéconomique et le marché du détail belge demeurent très riches en défis. Au cours de l'exercice à venir, nous continuerons, en tant que distributeur belge et local, à nous concentrer sur notre stratégie à long terme, sur notre promesse des meilleurs prix dans le cadre de la formule Colruyt Meilleurs Prix et sur les relations constructives avec l'ensemble de nos partenaires : petits et grands ».

COMMUNIQUÉ DE PRESSE - 11 juin 2024 17h45 CET - Information réglementée I. Rapport de gestion A. Compte de résultats consolidé(2) 01/04/2023 01/04/2022 (en millions EUR) - - Évolution 31/03/2024 31/03/2023 Chiffre d'affaires 10.845 9.691 +11,9% Bénéfice brut 3.230 2.779 +16,3% % du chiffre d'affaires 29,8% 28,7% Cash-flow d'exploitation (EBITDA) 893 677 +31,9% % du chiffre d'affaires 8,2% 7,0% Résultat d'exploitation (EBIT)(3) 470 281 +67,2% % du chiffre d'affaires 4,3% 2,9% Bénéfice avant impôts 1.176 272 +332,1% Bénéfice avant impôts, hors effets 472 272 +73,4% uniques(4) % du chiffre d'affaires 4,4% 2,8% Bénéfice de l'exercice des activités 1.072 210 +410,5% poursuivies Bénéfice de l'exercice des activités 368 210 +75,1% poursuivies, hors effets uniques(4) % du chiffre d'affaires 3,4% 2,2% Résultat de l'exercice des activités non -21 -9 +122,6% poursuivies Bénéfice de l'exercice 1.051 201 +424,0% Bénéfice de l'exercice, hors effets uniques(4) 357 201 +78,1% % du chiffre d'affaires 3,3% 2,1% Bénéfice par action (en EUR)(5) 8,33 1,57 +431,4% Des activités poursuivies 8,50 1,64 +417,8% Des activités non poursuivies -0,17 -0,07 +125,8% Bénéfice par action, hors effets uniques 2,83 1,57 +80,6% (en EUR)(4)(5) Des activités poursuivies 2,91 1,64 +77,7% Des activités non poursuivies -0,08 -0,07 +14,0% Dans le compte de résultats consolidé, DATS 24, Dreamland et Dreambaby sont présentées en tant qu'activités non poursuivies pour les exercices 2023/24 et 2022/23. Au cours de l'exercice 2023/24, le résultat de DATS 24 est comptabilisé en tant qu'activité non poursuivie pour deux mois, le résultat de Dreamland pour six mois et le résultat de Dreambaby pour douze mois. En 2022/23, les résultats de DATS 24, de Dreamland et de Dreambaby sont comptabilisés en tant qu'activités non poursuivies pour un exercice complet. Le résultat d'exploitation (EBIT) tel que présenté dans le rapport de gestion de l'exercice précédent incluait DATS 24, Dreamland et Dreambaby et s'élevait à EUR 279 millions, soit 2,6% du chiffre d'affaires de l'exercice 2022/23. Afin de pouvoir mieux comparer les chiffres entre les deux exercices, certaines lignes sont présentées hors effets uniques. Pour un aperçu des effets uniques au cours de l'exercice 2023/24, veuillez vous référer aux « lignes directrices » précitées. Le nombre moyen pondéré d'actions en circulation était de 126.163.912 en 2023/24, contre 127.967.641 en 2022/23.

COMMUNIQUÉ DE PRESSE - 11 juin 2024 17h45 CET - Information réglementée Le chiffre d'affaires de Colruyt Group a augmenté de 11,9% pour atteindre EUR 10,8 milliards en 2023/24. Le chiffre d'affaires a été influencé positivement principalement par l'inflation alimentaire, la hausse de la part de marché en Belgique et la consolidation intégrale de Newpharma et de Degrenne Distribution. Abstraction faite de Newpharma et de Degrenne Distribution, le chiffre d'affaires de Colruyt Group a augmenté de 9,0%. La part de marché en Belgique de Colruyt Group (Colruyt Meilleurs Prix, Okay et Spar) a augmenté à 31,2% au cours de l'exercice 2023/24 (30,5%(6) en 2022/23). La hausse du bénéfice brut est principalement due à l'augmentation du chiffre d'affaires ainsi qu'à l'augmentation de la marge de bénéfice brut à 29,8% du chiffre d'affaires. La hausse de la marge s'explique principalement par la normalisation de la différence entre l'inflation des prix de vente et l'inflation des coûts après que cette dernière a été supérieure à l'inflation des prix de vente pendant plus d'un an. Cette situation normalisée est importante pour pouvoir continuer à investir, entre autres, dans les promotions, les meilleurs prix, mais aussi dans l'expansion, la durabilité, la numérisation, etc. L'augmentation du bénéfice brut découlant de la hausse de la marge ne compense pas suffisamment l'augmentation des avantages du personnel, qui sont grandement influencés par le système d'indexation automatique des salaires en Belgique. Le marché du détail belge reste très concurrentiel. En tant que distributeur et leader du marché, Colruyt Group continue à jouer son rôle sociétal, les clients pouvant compter sur le groupe dans le cadre du suivi de leur budget ménager. Les coûts opérationnels nets ont augmenté de EUR 236 millions et représentaient 21,6% du chiffre d'affaires. Les coûts opérationnels ont augmenté principalement en raison des avantages du personnel (à la suite du système d'indexation automatique des salaires en Belgique et de la provision pour les rémunérations participatives des collaborateurs), de l'inflation d'autres coûts opérationnels et de la consolidation intégrale de Newpharma, de Degrenne Distribution et des magasins Match et Smatch acquis. Cette hausse est compensée en partie par la baisse des coûts énergétiques. Colruyt Group accorde une attention maximale à la gestion des coûts et à l'amélioration de la productivité. Par ailleurs, le groupe est parvenu à limiter l'augmentation des coûts opérationnels grâce à l'attention accrue accordée aux processus, à la maîtrise des coûts et l'efficacité. Parallèlement, le groupe reste concentré sur le long terme et poursuit de manière ciblée ses investissements dans la durabilité et l'efficacité, la transformation numérique et l'innovation, le personnel et les produits de marques propres de qualité et à prix abordable. Le cash-flowd'exploitation (EBITDA) a augmenté de 31,9% pour atteindre EUR 893 millions ou 8,2% du chiffre d'affaires (7,0% en 2022/23). Les amortissements et pertes de valeur ont enregistré une hausse de EUR 27 millions. Les amortissements ont augmenté de EUR 24 millions, principalement en raison de la consolidation intégrale de Newpharma et de Degrenne Distribution ainsi que des investissements continus dans les magasins, les centres de distribution et de production ainsi que les programmes de transformation. Les pertes de valeur ont augmenté de EUR 3 millions pour atteindre EUR 36 millions. Les pertes de valeur portent principalement sur les programmes de transformation (EUR 8 millions), sur le goodwill (EUR 11 millions) et sur un nombre limité d'actifs de détail structurellement déficitaires en France (EUR 11 millions). Le résultat d'exploitation (EBIT) a progressé de 67,2% pour atteindre EUR 470 millions ou 4,3% du chiffre d'affaires en 2023/24 (2,9% en 2022/23). Le résultat financier net a augmenté de EUR 8 millions pour atteindre un coût financier net de EUR 3 millions. Cette évolution s'explique principalement par une hausse des produits financiers, due entre autres au rendement réalisé sur la forte augmentation de la trésorerie, compensée en partie par une hausse des coûts financiers découlant de l'augmentation des taux d'intérêt. Nielsen ayant modifié sa méthode de calcul de la part de marché en 2023/24, la part de marché de l'exercice précédent a également été revue en fonction de cette méthode modifiée.

En 2022/23, le résultat de l'exercice des activités non poursuivies s'élevait à EUR -9 millions et se composait de ce qui suit : Le résultat de DATS 24 pour un montant de EUR 21 millions (pour un exercice complet). Le résultat de Dreamland pour un montant de EUR -22 millions (pour un exercice complet). Le résultat de Dreambaby pour un montant de EUR -8 millions (pour un exercice complet). Le taux d'imposition effectif sur le bénéfice avant impôts, hors quote-part dans le résultat des participations, s'est élevé à 23,8% (22,3% pour les activités poursuivies, soit EUR 104 millions ou EUR 42 millions de plus que l'exercice précédent). Les évolutions précitées ont donné lieu à un bénéfice de EUR 1.051 millions pour l'exercice. Hors effets uniques, le bénéfice de l'exercice s'est élevé à EUR 357 millions, soit 3,3% du chiffre d'affaires (contre EUR 201 millions ou 2,1% du chiffre d'affaires). Le Conseil d'administration proposera un dividende brut ordinaire de EUR 1,38 par action à l'Assemblée générale des actionnaires. Conjugué au dividende intérimaire de EUR 1,00 brut relatif la plus-value unique réalisée sur la vente de Parkwind par Virya Energy (dividende intérimaire payé en décembre 2023), il en résulte un dividende brut total proposé de EUR 2,38 pour l'exercice 2023/24.

COMMUNIQUÉ DE PRESSE - 11 juin 2024 17h45 CET - Information réglementée B. Informations par secteur d'activité 1. Commerce de détail (retail) Le chiffre d'affaires du secteur du commerce de détail (hors Dreamland et Dreambaby au cours de l'exercice actuel et de l'exercice précédent) a augmenté de 10,9% pour atteindre EUR 9.435 millions. Abstraction faite de Newpharma,

COMMUNIQUÉ DE PRESSE - 11 juin 2024 17h45 CET - Information réglementée Grand-Duché de Luxembourg. Bio-Planet prend plusieurs mesures pour améliorer sa rentabilité. Cru compte quatre marchés. La passion des produits savoureux et artisanaux et l'expérience client, combinées à l'authenticité et au savoir-faire, occupent toujours une place de choix dans les marchés Cru, qui continuent par ailleurs à œuvrer, eux aussi, à leur efficacité opérationnelle. Le chiffre d'affaires de Colruyt en France(comprenant les activités liées aux carburants de DATS 24 en France) a augmenté de 9,6% au cours de l'exercice 2023/24. Hors carburants, le chiffre d'affaires de Colruyt en France a augmenté de 10,4%. Le marché français du commerce de détail a été confronté à une inflation alimentaire élevée et à des volumes sous pression. Six nouveaux magasins ont ouvert leurs portes en France au cours de l'exercice 2023/24. Colruyt Prix Qualité est un supermarché de proximité bien agencé où les clients trouvent tout ce dont ils ont besoin dans le cadre de leurs courses quotidiennes et hebdomadaires. Colruyt Group se concentre davantage sur la rentabilité des activités de commerce de détail en France tout en continuant d'investir de manière ciblée dans l'ouverture de nouveaux magasins et la rénovation des magasins existants. La capacité logistique a été doublée ces dernières années. Par exemple, le nouveau centre logistique de Dole a été inauguré en 2023. Le chiffre d'affaires du commerce de détail non-foodcomprend le chiffre d'affaires de Newpharma, The Fashion Society, Bike Republic et Jims. Le chiffre d'affaires a augmenté de 51,5%. Cette hausse est principalement due à la consolidation intégrale de Newpharma (depuis octobre 2022). Dreamland et Dreambaby sont présentées en tant qu'activités non poursuivies à la fois au cours de l'exercice actuel et de l'exercice précédent. Le chiffre d'affaires de Bike Republic, The Fashion Society et Jimsa nettement progressé en 2023/24, augmentant respectivement de 6,1%, 10,5% et 25,7%. Bike Republic est un acteur majeur sur son marché respectif, compte 29 magasins et dispose encore d'un potentiel d'expansion dans les années à venir. The Fashion Society, le holding qui regroupe les chaînes de vêtements Zeb, PointCarré et The Fashion Store, compte 130 magasins. Zeb a des projets d'expansion en France, où trois magasins pilotes ouvriront leurs portes à l'automne 2024, en plus du magasin existant à Briey. Jims compte 35 centres de fitness, dont 31 en Belgique et quatre au Grand-Duché de Luxembourg. L'augmentation du chiffre d'affaires chez Jims s'explique par l'expansion et la croissance organique. En octobre 2022, la participation de Colruyt Group dans le spécialiste de la pharmacie en ligne Newpharmaest passée de 61% à 100%. Durant l'exercice 2023/24, Newpharma a été intégralement consolidée pour quinze mois par la prolongation de son exercice (de janvier 2023 mars 2024 inclus). En 2022/23, Newpharma a encore été comptabilisée selon la méthode de mise en équivalence pendant neuf mois et intégralement consolidée pour trois mois. Santé et bien-être » constituent un pilier essentiel de la stratégie à long terme du groupe. Colruyt Group propose une offre large et accessible pour aider les clients, les entreprises et leurs collaborateurs à mettre encore plus l'accent sur la santé, et adopte une approche préventive ayant un impact à long terme. Nous œuvrons à une santé accessible à tous en aidant activement nos clients et nos collaborateurs à prendre leur santé en main. Les centres de fitness Jims et la pharmacie en ligne belge Newpharma en sont des exemples. Depuis juin 2023, le groupe détient une participation dans la plateforme de santé numérique Yoboo, qui comprend également deux pharmacies physiques et un centre médical liés à Yoboo. Le secteur du commerce de détail non alimentaire comprend également les activités de Dreamland et de Dreambaby. Dreamlanda été vendue à 75% à ToyChamp en octobre 2023. Cela signifie que Dreamland a été présentée en tant qu'activité non poursuivie à la fois en 2023/24 et en 2022/23 (respectivement pour six et douze mois). À compter du second semestre 2023/24, la SA Dreamland a été comptabilisée à 25% selon la méthode de mise en équivalence. Dans le cadre de la vente à Informations annuelles consolidées de l'exercice 2023/24 pag. 7 / 28 https://www.colruytgroup.com/wps/portal/cg/fr/accueil/investisseurs

COMMUNIQUÉ DE PRESSE - 11 juin 2024 17h45 CET - Information réglementée ToyChamp, une perte de valeur de EUR 4 millions a été comptabilisée en 2023/24 (présentée dans le résultat de l'exercice des activités non poursuivies) et une augmentation de capital de EUR 17 millions a eu lieu à la fin du mois de septembre 2023 afin de financer le coût de restructuration et de liquider les soldes impayés avec le groupe. Fin mars 2023, Colruyt Group a annoncé la vente de Dreambaby à la direction de Supra Bazar. La transaction a été finalisée à la fin du mois de mai 2024. Par conséquent, les résultats de Dreambaby ont été présentés en tant qu'activités non poursuivies à la fois en 2023/24 et en 2022/23 (pendant un exercice complet à chaque fois). Colruyt Group investit et innove de manière ciblée dans son commerce en ligne et ses applications numériques. Les ventes en ligne du groupe représentaient 8% du chiffre d'affaires du commerce de détail (hors Dreamland et Dreambaby) en 2023/24. Le chiffre d'affaires en ligne de Colruyt Group est principalement réalisé par Collect&Go, le leader du marché alimentaire en ligne en Belgique, et par Newpharma. Parallèlement à son vaste réseau d'enlèvement (plus de 330 points d'enlèvement), Collect&Gopropose un service de livraison à domicile, tant par ses propres collaborateurs à Bruxelles et Anvers et dans leurs environs que par des particuliers qui livrent en périphérie des centres-villes belges. Ainsi, le service touche déjà plus de la moitié des ménages en Belgique. Le nombre de régions permettant une livraison à domicile sera encore étendu. Les clients peuvent utiliser davantage de fonctionnalités dans l'app Xtrade Colruyt Group. Ils peuvent ainsi y retrouver l'ensemble de l'assortiment Newpharma, commander des produits de l'assortiment Colruyt et Bio-Planet et les retirer dans un point d'enlèvement Collect&Go, consulter des recettes, établir différentes listes de courses et les partager avec autrui, etc. L'innovation et la durabilité demeurent le fil conducteur à travers l'ensemble des activités de Colruyt Group. Smart Innovation, le pôle d'innovation de Colruyt Group, se concentre sur l'intégration de la robotique dans les centres de distribution et des technologies dans les magasins. Les nouvelles innovations sont d'abord testées à petite échelle dans la pratique avant d'être déployées au sein du groupe, comme la technologie « Product Finder» et l'« easy check-out». Début mars 2024, Colruyt a commencé à tester un « Smart Cart» développé en interne, un caddie intelligent doté d'un système de reconnaissance des produits et de paiement automatique à la sortie du magasin. Les centres de distribution innovent également avec, par exemple, les « véhicules autonomes ». Colruyt Group est une référence en matière d'entrepreneuriat durable et une source d'inspiration sur le plan de la consommation réfléchie. Le groupe y œuvre pas à pas par le biais d'un grand nombre de partenariats et d'initiatives. Colruyt Group met l'accent depuis toujours sur une offre maximale de produits belges. Dans ce cadre, le groupe collabore avec 6.000 exploitations agricoles belges et a conclu des collaborations directes avec 600 entreprises agricoles, petites et grandes. Les œufs et le lait vendus par Colruyt Group sous ses marques maison sont 100% belges. 99% des viandes de porc, bœuf et veau vendues dans les boucheries Colruyt sont belges. Pour les fruits et légumes, Colruyt Group vise également au maximum l'origine belge : 75% de cet assortiment est cultivé en Belgique. Par ailleurs, Colruyt Group mise pleinement sur la poursuite de la durabilisation de ses produits de marques propres. Dans ce cadre, le groupe dispose de départements de production internes ultramodernes, regroupés sous Colruyt Group Fine Food. Le groupe continue de se développer et d'investir dans sa propre production et dans l'intégration verticale. Durant les années à venir, le groupe continuera à investir dans la durabilisation du patrimoine immobilier, notamment en matière de circularité, d'économie d'énergie et de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Informations annuelles consolidées de l'exercice 2023/24 pag. 8 / 28 https://www.colruytgroup.com/wps/portal/cg/fr/accueil/investisseurs

COMMUNIQUÉ DE PRESSE - 11 juin 2024 17h45 CET - Information réglementée 2. Commerce de gros et Foodservice Le chiffre d'affaires du secteur du commerce de gros et foodservice a progressé de 19,3% pour atteindre EUR 1.385 millions. Ces activités représentaient 12,8% du chiffre d'affaires du groupe en 2023/24. Le chiffre d'affaires du commerce de gros a augmenté de 17,8%. Hors Degrenne Distribution, qui est intégralement consolidée depuis juillet 2023, le chiffre d'affaires a augmenté de 5,8%. Cette évolution s'explique en grande partie par l'inflation alimentaire, compensée en partie par la baisse des volumes. En Belgique, les magasins Spar Colruyt Group se profilent comme des supermarchés de proximité agréables pour les achats du quotidien grâce à un vaste assortiment de produits frais et un service personnalisé. Colruyt Group continue à miser sur une collaboration étroite à long terme avec les entrepreneurs indépendants et entend poursuivre le développement de son réseau performant d'indépendants en Belgique et en France durant les années à venir. L'acquisition du groupe de distribution français Degrenne Distribution en juillet 2023 s'inscrit dès lors dans le cadre de cette ambition. Le chiffre d'affaires des activités de foodservice de Colruyt Group a connu une hausse de 26,0% en 2023/24. Le chiffre d'affaires est principalement réalisé par Solucious, qui livre des produits de foodservice et de détail à des clients professionnels, tels que les hôpitaux, les PME et l'Horeca, dans toute la Belgique. Solucious se démarque grâce à sa facilité d'utilisation, son vaste assortiment, ses livraisons rapides et fiables et une tarification cohérente et équitable. En janvier 2024, Solucious a acquis Valfrais : un acteur régional majeur du foodservice, spécialisé dans l'ultra-frais. 3. Autres activités Le chiffre d'affaires des autres activités s'est élevé à EUR 25 millions et a principalement porté sur le chiffre d'affaires externe des solutions d'impression et de gestion documentaire. Ce secteur comprend également les activités de DATS 24, qui ont été vendues à Virya Energy au début du mois de juin 2023. Par conséquent, DATS 24 n'est plus intégralement consolidée depuis le 1er juin 2023. DATS 24 est présentée en tant qu'activité non poursuivie à la fois en 2023/24 et en 2022/23 (respectivement pour deux et douze mois). La plus-value réalisée sur la vente de DATS 24 à Virya Energy s'est élevée à EUR 9 millions et a été présentée sur la ligne « résultat de l'exercice des activités non poursuivies ». Colruyt Group est coactionnaire de Virya Energy, qui est active dans le développement, le financement, la construction, l'exploitation et la maintenance de sources d'énergie durable. L'ambition de Virya Energy est de continuer à investir dans d'autres technologies telles que l'énergie solaire et l'hydrogène, en plus de l'énergie éolienne terrestre, et de s'étendre à de nouvelles zones géographiques. À l'été 2023, par exemple, Virya Energy a annoncé devenir actionnaire majoritaire de Constant Energy, une plateforme d'énergie solaire en Asie. En juillet 2023, la vente de Parkwind par Virya Energy a été finalisée au prix d'environ EUR 1,6 milliard (déduction faite des dettes et des coûts de transaction). Il en est résulté une plus-value finale de EUR 678 millions pour Colruyt Group en 2023/24. À la suite de cette transaction, Virya Energy a versé un dividende d'environ EUR 585 millions à Colruyt Group en septembre 2023. Fin 2023, Virya Energy a également fait l'objet d'une réduction de capital, qui a donné lieu à une entrée d'environ EUR 165 millions pour Colruyt Group. Fin mars, Colruyt Group a cédé une partie de sa participation dans Virya Energy à Korys, la société d'investissement de la famille Colruyt. La participation de Colruyt Group dans Virya Energy est passée de ce fait de 59,94% (au 30 septembre 2023) à 30% (au 31 mars 2024), et la participation de Korys dans Virya Energy à 70%. Cela a donné lieu à une entrée d'environ EUR 180 millions pour Colruyt Group au second semestre 2023/24. Informations annuelles consolidées de l'exercice 2023/24 pag. 9 / 28 https://www.colruytgroup.com/wps/portal/cg/fr/accueil/investisseurs