Colruyt N : DreamLand rénove son magasin de Waterloo et ouvre un pop-up temporaire durant les travaux

4 janvier 2021

Le magasin DreamLand de Waterloo va faire peau neuve dès ce 4 janvier. Durant les travaux de rénovation, un pop-up temporaire accueillera les clients un peu plus loin, toujours sur la Chaussée de Bruxelles. La réouverture prévue le 10 mars dévoilera un nouveau concept de magasin plus aéré, plus ludique et permettant un retrait encore plus rapide des commandes en ligne.

Le magasin DreamLand de Waterloo a ouvert ses portes en 2003 au 269 Chaussée de Bruxelles. Il a bien sûr fait l'objet de plusieurs rafraîchissements durant ces 17 années, mais aujourd'hui, il va être rénové de fond en comble afin de présenter un nouveau concept de magasin. Il sera donc fermé dès ce 4 janvier pour un peu plus de 2 mois (réouverture prévue le 10 mars).

À partir du 6 janvier et jusqu'à la fin des travaux, l'équipe du DreamLand de Waterloo accueillera les clients dans un pop-up temporaire. Celui-ci est situé 2,5 km plus loin en direction de Mont-Saint-Jean, au 511-513 Chaussée de Bruxelles.

Le magasin rénové de Waterloo se distinguera à plus d'un titre de la plupart des autres magasins de l'enseigne. Danny Jenquin, directeur du département Ventes de DreamLand : « Nous veillerons à offrir aux adultes un magasin plus 'zen'. Les couleurs uniformes des indications et des rayonnages bas offriront à nos clients une belle vue d'ensemble du magasin. »

Mais ce magasin attribuera aussi une place encore plus centrale aux enfants. Plusieurs zones ludiques sont en effet prévues : des tables pour tester les jouets, un parcours vélo pour essayer vélos et trottinettes… Et le clou du spectacle : la sonnette d'anniversaire ! Danny Jenquin : « Le principe existe depuis des années dans nos magasins. En appuyant sur la sonnette, les jubilaires déclenchent une chouette chanson d'anniversaire. Puis ils s'installent sur le trône et sont gâtés par nos collaborateurs avec une couronne, un petit cadeau et une photo-souvenir. Mais cette sonnette sera relookée pour devenir le centre d'attention de notre nouveau magasin. »

L'assortiment proposé reste quant à lui identique : outre les jouets et jeux d'extérieur, on y retrouvera du multimédia, des jeux vidéo, des articles scolaires et de bureau, une zone cadeaux avec des gadgets originaux pour petits et grands ainsi que des B.D. et des livres.

Ces dernières années, DreamLand a fortement investi dans une stratégie multi-canal « clicks & bricks » dans laquelle webshop et magasins physiques se renforcent mutuellement. Le magasin de Waterloo s'inscrira dans cette optique, avec une zone d'enlèvement spécifique près de l'entrée. Les clients pourront retirer et payer très rapidement leurs articles commandés sur dreamland.be.

Adresse du magasin DreamLand fermé temporairement pour rénovation :

Chaussée de Bruxelles 269

1410 Waterloo

Fermé du 4 janvier au 9 mars 2021 inclus

Réouverture prévue le 10 mars 2021

Adresse du pop-up DreamLand pendant les travaux de rénovation :

Chaussée de Bruxelles 511-513

1410 Waterloo

Ouvert du 6 janvier au 9 mars 2021 inclus