Braine-l'Alleud : nouveau concept de magasin Bio-Planet

17 février 2021

Après d'importants travaux de rénovation, le magasin Bio-Planet de Braine-l'Alleud rouvrira ses portes ce vendredi 19 février. S'appuyant sur un tout nouveau concept, Bio-Planet place la barre très haut en matière de durabilité. Davantage de produits en vrac, une serre séparée pour les fruits et légumes, des paniers en plastique recyclé, des matériaux de construction circulaire… Ce ne sont là que quelques-unes des innovations durables que Bio-Planet teste à Braine-l'Alleud, avant de les déployer dans les 30 autres magasins. Il s'agira aussi de la première succursale de l'enseigne où les clients pourront venir retirer leur réservation de produits enregistrée sur le site de Collect&Go (webshop de Bio-Planet).

Olivier Verzwymelen, responsable du magasin, explique : « À Braine, nous franchissons un pas supplémentaire vers un supermarché avec peu d'emballages, où les clients peuvent remplir eux-mêmes leurs récipients avec les produits en vrac. Nous avons installé le même meuble que celui utilisé pour la première fois à l'occasion de l'ouverture du magasin de Corbais fin 2019. Nous y proposons près de 25 sortes de noix, graines, céréales et fruits secs. De plus, les clients ont dorénavant le choix entre trois variétés de grains de café du Nicaragua, d'Éthiopie et de Colombie. »

Le magasin présente également, pour la première fois, une nouvelle station de recharge Ecotap avec produits de lessive, de vaisselle et d'entretien. Il suffit d'acheter une bouteille réutilisable et de la remplir. Par la suite, il sera également possible de se procurer des produits de soin de la même manière.

Autre première : les plants de coriandre durables, cultivés au sein de notre ferme verticale située à Hal. Cette plantation intérieure, construite verticalement, nécessite vingt fois moins de surface et 90 % moins d'eau que la culture traditionnelle. De plus, elle fonctionne entièrement à l'électricité verte. Les conditions étant parfaitement contrôlées, la qualité des produits reste constante tout au long de l'année. Jan Van Holsbeke, manager de Bio-Planet : « Nous sommes convaincus que la coriandre sera tout autant au goût des clients que les plants de basilic en vente depuis mars 2020. »

Lors de la conception du magasin, Bio-Planet a plus que jamais opté pour une durabilité maximale. Olivier Verzwymelen : « Nous sommes très fiers de la toute nouvelle serre réservée aux fruits et légumes frais. Elle est reliée à l'espace fraîcheur rassemblant les produits laitiers, le fromage ainsi que la charcuterie et bénéficie ainsi du froid qui s'en dégage. Sans consommer d'énergie supplémentaire, nous atteignons une température de 9 °C et une humidité de 75 % dans la serre. Des conditions de conservation optimales qui permettent aussi d'éviter le gaspillage de nourriture. »

Pour l'aménagement de ses magasins, Bio-Planet teste également les panneaux de construction végétaux de la start-up belge Circular Matters. Ces panneaux solides et 100 % recyclés sont composés de fibres et de liant provenant des flux résiduels de l'industrie agroalimentaire. La finition de certains meubles est réalisée avec des panneaux circulaires fabriqués à partir de bois recyclé par la société belge Unilin.

Enfin, le magasin de Braine présente de nombreux éléments durables déjà appliqués par Bio-Planet comme l'éclairage LED, 30 % plus économique, ou la réfrigération au propane. Sur toute sa durée de vie, cette installation émet environ 90 % de gaz à effet de serre en moins que les systèmes de réfrigération traditionnels.

Le magasin de Braine est la première succursale de Bio-Planet à avoir sa propre boulangerie. Olivier Verzwymelen : « Nous cuisons une dizaine de produits biologiques de l'Atelier du pain, notre fidèle fournisseur : du pain, des baguettes et des viennoiseries. Et nous tenons à montrer aux clients tout le processus de cuisson à travers un panneau transparent. » Au rayon boulangerie, ils trouveront désormais aussi des pâtisseries artisanales, des tartes aux fruits aux crumbles et même des brownies. Qu'ils pourront emporter dans des boîtes biodégradables.

Le comptoir traiteur a été agrandi et propose maintenant plus de 350 références : viande, charcuterie, fromage, produits végétariens et végétaliens. Les clients y trouveront également près de 50 références de viande et de fromage préemballés, portant diverses mentions : le prix, les allergènes et les valeurs nutritionnelles. Olivier Verzwymelen : « Grâce à cette combinaison, nous proposons d'une part un libre-service aux personnes qui veulent faire leurs achats rapidement ou qui désirent conserver leurs produits plus longtemps à la maison, et d'autre part un excellent service personnalisé, des conseils de nos experts ainsi que la possibilité de bénéficier de portions sur mesure. »

Et enfin : les clients soucieux de chouchouter leurs proches ont toujours pu trouver beaucoup d'inspiration chez Bio-Planet, mais à Braine désormais, ils peuvent également acheter des fleurs et des paniers-cadeaux originaux.

Le magasin de Braine-l'Alleud est également le premier de l'enseigne à disposer de son propre point d'enlèvement pour les commandes passées par le biais de la plateforme Collect&Go sur le webshop de Bio-Planet. Jusqu'à présent, les clients ne pouvaient retirer leurs commandes en ligne que dans les quelque 130 points d'enlèvement des magasins Colruyt Meilleurs Prix. Olivier Verzwymelen : « Il est assez pratique de pouvoir retirer ses réservations chez Bio-Planet. Si un produit que vous avez commandé n'est pas disponible, notre personnel vous proposera une solution de substitution appropriée. Vous avez oublié de commander un produit ? Prenez-le tout simplement dans le magasin au moment d'enlever votre commande. »

Bio-Planet joue un rôle de premier plan dans l'entrepreneuriat durable et entend informer et inciter ses clients à consommer en meilleure connaissance de cause. Jan Van Holsbeke : « Nous avons réalisé des progrès significatifs à cet égard dans le nouveau magasin. Une station de recyclage a, par exemple, été mise en place à l'entrée du magasin. Les clients peuvent y déposer leurs piles ou filtres Brita usagés ainsi que les films plastiques de leurs achats. La nouveauté : les paniers recyclés, fabriqués à partir de déchets plastiques issus des océans tels que les filets de pêche usés. »

Bio-Planet attache une grande importance à une communication transparente avec ses clients. C'est pourquoi les initiatives les plus importantes en matière de durabilité sont expliquées sur des panneaux d'information. Des écrans numériques aux caisses et au comptoir traiteur informent les clients sur les produits ainsi que les promotions, et leur proposent des recettes. Les étiquettes de prix indiquent clairement le Nutri-Score, mais aussi si les produits sont sans gluten, sans lactose ou végétariens. Il est également possible de scanner et de consulter les informations des produits au moyen de trois tablettes disponibles dans le magasin. Enfin, les clients trouvent à l'entrée pas mal d'informations : dépliants, guides de poche, livrets, journaux, recettes du mois...

À propos du Bio-Planet de Braine-l'Alleud

Chaussée d'Alsemberg 437

1420 Braine-l'Alleud



17 collaborateurs

Superficie : 648 m²

Point d'enlèvement Collect&Go pour les réservations de produits du webshop de Bio-Planet

62 places de parking et 14 emplacements pour vélos



Tél. : +32 2 384 47 71

Heures d'ouverture : du lundi au samedi, de 8 h 30 à 19 h 30.

