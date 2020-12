Colruyt N : Group, premier en Europe à tester un camion à hydrogène de 44 tonnes

8 décembre 2020

Colruyt Group a récemment commencé à tester un poids lourd de 44 tonnes entièrement électrique équipé d'un « prolongateur d'autonomie » à hydrogène. C'est une première en Europe. Le camion a été mis au point par l'entreprise VDL Groep d'Eindhoven, et le test s'inscrit dans le cadre du projet de démonstration européen Interreg Waterstofregio 2.0. Dès que le camion roule, les batteries se rechargent avec de l'électricité générée par la pile à combustible (à hydrogène). Outre son aspect durable lié à l'utilisation d'énergie verte et d'hydrogène, ce véhicule offre l'avantage de pouvoir parcourir de plus longues distances par rapport à d'autres camions électriques - un atout essentiel dans le cadre du transport de fret. Colruyt Group est convaincu que l'hydrogène peut jouer un rôle prépondérant dans la durabilisation des équipements liés à la mobilité et à l'énergie. Dès lors, le groupe investit depuis de nombreuses années dans ce vecteur d'énergie verte et espère que d'autres entreprises marcheront sur ses traces.

En tant que partenaire très engagé, Colruyt Group testera le camion à hydrogène dans ses opérations logistiques quotidiennes. Compte tenu de la diversité de ses activités, le groupe pourra évaluer de nombreux cas de figure (comme le réapprovisionnement des magasins). Ce faisant, il endosse pleinement son rôle de pionnier dans l'application concrète de l'énergie verte. Par ailleurs, le bruit engendré par ce type de camion est fortement réduit, ce qui contribue également à l'ambition de Colruyt Group d'assurer des livraisons silencieuses.Dans le cadre de ce test concret, le groupe collabore activement avec VDL Groep, le constructeur du nouveau camion.

Regine Vaneghem, chef du département Transport chez Colruyt Meilleurs Prix, se montre d'ores et déjà enthousiaste : « Notre objectif consiste à acquérir des connaissances et de l'expérience afin de prouver que la technologie de l'hydrogène peut être utilisée efficacement dans la logistique lourde. Nous sommes fermement convaincus qu'à l'avenir, l'hydrogène vert pourra jouer un rôle prépondérant en tant qu'option durable, car il est renouvelable et sans émissions de CO 2 . Nous sommes ravis de participer à ce projet pilote européen dans le cadre duquel nous intégrons la technologie de l'hydrogène afin de rendre le secteur logistique heavy duty plus durable. »

Colruyt Group et VDL Groep collaborent activement au projet de démonstration européen Waterstofregio 2.0, qui entend acquérir des connaissances et de l'expérience dans le domaine des applications d'hydrogène à grande échelle dans le secteur logistique. En partageant largement l'expérience ainsi acquise, Waterstofregio 2.0 à l'intention d'inciter d'autres grands centres logistiques à investir également dans des véhicules à hydrogène.Ce projet a pu être mis sur pied entre autres grâce au soutien financier de l'Union européenne dans le cadre du programme Interreg Flandre-Pays-Bas.

Menno Kleingeld, directeur de VDL Enabling Transport Solutions, explique : « La collaboration avec Colruyt Group en amont de cette introduction s'est très bien déroulée : nos entreprises familiales partagent les mêmes valeurs d'innovation et de durabilité. Du reste, la technologie que nous avons mise au point pour nos bus est largement applicable à d'autres véhicules électriques lourds, comme les camions, également à l'hydrogène. Nous sommes fiers que Colruyt Group utilise ce camion à hydrogène à la fois novateur et durable dans le cadre du programme Interreg. C'est avec confiance qu'ensemble, nous entamons la suite de notre collaboration. »

Adwin Martens, directeur de WaterstofNet, ajoute : « Depuis plusieurs années déjà, WaterstofNet encourage la coopération transfrontalière dans le domaine de l'hydrogène entre la Flandre et les Pays-Bas. La collaboration entre Colruyt Group et VDL dans le cadre du programme Interreg Waterstofregio 2.0 en est le parfait exemple. Nous sommes dès lors ravis d'avoir franchi cette nouvelle étape. Nous voyons un potentiel énorme pour les applications de transport lourd à l'hydrogène. Avec cette démonstration, nous sommes précurseurs en Europe et nous présentons des solutions à l'hydrogène développées et testées dans notre région. Dès lors, ce projet représente un jalon essentiel dans la mise sur le marché progressive des camions à hydrogène. »

Depuis 2004, Colruyt Group a déjà investi 6 millions d'euros dans des projets innovants consacrés à l'hydrogène. Ainsi, depuis quelques années, le groupe produit de l'hydrogène vert sur son site de Dassenveld. Dans le centre de distribution, plusieurs camions roulent à l'hydrogène. Par ailleurs, l'hydrogène alimente 20 voitures particulières utilisées au sein du groupe. En octobre 2018, le groupe a ouvert la première station à hydrogène vert publique : la station DATS 24 de la Zinkstraat à Hal est ainsi devenue la première station entièrement intégrée d'Europe proposant tous les carburants existants.

Aux côtés de ses partenaires Fluxys et Parkwind, Colruyt Group travaille en outre à la mise sur pied d'une installation power-to-gas visant à convertir, à l'échelle industrielle, de l'électricité verte en hydrogène vert afin de compenser la variabilité de l'énergie éolienne (offshore).

Regine Vaneghem conclut : « L'ajout de ce test au palmarès de nos initiatives nous permet de franchir un pas de plus dans la bonne direction. Il soutient notre choix en faveur de la transition énergétique, et ce, deux ans exactement après l'inauguration de notre station à hydrogène publique. Il s'agit d'une avancée considérable sur le plan des innovations dans le domaine du transport lourd, et nous espérons que ce projet sera une source d'inspiration pour d'autres entreprises. Dès lors, nous les exhortons à miser pleinement sur la transition énergétique, avec l'hydrogène comme levier important, et nous continuons à plaider en faveur d'un climat d'investissement stable. »

À propos de WaterstofNet

WaterstofNet désigne une plateforme de connaissances et de coopération contribuant à une société neutre en carbone grâce au soutien et à la mise sur pied de projets consacrés à l'hydrogène en Flandre et aux Pays-Bas. En collaboration avec l'industrie et les pouvoirs publics, nous concrétisons des projets sur le terrain et jetons les bases d'une coopération ultérieure. Ainsi, nous aidons la Flandre et les Pays-Bas à poursuivre leur croissance en tant que régions de premier plan dans le domaine de l'hydrogène. Plus d'infos sur www.waterstofnet.eu

À propos de VDL Groep

La collaboration fait la force. Telle est la devise de VDL Groep, une entreprise familiale internationale dont le siège social est situé à Eindhoven. Fondée en 1953 par Pieter van der Leegte, VDL Groep se consacrait à l'origine au travail des métaux. Lorsque le fils Wim van der Leegte a repris le flambeau en 1966, l'entreprise s'est spécialisée dans la fourniture de produits high-tech, entre autres pour l'industrie des semi-conducteurs, et son portefeuille s'est étendu à la transformation de matières plastiques ainsi qu'au développement, à la production et à la vente de bus. VDL Groep s'est spécialisée dans la sous-traitance et les produits semi-finis, la fabrication de ses propres produits finis, comme les systèmes de suspension ainsi que des installations d'automatisation pour les constructeurs automobiles, des échangeurs de chaleur et des systèmes de manutention des conteneurs. Avec son usine VDL Nedcar implantée à Born, elle représente le seul constructeur de voitures des Pays-Bas à effectuer des assemblages en série pour des tiers.

VDL Groep innove en associant savoir-faire, entrepreneuriat et machines de qualité supérieure. Le groupe industriel allie la force d'une multinationale avec l'organisation horizontale d'une entreprise familiale où l'ambiance de travail informelle et décontractée encourage les opportunités de carrière et la continuité. La troisième génération de la famille Van der Leegte se trouve à sa tête depuis 2016. Occupant plus de 15 000 collaborateurs, VDL Groep est active dans 20 pays. Le groupe réunit 104 filiales d'exploitation qui travaillent en étroite collaboration et se spécialisent chacune dans un domaine spécifique. En 2019, son chiffre d'affaires consolidé s'élevait à 5,780 milliards d'euros. Plus d'infos : www.vdlgroep.com