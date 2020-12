Colruyt N : Group obtient l'autorisation de cultiver des moules belges en mer du Nord

10 décembre 2020

Colruyt Group a récemment obtenu les permis d'environnement et d'utilisation pour la zone de projet C en mer du Nord. La zone C, mieux connue sous le nom de Westdiep, se situe à 5 kilomètres au large de Nieuport et de Coxyde. Colruyt Group a demandé les autorisations nécessaires en avril 2020 pour y cultiver dans un premier temps des moules belges et, à terme, des huîtres et des algues. Ces autorisations en poche, le groupe est maintenant en quête de partenaires pour l'installation et l'entretien des filières de moules, pour la culture et la récolte de ces moules belges ainsi que pour le traitement des moules et leur emballage. Colruyt Group table sur une première récolte de moules à l'automne 2022 au plus tôt et espère en récolter pendant toute la saison en 2023.

Avec l'obtention des permis, Colruyt Group a franchi une première étape importante pour pouvoir cultiver à terme des moules, des huîtres plates et des algues en mer du Nord. Combiner l'élevage de ces trois espèces bien de chez nous en pleine mer serait unique dans le monde et une primeur absolue en mer du Nord belge. Stefan Goethaert, directeur qualité et production chez Colruyt Group : « Ce projet a fait l'objet de très nombreuses recherches et est le fruit d'un sérieux travail d'innovation. Nous sommes maintenant sur le point de lancer la toute première ferme maritime en mer du Nord. Cultiver des moules, des huîtres et des algues à pareille échelle, c'est du jamais vu à la côte belge. Nous savons que les conditions météorologiques et les courants de la mer du Nord belge ne rendront pas la tâche aisée. Voilà pourquoi notre approche consiste à procéder pas à pas. »

À chaque phase de ce projet, de la conception de la ferme maritime à sa construction et à sa maintenance, Colruyt Group adopte une approche mûrement réfléchie, étape par étape. « Nous sommes en train de finaliser le plan de notre installation et de choisir les matériaux adéquats. Dès que ce travail sera terminé, nous pourrons examiner le projet avec des partenaires potentiels au cours du premier semestre 2021 dans le but d'installer les premières filières de moules au second semestre. » Le groupe exploitera alors dans un premier temps un quart de la superficie de la zone C. Nous installerons une cinquantaine de lignes qui permettront de récolter quelque 250 tonnes de moules. De quoi espérer une première récolte de moules à échelle limitée en automne 2022. Le groupe table sur 2023 pour une première saison complète. Il pourra alors proposer pour la première fois des moules belges dans tous ses magasins.

Colruyt Group fera appel à divers partenaires expérimentés pour la conception, la construction et l'exploitation de la ferme maritime, ainsi que pour la mise sur pied de toute la chaîne de transformation (élevage, récolte, traitement et emballage). La sécurité au sein et autour de la ferme maritime, ainsi que le suivi de l'empreinte environnementale, seront également confiés à divers partenaires rompus à cet exercice. Et Stefan Goethaert de poursuivre : « Nous entendons privilégier les partenaires locaux ou les entreprises belges dans la mesure du possible. Nous sommes convaincus que ce projet nous permettra de développer une nouvelle filière de qualité en Belgique. Ainsi, nous contribuerons à la création d'emplois en Belgique et à l'innovation au sein du secteur alimentaire et de l'aquaculture belge. Pour nous, il est très important d'investir dans de tels projets novateurs. Nous nous réjouissons déjà à l'idée de compter parmi nos partenaires le groupe de génie maritime belge DEME en tant que co-investisseur du projet. »

Colruyt Group accorde beaucoup d'importance à l'environnement et combinera donc ses activités commerciales avec la préservation des ressources naturelles en mer du Nord. Nous avons la ferme conviction que l'élevage de moules, d'huîtres et d'algues aura une influence positive sur la qualité de l'eau et sur la biodiversité au sein et autour de la ferme maritime. Il va de soi que l'empreinte environnementale fera l'objet d'un suivi rigoureux durant ces prochaines années. Le groupe fera rapport à ce sujet à un comité d'évaluation dans lequel siégeront divers organismes publics.

L'Unité de Gestion du Modèle Mathématique de la Mer du Nord (UGMM), qui a évalué l'empreinte environnementale et conseillé le ministre, sera également représentée au sein du comité. Brigitte Lauwaert, responsable de l'UGMM : « Depuis 1980, l'UGMM fournit des conseils sur la protection de la partie belge de la mer du Nord. Dans l'histoire maritime belge, c'est la première fois qu'un projet d'aquaculture commercial est autorisé. Un cas unique ! Sur la base de notre expertise scientifique, nous avons défini les conditions auxquelles doit répondre le projet et élaboré un programme de surveillance permettant de répertorier les effets de l'exploitation de la ferme maritime en mer du Nord. Ce programme de surveillance sera mis en œuvre par l'UGMM en collaboration avec Colruyt Group.

En plus de ce projet commercial, Colruyt Group investit dans la recherche et l'innovation dans le domaine de l'aquaculture. Ainsi, le groupe participe à un projet de recherche dans la zone C, dont le but est d'analyser la combinaison d'aquaculture et de pêche passive. Stefan Goethaert : « Nous sommes convaincus que la ferme maritime nous permettra de cerner de nombreux aspects et apportera une valeur ajoutée dans les projets auxquels nous contribuons actuellement et dans ceux auxquels nous serons amenés à participer. »

Par ailleurs, le groupe investit dans un modèle de concertation constructive avec toutes les parties prenantes : pouvoirs locaux, autorités portuaires, secteurs de la pêche et de la navigation de plaisance… Stefan Goethaert ajoute : « Nous nous rendons bien compte que certaines parties se posent des questions et nous restons ouverts au dialogue. En même temps, nous sommes convaincus que de nombreux acteurs locaux voient d'un bon œil l'arrivée de la ferme maritime et souhaitent apporter leur pierre à l'édifice. Quiconque est intéressé par le projet est invité à venir en discuter avec nous. »

