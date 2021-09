Colruyt N : Group franchit une étape importante dans son plan de réduction des émissions de CO₂ et prévoit de planter plus de 12 millions d'arbres en République Démocratique du Congo

22 septembre 2021

Colruyt Group, qui œuvre activement à la réduction de ses émissions totales de gaz à effet de serre (- 31,4 % par rapport au chiffre d'affaires), va planter plus de 10 000 hectares de forêt (soit plus de 12 millions d'arbres) en République Démocratique du Congo. En procédant de la sorte, Colruyt Group veut capter et dès lors compenser l'équivalent des émissions directes découlant de ses propres activités et qui ne peuvent être réduites dans un délai acceptable. L'ambition est de capter à terme 120 000 tonnes de CO₂ et de viser le zéro émission nette. Cette étape majeure du plan de réduction du groupe, un investissement de quelque 8 millions d'euros, est abordée de manière très approfondie, avec la participation active des communautés locales. De cette manière, Colruyt Group veut faire une différence réelle et substantielle à long terme, à la fois pour la société et la planète.

Colruyt Group travaille depuis des années à la réduction de ses émissions directes de gaz à effet de serre (GES), et poursuivre les efforts constitue un impératif. Pour rappel, en 2019, le groupe a annoncé sa volonté de réduire les émissions directes découlant de ses propres activités de 40 % d'ici 2030 versus 2008 (Scopes 1 et 2 du Greenhouse Gas Protocol, relatif au chiffre d'affaires). Ces prochaines années, Colruyt Group continuera donc à investir massivement dans son plan de réduction, notamment dans les domaines de la réfrigération, du chauffage, de l'isolation et du transport. À la faveur d'Eoly Energy ou plus globalement de la holding Virya Energy, le groupe s'emploie en outre au développement des énergies renouvelables, faisant croître par là les émissions de CO 2 « évitées ».

Jef Colruyt, CEO de Colruyt Group : « Mais nous voulons faire plus. En tant que distributeur belge, nous fournissons chaque jour des centaines de milliers de familles en nourriture. Plus globalement, de par la nature même de notre métier, nous restons responsables d'émissions de CO 2 que nous ne pouvons pas réduire. C'est pourquoi nous voulons absorber l'équivalent de ces émissions directes, à titre de compensation. Et nous entendons le faire activement, en investissant dans la plantation de forêts. »

Le commerce de détail consiste à mettre des produits à la disposition de clients. Cette activité signifie aujourd'hui 115 000 tonnes d'émissions directes. Chaque client servi représente en moyenne une émission de 600 g de CO 2 . « C'est précisément ce que nous voulons compenser », poursuit Jef Colruyt.

« Nous avons donc décidé d'investir quelque 8 millions d'euros afin de capter 120 000 tonnes de GES d'ici 2030, ce qui correspond à près de 200 millions de visites en magasin. » Colruyt Group choisit délibérément de concrétiser cet ambitieux projet à partir de ses propres ressources, tout en veillant à en multiplier les effets. Cette opération de reforestation sera en effet génératrice d'une valeur ajoutée pour les communautés locales.

Opter pour la reforestation dans le cadre d'un plan de réduction des émissions de CO 2 nécessite une grande superficie. La République Démocratique du Congo possède la deuxième plus grande forêt tropicale au monde. Une forêt menacée et qui nécessite de multiples actions de la population, en termes de protection, da régénération et de plantation. C'est dans ce cadre qu'en décembre 2020, le Président Félix-Antoine Tshisekedi lançait le programme national de plantation « 1 milliard d'arbres à l'horizon 2023* ». Colruyt Group souhaite y contribuer. Jef Colruyt : « Nous envisageons de planter 10 000 hectares - ce qui correspond à plus de deux fois la taille de la forêt de Soignes - d'ici trois ans, ensemble avec nos partenaires congolais. »

Colruyt Group entretient des relations avec la République Démocratique du Congo depuis de longues années. Des relations tout d'abord commerciales, par le biais des activités d'exportation de Colex et la distribution des produits des marques Everyday et Boni Selection, qui se sont installées dans les foyers congolais. Mais aussi des collaborations dans les domaines de la production et de l'éducation : ces dernières années, une filière durable garantissant un prix correct et des débouchés stables aux caféiculteurs de la coopérative Kawa Kabuya a été mise en place dans la région du Kivu, en collaboration avec Rikolto. Depuis 2018, un projet de formation la complète, par le biais de Collibri Foundation, la fondation de Colruyt Group.

Un tel projet demande du temps. « Et nous ne pouvons pas réaliser cela seuls », poursuit Jef Colruyt. « Nous avons pris soin de bien nous entourer afin de mettre en place les étapes nécessaires de façon réfléchie et de faire en sorte que ce projet soit un succès pour toutes les parties concernées. Nous serons conseillés par deux ONG locales : CADIM et FAJA LOBI, d'ores et déjà actives dans la reforestation. Et nous nous sommes en outre adjoint les services de JUREC, un bureau d'avocats de Kinshasa, chargé des contrats et autorisations. » En Belgique, il sera fait appel à l'expertise scientifique de l'Université de Gand, du Jardin botanique de Meise et du Musée royal de l'Afrique centrale.

Mais les premiers partenaires du projet resteront sans conteste les communautés locales. Avec la reforestation comme point d'ancrage, l'ambition est d'investir dans la population à travers des formations et la création de quelques centaines d'emplois sur une période de deux à trois ans. Des accords ont également été conclus pour la mise en place de programmes de formation en gestion

forestière et en agriculture ainsi que pour la création d'une pépinière. À plus long terme, cela engendrera des filières agricoles durable, avec des modèles sédentarisés et respectueux de la forêt.

Colruyt Group contribuera en outre à une infrastructure durable à vocation sociale, en parfaite concertation avec ces communautés. Smart Technics, un start up spécialisée dans la gestion de projets innovants au sein de Colruyt Group, sera responsable de la coordination et de l'organisation. Elle sera représentée par une permanence sur le site.

Jef Colruyt conclut : « Depuis notre création, nous travaillons sur une stratégie à long terme. Et c'est également le cas ici : nous nous engageons dans un projet de plusieurs décennies - il s'agit d'une concession de 25 ans que nous pourrons prolonger par la suite. Nous franchissons une étape supplémentaire et nous voulons accumuler de l'expérience afin de la rendre aussi positive que possible. Nous sommes convaincus qu'avec ce projet, nous pouvons avoir un impact considérable sur le terrain, avec les communautés locales, tant sur les plans écologique et économique que sur le plan social. »

En Belgique : compenser le déboisement et rétablir la biodiversité Dans leur rôle de réduction des émissions de CO 2 , les arbres absorbent le dioxyde de carbone et l'incorporent dans leur biomasse. Mais il ne s'agit pas de leur seule utilité puisqu'ils garantissent la qualité des sols et constituent un habitat naturel pour les insectes, les oiseaux et d'autres animaux, améliorant ainsi la biodiversité. À ce niveau, Colruyt Group n'en est pas à son premier essai, puisqu'il replante en moyenne 317 arbres par an dans le cadre de la compensation au défrichement, doublant systématiquement les superficies. À la faveur d'une campagne Xtra visant au renoncement de la carte plastique Xtra contre le recours à l'application numérique, le groupe a également procédé à la plantation de quelque 3 000 arbres dans le prolongement du bois de Hal. Enfin, Colruyt Group investit chaque année dans des espaces verts aux abords de ses infrastructures.

*1 milliard d'arbres à l'horizon 2023 « 1 milliard d'arbres à l'horizon 2023 » est une initiative du Président de la République Démocratique du Congo Félix-Antoine Tshisekedi visant à lutter contre le changement climatique. L'objectif pour 2023 est de restaurer 14 millions d'hectares de forêts tropicales afin de compenser quelque 3 150 millions de tonnes de CO 2 . Il s'accompagne d'une approche holistique soucieuse de : développer l'agriculture durable sur 1 million d'hectares ;

autonomiser 2 millions de femmes ;

engager 1 million de jeunes (écoliers) dans la cause climatique et l'éco-entrepreneuriat ;

sortir de la pauvreté jusqu'à 10 millions de Congolais ;

améliorer les conditions de vie dans 15 000 villages (eau potable, électricité, infrastructures…). https://1milliardarbres.com/

Annexes

Vous trouverez plus d'informations dans les 4 fiches ci-jointes :

À propos de Smart Technics

Smart Technics est une start-up innovante au sein de Colruyt Group qui a pour devise : de l'inspiration à la mise en œuvre. L'équipe fournit un large éventail de services, allant de l'ingénierie à la gestion de projet, en passant par la conception et la mise en œuvre de solutions technologiques, tant pour l'environnement du magasin que pour les centres logistiques et les activités de production.

https://smarttechnics.colruytgroup.com/