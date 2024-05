Colruyt Group N.V. opère dans le secteur de la distribution alimentaire et non alimentaire en Belgique, en France et au Luxembourg avec plus de 700 magasins en propre et plus de 580 magasins affiliés. En Belgique, il s'agit de Colruyt Lowest Prices, Okay, Bio-Planet, Cru, Dreambaby, Bike Republic, Zeb, PointCarré, The Fashion Store et les magasins affiliés Spar et PointCarré. En France, outre les magasins Colruyt et les stations-service DATS 24, il existe également des magasins affiliés Coccinelle, Coccimarket, Panier Sympa et PointCarré. Jims exploite des clubs de fitness en Belgique et au Luxembourg. Newpharma est la pharmacie en ligne belge de Colruyt Group N.V. Solucious et Culinoa fournissent des produits de restauration et de vente au détail à des clients professionnels en Belgique (hôpitaux, PME, secteur hôtelier, etc.). Les activités de Colruyt Group N.V. comprennent également des solutions d'impression et de gestion de documents (Symeta Hybrid). Colruyt Group N.V. détient également des participations, entre autres dans Virya Energy (à laquelle appartient DATS 24 depuis juin 2023) et dans Dreamland. Le groupe emploie plus de 32 000 salariés.

Secteur Vente au détail et distribution alimentaire