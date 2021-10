Colruyt N : Group Fine Food ouvre un nouveau site de production Fine Food Salades à Hal et renforce ainsi sa position indépendante sur le marché

8 octobre 2021

Colruyt Group Fine Food ouvre à Hal un nouveau site durable et tourné vers l'avenir pour la production et le conditionnement de salades à tartiner. Le nouveau site de 4 200 m² permettra à Fine Food de répondre encore mieux à l'évolution des besoins des consommateurs et de rendre l'emballage de ses salades à tartiner plus durable. Fine Food Salades emploie actuellement 45 collaborateurs et produit chaque semaine près de 55 tonnes de salades à tartiner et de sauces, vendues sous les marques Boni Selection et Everyday chez OKay et Colruyt Meilleurs Prix.

Le tout nouvel atelier de production Fine Food Salades, construit sur le site de Stroppen à Hal, permettra de répondre à la croissance des magasins Colruyt et OKay et d'être indépendant sur le marché. Le nouveau site de production offre également la possibilité de développer de nouveaux assortiments et laisse la porte ouverte aux innovations. L'atelier est équipé pour préparer, en plus de l'assortiment existant de salades à tartiner (à base de viande, de poisson et de légumes), de nouveaux produits répondant à l'évolution des besoins des consommateurs, comme des salades à tartiner véganes. Fine Food Salades développera également des activités sur le nouveau site afin de rendre ses produits encore plus savoureux et plus sains (avec un meilleur Nutri-Score, par exemple). La sécurité alimentaire fait également partie des priorités. Les techniques les plus récentes telles que la désinfection des locaux au pulvérisateur ainsi que le contrôle automatique des étiquettes grâce à un système de caméra intelligent sont utilisées. Enfin, Fine Food Salades franchit une nouvelle étape pour atteindre l'un de ses objectifs : rendre ses emballages plus durables.





Gunter Uyttenhove, directeur de Colruyt Group Fine Food : « Grâce à ce nouveau site, nous confirmons davantage notre position d'acteur indépendant sur le marché. Nous contrôlons l'ensemble de la chaîne de production et nous consacrons à l'élaboration d'un nouvel assortiment ainsi qu'à la préparation de produits sains et savoureux. Ce nouveau site constitue un investissement important pour Fine Food et démontre la conviction de Colruyt Group de pouvoir se singulariser grâce à sespropres produits et son propre savoir-faire. Des dizaines de milliers de clients achètent nos salades chaque semaine. Nous disposons désormais de toutes les possibilités techniques pour davantage améliorer notre production et mener à bien nos ambitions en matière de durabilité. » Fine Food Salades emploie actuellement 45 personnes. L'année prochaine, une dizaine de nouveaux profils devraient venir renforcer cette équipe. Les collaborateurs des sites existants ont été étroitement associés à la construction de ce nouvel atelier et ont été informés de manière transparente. Ils y disposeront entre autres de davantage d'espace et d'un environnement de travail plus ergonomique.





Colruyt Group a pour objectif de rendre tous les emballages ménagers de ses produits de marque propre réutilisables, recyclables, compostables ou biodégradables pour 2025. C'est pourquoi, lors de la mise en service du nouveau site, le design des contenants actuels des salades à tartiner a été revu afin de réduire la quantité de plastique utilisé et de limiter le gaspillage alimentaire. Ce changement de forme d'emballage permet d'économiser 45,5 tonnes de plastique par an. Les parois du nouvel emballage sont moins épaisses et il n'y a plus de joint, mais un couvercle à clipser (pour une meilleure facilité d'utilisation). La forme du contenant a également été modifiée afin de permettre de le vider entièrement, sans en laisser une miette. Il est fabriqué à partir d'un matériau 100 % recyclable et peut être jeté dans le sac bleu. Les angles arrondis de l'emballage permettent de diminuer drastiquement le risque de gaspillage et de moins perturber le processus de recyclage par la suite. Enfin, les étiquettes sont aussi petites que possible afin de garantir une bonne visibilité du produit ainsi qu'un déroulement optimal du processus de recyclage.





Le bâtiment lui-même a été construit de manière durable, domaine dans lequel Colruyt Group a déjà fait ses preuves. Son toit est équipé de 828 panneaux solaires (par temps ensoleillé, ils produisent un quart de la consommation d'énergie du site), le site est relié au système interne de purification d'eau de Fine Food et l'eau de pluie y est également collectée et réutilisée. La surface du site est exploitéeau maximum. Par exemple, les quais de chargement ont été construits en pente afin d'optimiser l'arrivée et le départ des camions. Une ligne électrique centrale traversant le site permet de raccourcir la longueur des câbles et facilite l'installation de nouvelles machines ou une éventuelle remise à neuf du site.

En cas de question, veuillez contacter le service Presse de Colruyt Group en envoyant un e-mail à press@colruytgroup.com ou par téléphone au 0473 92 45 10.