Colruyt N : Group ouvre un tout nouveau complexe de bureaux durabledans le parc technologique de Zwijnaarde

Jeudi 13 octobre 2022

Après une rénovation complète et durable, Colruyt Group vient d'ouvrir en septembre 2022 un nouveau bureau à Zwijnaarde à la sortie de la ville de Gand. À l'été 2020, le groupe a racheté l'ancien siège de Thomas Cook, situé dans le parc technologique de Zwijnaarde. Le bâtiment rénové accueille près de 400 collaborateurs de Colruyt Group. Le site comprend 9 582 m² de bureaux et 261 places de parking. Il se substitue aux deux bureaux loués à Deinze et Merelbeke. Un espace de bureaux de 2 000 m² est proposé à la location.

Frank Hamelrijckx, responsable de l'expansion chez Colruyt Group: « Colruyt Group recherchait déjà depuis un petit temps un nouveau bureau régional à proximité de Gand. En attendant de trouver un immeuble approprié, nous avons loué des bureaux à Deinze et Merelbeke. Nous avons acheté et rénové l'ancien siège de Thomas Cook. C'est un véritable plaisir maintenant de pouvoir emménager dans notre nouveau bâtiment. Zwijnaarde est désormais le nouveau lieu de travail de près de 400 collaborateurs de Colruyt Group IT, HR, Bike Republic, SmartWithFood et JIMS. » Tous les espaces de bureaux ne sont pas occupés par les collaborateurs de Colruyt Group. L'aile droite du site, soit 2 000 m² de bureaux et 50 places de parking, est disponible à la location. ​

Colruyt Group a commencé à rénover le bâtiment vétuste fin 2020, pour lequel seul un dossier technique limité était disponible. Il n'y avait aucun plan numérique. À la suite d'importants travaux de construction au niveau de la structure, l'ancienne terrasse intérieure a été intégrée au bâtiment pour créer une surface maximale d'espace de bureaux à chaque étage. La superficie est désormais de 9 582 m² au total. Le style du bâtiment s'inscrit dans la modernité de ceux de Colruyt Group, tout en faisant la part belle à certaines structures anciennes. Le choix s'est porté sur une zone d'accueil et une cantine hautes en couleur, habillées de différents matériaux pour un look and feel urbain.

​

​À l'arrière du site, la terrasse a été rénovée et agrandie. Le parvis fait office de lieu de rencontre ouvert. Le site compte 261 places de stationnement réparties sur trois niveaux.

Frank Hamelrijckx : « Une grande attention a été accordée à l'environnement lors de la rénovation du site de Zwijnaarde. Ce site est entièrement équipé d'un éclairage LED peu énergivore. L'eau de pluie est collectée dans une grande citerne et réutilisée pour les toilettes. L'ancienne terrasse intérieure est désormais recouverte d'une toiture végétalisée composée de mousses, de plantes grasses et de graminées. Le reste du toit est couvert de 524 panneaux solaires, dont la production d'électricité est estimée à 186 kWh par an. Dans le parking, 48 voitures électriques peuvent être rechargées simultanément aux bornes de recharge électrique de DATS 24. »

« L'été, nous n'utiliserons pas d'air conditionné dans les nouveaux bureaux de Zwijnaarde, mais un refroidissement adiabatique par évaporation, avec l'eau comme réfrigérant : une solution de substitution peu énergivore, sans émissions de gaz à effet de serre. Les salles de données qui génèrent de grandes quantités de chaleur sont réfrigérées au propane, un réfrigérant naturel présentant un potentiel de réchauffement global peu élevé. Le dispositif de récupération de la chaleur nous permet d'utiliser la chaleur de cette installation de réfrigération pour chauffer le reste du bâtiment. Pour l'eau chaude sanitaire, nous utilisons un boiler couplé à une pompe à chaleur, également alimentée au propane. »

La facilité d'accéder au site en transports en commun représente un atout de taille. Le site est facilement accessible à vélo aussi étant donné la proximité des cyclostrades F7 (Gand - Courtrai), F45 (Gand - Courtrai par Audenaerde) et F40 (anneau cyclable autour de Gand) ainsi que la piste cyclable entre la gare et le site. Hilde Schuddinck, directrice régionale du Voka à Gand : « Nous sommes particulièrement satisfaits de la venue de Colruyt Group à Zwijnaarde. La "Gentse Zuidmozaïek" (littéralement la mosaïque gantoise du sud) est située au sud de l'agglomération de Gand, une région florissante où la technologie, l'éducation, les entreprises et le logement sont fortement imbriqués. Une entreprise comme Colruyt Group, fermement engagée dans l'innovation et les nouveaux modèles d'entreprise, a donc certainement sa place ici. Mais des défis sont également à relever dans cette périphérie sud. Pour faire de la mobilité un véritable atout de cette région, un certain nombre de changements d'envergure sont nécessaires. Nous nous faisons une joie d'examiner avec Colruyt Group la façon dont nous pouvons nous renforcer mutuellement sur ce plan. »

Colruyt Group prend des initiatives pour limiter l'impact de son occupation du site sur la mobilité et encourager les modes de déplacement durables entre le domicile et le lieu de travail. Avec le concours de Max Mobiel, Colruyt Group teste une navette entre la gare SNCB de Gand Saint-Pierre et le parc technologique de Zwijnaarde.

Le distributeur dispose d'un programme de covoiturage, offre un abonnement de transports en commun aux collaborateurs et met à leur disposition un vélo pliant ou un vélo d'entreprise (classique ou électrique). 20 % des collaborateurs de Colruyt Group se rendent régulièrement au travail à vélo, un pourcentage que le groupe espère également approcher à Zwijnaarde.

Lire la suite