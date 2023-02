Colruyt N : Group Smart Technics et Innovend concluent un partenariat stratégique

Mercredi 22 février 2023

Colruyt Group Smart Technics, l'équipe d'innovation du groupe de distribution belge, entame une coopération stratégique avec Innovend, une entreprise néerlandaise innovante dans le domaine des solutions de vente sans personnel. Nous sommes convaincus que sur ce marché en évolution rapide des « solutions de point de vente 24/7 », il est possible de réagir bien plus rapidement aux tendances ensemble que seul. Premier résultat de la cocréation des deux partenaires, un nouveau smart fridge qui sera exposé au salon de la vente au détail EuroShop à Düsseldorf à partir du 27 février.

Smart Technics, une startup innovante au sein de Colruyt Group, propose une large gamme de services allant de l'ingénierie et de la gestion de projets à la conception et à la mise en œuvre de solutions technologiques, tant pour le commerce de détail que pour les centres logistiques et les activités de production de Colruyt Group. Cette équipe d'innovation travaille depuis un certain temps sur la technologie des distributeurs intelligents autonomes. Ces distributeurs sont utilisés avec succès depuis près d'un an dans les différents clubs de la chaîne de fitness Jims . Divers modules ont récemment été déployés à destination des cantines d'entreprise « Spar For You ».

Plusieurs étapes importantes ont déjà été franchies en vue d'introduire cette technologie intelligente en magasin. C'est le cas à Gand avec OKay Direct, le concept de magasin innovant, et plus récemment avec le nouveau OKay Direct de Lennik (dont la forme ressemble à celle d'un conteneur). Kim Vancauwenberghe, responsable opérationnelle de Smart Technics : « Dans la période à venir, nous entendons poursuivre nos efforts dans des projets liés à ce type de magasin automatisé. Pour certaines choses, à deux, c'est simplement mieux. C'est pourquoi nous avons entamé des discussions structurelles avec un acteur qui nous est très complémentaire afin d'échanger nos connaissances et d'obtenir ainsi un produit parfait. »

Innovend, une entreprise technologique innovante néerlandaise active dans les solutions de vente sans personnel dans divers secteurs, deviendra dorénavant un partenaire stratégique en matière de libre service. L'entreprise propose depuis 2014 sous le nom de Zuply, une palette complète de solutions sans personnel, qui ont l'avantage d'être modulaires et combinables.

Sander Sciarone, CEO d'Innovend : « Nous nous sommes développés en même temps que ce marché très intéressant et sommes désormais actifs dans plusieurs secteurs et pays. Grâce à cette coopération stratégique avec Colruyt Group, nous créons une plateforme d'innovation belgo-néerlandaise très soudée. Ensemble, nous pouvons donc continuer à montrer la voie et à jouer le rôle de précurseur sur ce marché qui évolue rapidement. Ce partenariat nous donne accès au marché de la vente au détail. Tout profit également pour nos partenaires du secteur de la distribution dans divers pays de l'Union européenne, et récemment aussi aux États-Unis et au Canada, puisque nous pouvons accélérer et parfaire les innovations. »

Le partenariat stratégique impliquera une cocréation beaucoup plus intensive : les deux parties veulent apporter leur technologie et leur expérience pour le développement d'un produit ou d'un service optimal. À l'image du nouveau réfrigérateur intelligent qui représente le premier résultat de cette cocréation. Ce smart fridge sera exposé lors de l'EuroShop, le plus grand salon européen du commerce de détail qui aura lieu à Düsseldorf dès le 27 février.

Initialement, le smart fridge a pour principale vocation d'abriter des denrées alimentaires, mais grâce à sa conception, d'autres usages peuvent parfaitement lui être attribués. Contrairement aux distributeurs automatiques traditionnels, une solution aussi innovante permet beaucoup plus à chaque groupe cible de consommateurs et à chaque tranche d'âge de vivre une véritable expérience d'achat, sans contrainte en matière d'heures d'ouverture. Grâce à sa structure modulaire, une telle solution s'intègre facilement dans toutes sortes de lieux. L'esthétique a également fait l'objet d'une attention particulière - ils attirent vraiment le regard - et le numérique est omniprésent. Les prochaines solutions « Spar For You » seront créées selon ce concept.

Sander Sciarone conclut : « La relation entre les deux équipes a directement été harmonieuse. Ce qui s'est d'ailleurs encore confirmé ces derniers temps. Nous sommes pleinement convaincus de notre parfaite complémentarité. Concrètement, nous allons continuer à travailler ensemble sur des solutions pour offrir des "points de vente à distance", tant en B2B qu'en B2C : des solutions évolutives, du petit magasin standalone au grand magasin. Nous pouvons maintenant ambitionner de réduire fortement le délai de mise sur le marché de nos produits, mais aussi de réagir encore plus rapidement. There is more to come ».

En cas de questions, veuillez contacter:

Pour Colruyt Group: press@colruytgroup.com / 0473 92 45 10

Pour Innovend: sander@innovend.eu

