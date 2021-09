Colruyt N : Group lance, en collaboration avec ECLO, un projet pilote visant à réutiliser ses propres résidus de pain pour faire pousser des champignons

29 septembre 2021

Colruyt Group utilise ses propres résidus de pain pour cultiver des champignons. Afin d'assurer une production circulaire des champignons, Colruyt Group travaillera en collaboration avec ECLO, anciennement connu sous le nom « Le Champignon de Bruxelles ». Cette coopérative dispose du savoir-faire nécessaire pour transformer le pain en substrat et y faire pousser différents types de champignons. Le test de valorisation des résidus de pain, mené par l'équipe chargée de l'innovation alimentaire au sein de Colruyt Group, a duré un an et demi et s'est avéré très concluant. Les premiers champignons, cultivés à partir des restes de pain de Bio-Planet, seront disponibles sur les marchés couverts Cru d'Overijse, d'Anvers et de Gand à partir de la mi-octobre.

L'équipe chargée de l'innovation alimentaire au sein de Colruyt Group a eu l'idée de valoriser les flux résiduels chez ECLO. Cette ferme urbaine située à Bruxelles cultive localement de délicieux champignons de manière durable et circulaire ainsi que des microlégumes et dispose du savoir-faire nécessaire à la culture à partir de résidus organiques. Ce projet consiste à transformer les flux de restes de pain en un substrat sur lequel différents types de champignons peuvent pousser. Après la récolte, le substrat est utilisé comme engrais pour les champs des maraîchers. Nous obtenons ainsi un produit circulaire. Hadrien Velge, cofondateur et CEO d'ECLO : « Le partenariat avec Colruyt Group confirme notre conviction qu'il est possible de mettre sur pied un commerce local dans une économie circulaire grâce à la réutilisation des flux résiduels. »





Anna Gryseels, gestionnaire de projet au sein de l'équipe chargée de l'innovation alimentaire de Colruyt Group : « Nous sommes depuis un certain temps à la recherche d'un moyen de cultiver des champignons sur des résidus organiques. Nous sommes donc fiers d'avoir réussi à réaliser ce projet avec notre partenaire ECLO. » Le projet pilote pour la culture de champignons sur des résidus de pain a été réalisé en collaboration exclusive avec ECLO et a duré un an et demi. ECLO collecte les restes de pain du magasin Bio-Planet de Grand-Bigard et les transforme en substrat. Après environ dix semaines, les champignons sont prêts à être cueillis. Ils sont de qualité supérieure, présentent une longue durée de conservation et une structure agréable. Frais, ils peuvent être conservés dix jours à une température comprise entre 2° et 7 °C. Les pleurotes eryngii et les shiitakés sont les variétés les plus adaptées à ce type de culture, mais les pleurotes en huîtres sont également cultivés sur des restes de pain. Maintenant que le projet pilote s'est avéré concluant, Cru peut temporairement proposer ces trois types de champignons à partir de la mi-octobre sur ses marchés d'Overijse, d'Anvers et de Gand. L'exigence des clients de Cru fait qu'ils constituent le public idéal pour en évaluer le goût. Ils auront en outre la possibilité de donner leur avis sur le produit ainsi que sur la culture durable de champignons. L'objectif est d'étendre ce test, mais les plans ne sont pas encore précis.





Colruyt Group est à la recherche de solutions afin d'éviter autant que possible le gaspillage alimentaire. D'une part, en misant sur la prévention (plus de 97 % des produits frais et surgelés sont vendus grâce à une gestion efficace des stocks) et d'autre part, en réutilisant les excédents alimentaires (alimentation animale, biochimie, réutilisation d'aliments pour en faire d'autres, comme du boudin). Le projet de cultiver des champignons sur des restes de pain correspond tout à fait à cette approche. Stefan Goethaert, directeur Fine Food, Retail services et Private label chez Colruyt Group : « En 2020, le pain représentait environ 14 % des excédents alimentaires de Colruyt Group. Ce pain est utilisé pour nourrir les porcs ou est transformé en boudins. En réutilisant ces excédents pour faire pousser des champignons, nous leur donnons une seconde vie et contribuons à la réduction du gaspillage alimentaire et à l'économie circulaire au sein de laquelle les excédents redeviennent des matières premières. Nous sommes fiers de pouvoir inspirer ainsi nos clients à consommer de façon responsable. »

À propos d'ECLO

ECLO, anciennement « Le Champignon de Bruxelles », est une ferme urbaine produisant des champignons exotiques et des micropousses. Fondée en 2016, elle exploite environ 3 000 m2 des Caves de Cureghem, dans le centre de Bruxelles. Une partie des champignons sont produits de façon circulaire : avec des déchets de la production de bière (de la drêche) et du pain. Sa production de micropousses utilise des techniques d'agriculture verticale et consomme jusqu'à 80 % moins d'eau qu'une culture classique. L'entreprise emploie 16 personnes. Par mois, elle produit environ 6 tonnes de champignons, 32 tonnes de substrats et 8 000 micropousses. Elle travaille avec les acteurs majeurs de la distribution bio en Belgique, plus de 300 magasins bio et 160 restaurants. Elle offre également régulièrement des visites de ses espaces de production afin de faire découvrir la culture de champignon et de micropousses aux particuliers et entreprises. ECLO est aujourd'hui un acteur incontournable de l'agriculture urbaine et de l'économie circulaire en Belgique.

À propos de CRU

CRU est un marché couvert qui s'adresse aux gourmets et gourmands, amateurs de saveurs pures et de produits de qualité. L'enseigne compte actuellement trois points de vente : Overijse, Gand (Kouter) et Anvers (Groenplaats). Les artisans passionnés de CRU privilégient l'authenticité et les technologies contemporaines pour rendre les produits ordinaires extraordinairement bons. Ils proposent des produits sous leur forme la plus pure, prêts à être cuits, ou qu'ils transforment sur place en préparations de qualité. Les clients peuvent aussi déguster des plats au coin resto Cuit à Overijse et à Gand ou les emporter. Le marché regroupe plusieurs corps de métier proposant une sélection rigoureuse de produits frais de saison : fruits et légumes, charcuterie et viande, volaille, poisson, mais aussi fromages, boissons, fleurs, chocolat et pain artisanal au levain maison.

