Avenir du commerce des fruits et légumes frais : la SIFAV nourrit des ambitions durables encore plus grandes dans son programme à l'horizon 2025

9 mars 2021

Les entreprises regroupées au sein de la SIFAV (Sustainability Initiative Fruit and Vegetables - initiative de développement durable en matière de fruits et légumes), projet porté par IDH (Sustainable Trade Initiative - initiative pour le commerce durable), ont annoncé leur nouvelle stratégie de développement durable collaboratif pour 2025. Ces nouvelles ambitions se focalisent sur la réduction de l'empreinte environnementale à tous les maillons de la chaîne d'approvisionnement, l'amélioration des conditions de travail, des salaires et des rémunérations, et le renforcement de la communication d'informations et de la transparence.

En ayant clairement pour objectif de contribuer activement à rendre la chaîne d'approvisionnement des fruits et légumes frais pour le marché européen plus durable, les membres de la SIFAV - qui compte des distributeurs, marques, négociants, acteurs de la société civile et autres parties prenantes - ont défini des ambitions conjointes en matière de développement durable ainsi qu'un plan d'action à l'horizon 2025. Un événement organisé en ligne le 9 mars a marqué le lancement du nouveau plan d'action collective, qui s'inscrit dans la droite ligne des objectifs de développement durable des Nations Unies et agit en faveur des objectifs de la stratégie « De la ferme à la table » de l'Union européenne visant à accélérer la transition vers un système alimentaire équitable, sain et respectueux de l'environnement.

Les membres de la SIFAV sont convaincus qu'ils doivent unir leurs efforts en vue de faire face durablement aux risques et problématiques complexes qu'ils rencontrent dans leurs chaînes d'approvisionnement communes en fruits et légumes frais. En combinant leurs efforts, les partenaires peuvent parvenir à un résultat qui dépasse la somme de leurs actions individuelles.

La valeur ajoutée de ce partenariat a déjà été démontrée indéniablement au cours de ces huit dernières années. Grâce aux efforts conjoints des membres de la SIFAV, le principe de vérification sociale par des tiers a été bien plus largement adopté. Tandis qu'il concernait 0,7 million de tonnes de fruits et légumes frais importés en 2013, il s'appliquait en 2019 à 3 millions de tonnes de produits, issus de 60 pays. Ce principe sera désormais à la base d'un programme de développement durable bien plus vaste et contribuera à accélérer les progrès réalisés.

Florens Slob, group sustainability director de Greenyard : « En collaboration avec des partenaires clés - des clients et des fournisseurs -, nous nous sommes engagés sur la voie de modes de vie plus sains et de chaînes d'approvisionnement plus durables. Ce n'est qu'en partageant une chaîne de valeur commune que nous pourrons atteindre nos objectifs de développement durable visant des thématiques globales, telles que le changement climatique et l'utilisation responsable des ressources en eau. À l'instar des résultats obtenus en matière de durabilité sociale ces dernières années, nous sommes convaincus que notre action au sein de la SIFAV nous aidera à atteindre nos objectifs et contribuera à renforcer nos efforts en vue de la mise en place de chaînes alimentaires durables. »

Tous les acteurs du secteur privé membres de la SIFAV s'engagent en faveur des objectifs durables suivants à l'horizon 2025 :

Environnement :

Travailler en étroite collaboration avec les partenaires de la chaîne d'approvisionnement pour mesurer et réduire l'empreinte environnementale des produits prioritaires d'ici 2025, entre autres objectifs :

une réduction de 25 % de l'empreinte carbone de trois produits prioritaires ;

une réduction de 25 % des pertes alimentaires et des déchets relatifs à trois produits prioritaires ;

une réduction de l'utilisation de l'eau aux niveaux définis dans les bonnes pratiques dans trois bassins versants sélectionnés conjointement ;

la mise en application des normes en matière de qualité de l'eau (vérification par un tiers) pour 70 % du volume provenant des pays à haut risque sur le plan des ressources en eau.

Affaires sociales :

Mettre en place un système de vérification sociale par des tiers approuvé conjointement, concernant au moins 90 % du volume provenant de pays à haut et moyen risques d'ici 2025.

Faire un premier pas vers l'amélioration des revenus (revenu vital) en analysant les écarts en matière de salaire de subsistance et de revenu vital dans l'une des chaînes d'approvisionnement et dans la mesure du possible, s'engager en faveur de la réduction de ces écarts.

Diligence raisonnable :

Mettre en œuvre des politiques et processus de diligence raisonnable robustes sur les plans des droits de l'homme et de l'environnement, conformément aux directives de l'OCDE et des Nations Unies.

Dès 2022, communiquer chaque année, conjointement et individuellement, les chiffres des risques et des progrès enregistrés.

En définissant ces objectifs clairs, la SIFAV se positionne en moteur du changement. L'alignement sectoriel et transfrontalier est un gage de clarté et d'efficacité. De plus, les politiques, approches et outils de développement durable mis au point conjointement offrent aux membres de la SIFAV des instruments concrets pour atteindre les objectifs fixés. Les partenaires de la SIFAV disposent par exemple d'un outil d'évaluation du risque en matière de développement durable, qui leur permet de comprendre et de hiérarchiser les risques relatifs à un ensemble varié de fruits et légumes. Ou encore d'un indicateur d'empreinte environnementale, qui leur permet de calculer l'empreinte réelle d'un produit.

La SIFAV compte désormais 25 partenaires, un chiffre en constante évolution. Le moment est donc venu de lancer publiquement la stratégie à l'horizon 2025 et d'inviter les autres acteurs du secteur à unir leurs forces. Comme le souligne Stefan Goethaert, directeur des marques propres de Colruyt Group : « Le développement durable fait partie de notre ADN. En tant qu'acteurs de la distribution, nous sommes pleinement conscients de l'importance de notre position dans la chaîne de valeur : en proposant des produits durables, nous faisons une différence positive, avec le soutien de nos clients. Pour apporter des solutions structurelles aux problématiques rencontrées à l'échelle mondiale dans le secteur des fruits et légumes, une coopération avec les fournisseurs, les autres distributeurs et toutes les parties prenantes est nécessaire. Voilà pourquoi nous soutenons l'approche collaborative et concrète de la SIFAV, et espérons que toujours plus d'acteurs clés du secteur participeront à l'effort commun en vue d'opérer un réel changement. »

À propos de la SIFAV:

la SIFAV (Sustainability Initiative Fruit and Vegetables - initiative de développement durable en matière de fruits et légumes) a été créée en 2012. Elle est issue de la collaboration de 13 entreprises néerlandaises regroupées autour de l'initiative de commerce durable IDH. La mission de la SIFAV consiste à mettre en place un commerce de fruits et de légumes 100 % durable pour le marché européen. Depuis sa création, la SIFAV a grandi pour devenir une initiative paneuropéenne qui regroupe des partenaires néerlandais, belges, allemands, suédois, suisses et britanniques. En savoir plus : http://www.sifav.com

À propos de l'IDH:

l'initiative de commerce durable IDH est une organisation internationale qui collabore avec des entreprises, acteurs financiers, pouvoirs publics et membres de la société civile pour donner corps au commerce durable dans les chaînes de valeur mondiales. Fruit de la volonté des pouvoirs publics et de diverses fondations, IDH contribue de manière évolutive et économiquement viable à la réalisation des objectifs de développement durable tout en créant de la valeur ajoutée à tous les maillons de la chaîne d'approvisionnement. IDH regroupe plus de 600 entreprises et pouvoirs publics. Elle met en avant et améliore de nouveaux modèles de production et de commerce durable dans les économies émergentes. En savoir plus : https://www.idhsustainabletrade.com/