Colruyt N : Group rend possible le retrait des commandes Newpharma dans les points d'enlèvement ColliShop

1 février 2021

Dès aujourd'hui, Colruyt Group propose à ses clients l'opportunité de retirer leur commande auprès de la pharmacie en ligne Newpharma dans l'un des 400 points d'enlèvement ColliShop. En outre, le groupe élargit son assortiment en produits parapharmaceutiques dans ses magasins Colruyt Meilleurs Prix. Grâce à cette approche multicanale, Colruyt Group veut faciliter l'accès à une offre large et adaptée en produits parapharmaceutiques.

« Aujourd'hui, l'on assiste à une véritable prise de conscience sur l'importance d'un mode de vie sain. Bouger, manger sainement sont devenus des réflexes quotidiens et la prévention prend toujours plus d'ampleur afin de rester le plus longtemps possible en bonne santé. En tant que distributeur alimentaire, nous avons une responsabilité à prendre et un rôle à jouer à ce niveau », explique Chris Van Wettere, directeur général de Colruyt.

Colruyt Group prend continuellement des initiatives en ce sens : de l'amélioration nutritionnelle de ses produits à la mention du Nutri-Score sur les emballages de ses produits en marque propre, en passant par l'app de coaching santé SmartWithFood ou encore la prise de participation dans Newpharma, acteur fort dans la pharmacie en ligne. « Nous voulons miser sur notre complémentarité avec les acteurs des soins de santé, et pouvons contribuer à l'adoption d'un mode de vie sain. Rendre accessibles les produits parapharmaceutiques, et par là, faciliter la vie de nos clients en fait partie », poursuit Chris Van Wettere.

Colruyt Group veut permettre à ses clients de combiner, sous le même toit, les atouts de la pharmacie en ligne Newpharma avec la commodité des points d'enlèvement ColliShop dans les magasins Colruyt, OKay et OKay Compact. Dès ce 1er février, ils pourront, s'ils le désirent, retirer leur commande effectuée sur le webshop de Newpharma dans quelque 400 points d'enlèvement ColliShop. « Nous le faisons à la demande de nos clients », précise Chris Van Wettere. « Ils veulent avoir le choix entre la livraison à domicile ou le retrait de leur commande au moment où cela leur convient le mieux. Et lorsqu'ils peuvent combiner cela avec leurs courses alimentaires, c'est un avantage supplémentaire. Les commandes Newpharma restent disponibles pendant deux semaines dans le point d'enlèvement ColliShop de leur choix. »

Pratiquement, la sélection et l'achat des produits sur le site newpharma.be restent inchangés. Le webshop propose un assortiment de quelque 39 000 références relatives à la beauté et aux cosmétiques, à la minceur, aux vitamines et à la nutrithérapie, au bien-être, à la grossesse et aux soins pour bébés. En plus des indispensables de la pharmacie ne nécessitant pas de prescription médicale ('Over the Counter' - OTC).

Pour Colruyt Group, il s'agit de franchir une nouvelle étape dans la stratégie de spécialisation des boutiques en ligne de Colruyt Group affilées aux point d'enlèvement ColliShop. « En optant pour les webshops Dreamland, Dreambaby, Grands Vins et à présent Newpharma, nos clients peuvent s'assurer d'une réelle expertise et d'un réseau de distribution large, désormais également pour les produits parapharmaceutiques », conclut Chris Van Wettere.

De même, les magasins Colruyt proposeront désormais un nouveau rayon dédié à la parapharmacie, avec une sélection variée d'articles tels suppléments alimentaires (immunité, vitamines, …), premiers soins, toux et refroidissements, soins de la peau, … « Nous estimons que ces produits font partie des basiques de la parapharmacie et voulons permettre à nos clients de se réapprovisionner pendant qu'ils effectuent leurs courses hebdomadaires. Ces produits feront entièrement partie de l'assortiment Colruyt et seront dès lors proposés aux meilleurs prix, conformément à la promesse de l'enseigne », explique Geert Elen, commercial development manager de l'enseigne Colruyt.

Quelque 80 magasins seront concernés en 2021, un déploiement national restant l'objectif à court terme. Le projet sera évalué en permanence de sorte d'affiner l'offre ou de l'élargir.