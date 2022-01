Colruyt N : Group entame la première phase de construction de la Ferme marine Westdiep

24 janvier 2022

Aujourd'hui débutent les travaux maritimes pour la réalisation de la première phase de construction de la Ferme Westdiep au large de la côte belge. En collaboration avec ses partenaires belges, Colruyt Group développe la première ferme marine commerciale pour la culture de moules en Belgique. L'équipe responsable de l'ingénierie et de la construction de la ferme placera dans les semaines à venir les bouées cardinales et les bouées de marquage spéciales afin de délimiter la zone. La démarcation à l'aide de bouées est nécessaire pour assurer la sécurité des marins. En outre, une plateforme de sécurité surveille en permanence les déplacements dans la zone C. Conformément à l'autorisation d'exploitation, Colruyt Group informera également de manière proactive les diverses parties prenantes sur l'état d'avancement des travaux. La zone C ne sera pas directement totalement exploitée. Durant cette phase, seule une superficie de 1 km², soit un quart de la zone, sera utilisée. C'est dans les eaux de cette zone que les premières filières de moules seront installées au printemps. Colruyt Group prévoit ainsi être en mesure de proposer une première récolte de moules au consommateur belge à l'été 2023.

Le plan d'aménagement des espaces marins (PAEM) 2020-2026 pour la mer du Nord établit cinq zones pour les activités commerciales et industrielles. Après plusieurs projets de recherches réussis, Colruyt Group a décidé d'introduire une demande d'autorisation d'exploitation et de permis d'environnement auprès du service fédéral Milieu marin et du Service scientifique Unité de Gestion du Modèle Mathématique de la mer du Nord (UGMM). En décembre 2020, Colruyt Group a obtenu ces autorisations pour une des cinq zones commerciales afin de développer des activités d'aquaculture dans la partie belge de la mer du Nord. Ce projet innovant est situé à cinq kilomètres de la côte belge, dans la zone C, plus connue sous le nom de « Westdiep ».

La phase de préparation pour la « Ferme marine de Westdiep », constituée de la conception de l'installation conformément aux normes maritimes internationales en matière d'aquaculture, du choix des matériaux et des dispositions de sécurité, est désormais terminée. La conception finale a été certifiée par la société belge d'inspection et de certification accréditée Vinçotte. La construction proprement dite pourra ainsi commencer au printemps. Une équipe spécialisée au sein de Colruyt Group ainsi que des partenaires se chargent de l'ingénierie et de la construction de la ferme marine. Parmi eux se trouvent notamment DEME, GEOxyz et Parkwind.

Il va sans dire que la sécurité est une priorité pour les activités en mer. Par analogie avec la construction de parcs éoliens en mer et conformément aux dispositions légales, la première étape de l'installation de la ferme marine consiste à délimiter une zone de sécurité autour de la zone de culture. Et ce, afin d'éviter que d'autres marins pénètrent dans la zone d'élevage. Le périmètre de sécurité est délimité par dix bouées cardinales et la zone de reproduction par six bouées de marquage spéciales. Conformément à la norme IALA*, les bouées cardinales font office de marquage géographique en mer et sont donc indispensables pour indiquer aux marins les eaux sûres. Les différentes combinaisons de couleurs jaune-noir avec des symboles noirs des bouées servent de point de reconnaissance. En outre, des signaux lumineux spécifiques par type de bouée garantissent la visibilité de la zone pendant la nuit. Les bouées de marquage spéciales sont, quant à elles, reconnaissables à la grande croix jaune qui les surmonte et indiquent la « zone de culture » effective à l'intérieur de la zone de sécurité. Ce système de bouées signale qu'il est interdit de naviguer dans la zone délimitée. Le Centre de coordination et de sauvetage maritime précise : « La sécurité en mer est l'un de nos principaux objectifs. En cas d'incident ou d'urgence, nous sommes le point de contact central et entrons en action. Nous veillons donc à ce que la délimitation de la zone de culture et du périmètre de sécurité soit correctement réalisée. La zone, y compris le balisage, est également indiquée sur les cartes marines numériques et peut être consultée par le biais du Groupe d'avis aux navigateurs (Bericht aan zeevarenden) ».

Enfin, une plateforme de sécurité est également opérationnelle 24/7 et surveille le trafic en mer à proximité de la zone C. Dans le centre de supervision de Parkwind à Ostende, il est possible, par le biais de cette plateforme, de suivre les mouvements des navires grâce à un système de traçage, permettant une communication fluide entre la garde côtière et les experts (https://kustwacht.be/fr/partners). Grâce aux bouées de délimitation et au système de surveillance, la ferme marine est conforme aux normes internationales IALA et aux autres dispositions en matière de sécurité.

Après la délimitation des zones de culture et de sécurité, les filières de moules seront mises à l'eau avec des bouées d'aquaculture. Comme décrit dans le plan d'extension, Colruyt Group n'utilisera, dans un premier temps, que la partie ouest, soit un quart de la surface, de la zone C. Ce qui correspond à 1 km² des 4,5 km² au total, soit 22 % de l'ensemble de la zone d'exploitation. Cinquante filières de moules produiront environ 200 tonnes de moules de palangre. Le groupe espère avoir une première saison complète de moules et proposer pour la première fois des moules belges dans les magasins en 2023.

Jonas Goeteyn, manager du projet de la Ferme marine Westdiep : « Colruyt Group a pour objectif d'impliquer un maximum d'entreprises locales dans le projet afin de créer une valeur ajoutée locale, économique et sociétale. Nous sommes donc fiers de pouvoir compter sur l'expertise exceptionnelle de GEOxyz, une société basée à Zwevegem, pour l'installation des palangres sur lesquelles les moules belges seront cultivées. Nous espérons inclure encore davantage de PME dans notre ambitieux projet. »

Colruyt Group continue d'entretenir un dialogue actif avec les différentes parties prenantes du projet de la ferme marine et entend les tenir bien informées. C'est pourquoi toutes les informations sur l'avancement et les activités de la ferme marine sont rassemblées sur https://seafarm.colruytgroup.com/fr/home-fr/.

Jonas Goeteyn : « Pour Colruyt Group, continuer à développer des partenariats sur la côte demeure crucial. Nous recherchons des synergies avec différents secteurs afin de faire prospérer la mariculture belge. C'est pourquoi nous invitons les acteurs économiques qui peuvent apporter une valeur ajoutée à notre projet à nous contacter. Nous continuons également à investir dans la recherche et l'innovation dans l'aquaculture en jouant un rôle actif dans de (nouveaux) projets de recherche tels que SYMAPA (synergie entre aquaculture et pêche passive), United (réintroduction de bancs d'huîtres et élevage d'huîtres dans les parcs éoliens offshore), Blue Marine (écloserie d'algues, d'huîtres et de langoustines) mené par le Blauwe Cluster ainsi qu'un projet pilote dans la plateforme de test Blue Accelerator à Ostende. »

(*)International Organisation of Marine Aids to Navigation and Lighthouse Authorities. IALA est une organisation internationale qui s'occupe d'homogénéiser les aides à la navigation maritime à l'échelle mondiale.