Colruyt N.V. : De retour sur des niveaux clés en hebdomadaire 25/03/2021 | 08:40 achat En cours

Cours d'entrée : 49.8€ | Objectif : 55€ | Stop : 47.5€ | Potentiel : 10.44% Colruyt N.V. évolue à proximité d'une importante zone support en données hebdomadaires vers 48.08 EUR conférant un bon timing à l'ouverture de positions haussières.

On pourra se positionner à l'achat pour viser les 55 €. Synthèse La société dispose de fondamentaux solides. Plus de 70% des entreprises présentent un mix de croissance, rentabilité, endettement et visibilité plus faible.

D'une manière générale et dans une optique à court terme, la société présente une situation fondamentale intéressante.

Points forts Le titre évolue à proximité de son support long terme en données hebdomadaires, situé à 48.08 EUR, offrant ainsi un bon timing d'intervention.

Les prévisions des analystes concernant l'évolution de l'activité sont relativement proches. Ceci est la conséquence soit d'une bonne visibilité liée à l'activité du groupe, soit d'une bonne communication de la société avec les analystes.

Généralement, la société publie au-dessus du consensus des analystes avec des taux de surprise globalement positifs.

Le titre est valorisé sur 2021 à 0.67 fois son chiffre d’affaires, soit des niveaux de valorisation très intéressants comparativement aux autres sociétés de la cote.

Les analystes ont soutenu l'évolution positive des activités du groupe en réajustant à la hausse de manière conséquente leurs prévisions de bénéfice net par action.

Points faibles Avec une croissance attendue relativement faible, le groupe ne fait pas partie des dossiers qui disposent des plus forts potentiels de progression de leur chiffre d'affaires.

Le consensus des opinions des analystes ressort largement négatif.

Sous-secteur Vente au détail et distribution alimentaire - Autres Var. 1janv Capitalisation (M$) Note Invest. COLRUYT N.V. 2.99% 7 971 SYSCO CORPORATION 4.74% 42 487 WOOLWORTHS GROUP LIMITED 2.59% 38 462 AHOLD DELHAIZE N.V. 0.13% 28 637 THE KROGER CO. 15.37% 27 154 AEON CO., LTD. -4.17% 24 845 TESCO PLC -1.04% 23 725 CP ALL 16.31% 19 719 LOBLAW COMPANIES LIMITED 10.32% 18 205 HELLOFRESH SE 0.32% 13 203 GEORGE WESTON LIMITED 13.26% 12 418

Données financières EUR USD CA 2021 9 979 M 11 788 M - Résultat net 2021 412 M 486 M - Tréso. nette 2021 122 M 144 M - PER 2021 16,6x Rendement 2021 2,62% Capitalisation 6 763 M 8 002 M - VE / CA 2021 0,67x VE / CA 2022 0,65x Nbr Employés 30 420 Flottant 39,6% Prochain événement sur COLRUYT N.V. 15/06/21 Année 2021 Publication de résultats Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ALLEGER Nombre d'Analystes 14 Objectif de cours Moyen 47,21 € Dernier Cours de Cloture 49,92 € Ecart / Objectif Haut 6,17% Ecart / Objectif Moyen -5,43% Ecart / Objectif Bas -20,9% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants et Administrateurs Nom Titre Jef Colruyt Chairman, CEO, MD & COO-Services Stefaan Vandamme Chief Financial Officer & Finance Manager Astrid de Lathauwer Independent Director Rika Coppens Independent Director François Gillet Non-Executive Director