COMMUNIQUÉ DE PRESSE - Hal (Belgique), le 23 juillet 2024 - 08h30 - Information réglementée

Rachat d'actions propres

Conformément à l'article 7:215 § 1 du Code des sociétés et des associations et de l'article 8:4 de l'arrêté royal du 29 avril 2019 portant exécution du Code des sociétés et des associations, la SA Colruyt Group communique qu'elle a racheté, durant la période du 15 juillet 2024 au 19 juillet 2024, un total de 4.848 actions propres sur le marché réglementé d'Euronext Bruxelles, sur un MTF ou en dehors d'un système de négociation organisé conformément à la réglementation en vigueur.

Le Conseil d'administration de Colruyt Group a procédé à ces achats en vertu d'une autorisation de l'Assemblée générale extraordinaire du 10 octobre 2019.

Suite à cette opération la société possède au 19 juillet 2024 un total de 2.639.704 actions propres, soit 2,07% du total des actions émises (soit 127.348.890).

Un aperçu des rachats d'actions propres depuis le 1er juillet 2009 est disponible sur notre site www.colruytgroup.comsous :

Investisseurs/Informations destinées aux actionnaires/Aperçu du capital et des actions/Rachat d'actions propres.

Aperçu des rachats d'actions propres du 15 juillet 2024 au 19 juillet 2024

Date Marché de Nombre Prix Prix Prix Total (EUR) d'achat négociation d'actions moyen maximum minimum (1) (EUR) (EUR) (EUR) 15/07/2024 ENB 1.900 45,1385 45,22 45,10 15/07/2024 DXE 1.200 45,1204 45,16 45,06 15/07/2024 3.100 45,1315 139.907,65 16/07/2024 ENB 1.196 45,0095 45,06 44,94 16/07/2024 1.196 45,0095 53.831,36 17/07/2024 ENB 552 45,0035 45,04 44,92 17/07/2024 552 45,0035 24.841,93 18/07/2024 0 0,0000 18/07/2024 0 0,0000 19/07/2024 0 0,0000 19/07/2024 0 0,0000 Total général 4.848 45,09 218.580,94

Code MIC du marché de négociation : Acquis (AQE), CBOE-DXE (DXE), Turquoise Europe (TQEX), Euronext Brussels (ENB), Hors marché

Contact

Kris Castelein (Secrétaire Conseil d'Administration) +32 2 363 55 45 investor@colruytgroup.com

À propos de Colruyt Group

Colruyt Group est actif dans la distribution de denrées alimentaires et de produits non alimentaires en Belgique, en France et au Grand-Duché de Luxembourg, avec plus de 700 magasins en gestion propre et plus de 1.000 magasins affiliés. En Belgique, il s'agit des magasins Colruyt Meilleurs Prix, Okay, Comarché, Bio-Planet, Cru, Bike Republic, Zeb, PointCarré, The Fashion Store et des magasins affiliés Spar et PointCarré. En France, le groupe compte des magasins Colruyt et des stations de carburant DATS 24, mais également des magasins affiliés Coccinelle, Coccimarket, Panier Sympa, Épi Service, VivÉco et PointCarré. Jims exploite des clubs de fitness en Belgique et au Grand-Duché de Luxembourg. Newpharma est la pharmacie en ligne belge de Colruyt Group. Solucious et Culinoa livrent des produits de foodservice et de détail à des clients professionnels en Belgique (hôpitaux, PME, Horeca...). Par ailleurs, les activités de Colruyt Group englobent les solutions d'impression et de gestion de documents (Symeta Hybrid). Colruyt Group détient également des participations, entre autres dans Virya Energy (dont fait partie DATS 24 depuis juin 2023), Dreamland et Smartmat (connue pour la marque Foodbag). Le groupe emploie plus de 33.000 personnes et a réalisé un chiffre d'affaires de EUR 10,8 milliards en 2023/24. La SA Colruyt Group est cotée à la bourse d'Euronext Bruxelles (COLR) sous le code ISIN BE0974256852.