Colruyt N : Informations semestrielles consolidées relatives à l'exercice 2020/21

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires COMMUNIQUÉ DE PRESSE - 15 décembre 2020 17h45 CET - Information réglementée Informations semestrielles consolidées de l'exercice 2020/21 Le chiffre d'affaires croît de 5,7% La hausse du chiffre d'affaires et du résultat net s'explique en partie par des effets spécifiques Hal, le 15 décembre 2020 Introduction L'évolution des résultats de Colruyt Group de cet exercice a été influencée par des effets spécifiques, qui sont brièvement expliqués ci-après. Durant le premier semestre de l'exercice 2020/21, la crise sanitaire liée à la pandémie de COVID-19 a eu des effets divers sur Colruyt Group. Les magasins d'alimentation ont traité des volumes plus élevés et ont rempli par ce biais leur rôle essentiel dans la chaîne alimentaire. Les activités liées au non-food, au foodservice et aux carburants ont connu une baisse de leur chiffre d'affaires pendant la crise. Le groupe a pris des mesures dans l'ensemble de ses établissements afin d'assurer tant le fonctionnement opérationnel que la sécurité et la santé de ses collaborateurs ainsi que de ses clients. Par ailleurs, Colruyt Group a continué à assumer son rôle sociétal par le biais entre autres de dons de nourriture et de masques buccaux. Chacun à leur manière, tous les collaborateurs du groupe ont apporté leur contribution en cette période extraordinaire. Le Conseil d'administration tient à remercier une nouvelle fois l'ensemble des collaborateurs pour la collégialité, la solidarité et la flexibilité exceptionnelles dont ils ont fait preuve. la fin mai 2020, Colruyt Group a apporté certains actifs liés aux activités d'énergie éolienne renouvelable d' Eoly à la holding énergétique Virya Energy. Cette transaction a eu un effet positif unique de EUR 31 millions sur le résultat du groupe durant l'exercice 2020/21. Cette transaction n'a pas eu d'effet significatif sur l'état des flux de trésorerie.

à la holding énergétique Virya Energy. Cette transaction a eu un effet positif unique de EUR 31 millions sur le résultat du groupe durant l'exercice 2020/21. Cette transaction n'a pas eu d'effet significatif sur l'état des flux de trésorerie. la mi-2020, Colruyt Group a acquis 100% des actions de Joos Hybrid . Joos Hybrid offre des solutions totales hybrides pour la gestion des documents et des communications aux entreprises. Au premier semestre, Colruyt Group a également augmenté sa participation dans Fraluc Group de 68% à plus de 96%. Fraluc Group regroupe les chaînes de vêtements ZEB, PointCarré, The Fashion Store et ZEB For Stars. Joos Hybrid et Fraluc Group sont intégralement consolidés depuis août 2020, ce qui a renforcé la croissance du chiffre d'affaires. L'effet sur le résultat d'exploitation et le résultat net est limité. Informations semestrielles consolidées de l'exercice 2020/21 pag. 1 / 25 https://www.colruytgroup.com/wps/portal/cg/fr/accueil/investisseurs COMMUNIQUÉ DE PRESSE - 15 décembre 2020 17h45 CET - Information réglementée I. Chiffres-clésconsolidés 1/04/2020 1/04/2019 (en millions EUR) - - Évolution 30/09/2020 (1) 30/09/2019 Chiffre d'affaires 4.990 4.722 +5,7% Bénéfice brut 1.402 1.257 +11,5% % du chiffre d'affaires 28,1% 26,6% Cash-flow d'exploitation (EBITDA) 468 411 +13,8% % du chiffre d'affaires 9,4% 8,7% Résultat d'exploitation (EBIT) 311 265 +17,5% % du chiffre d'affaires 6,2% 5,6% Bénéfice avant impôts 314 268 +17,0% % du chiffre d'affaires 6,3% 5,7% Bénéfice de la période 246 194 +26,6% % du chiffre d'affaires 4,9% 4,1% Bénéfice par action (en EUR) (2) 1,81 1,41 +28,5% Les résultats du 1 er semestre 2020/21 ont été impactés par la crise de la COVID-19 et par la consolidation intégrale de Fraluc Group et de Joos Hybrid (à compter du 1 er août 2020). Le nombre moyen pondéré d'actions en circulation était de 135.632.720 au premier semestre de l'exercice 2020/21, contre 137.765.448 au premier semestre de l'exercice 2019/20. Rapport de gestion A. Compte de résultats consolidé Le chiffre d'affaires de Colruyt Group a augmenté de 5,7% pour atteindre presque EUR 5 milliards au cours du premier semestre de l'exercice 2020/21. Les activités liées aux carburants de DATS 24 ont vu leur chiffre d'affaires diminuer en 2020/21. Hors carburants, le chiffre d'affaires du groupe a progressé de 9,3%. La croissance du chiffre d'affaires a été influencée par la crise de la COVID-19 et la consolidation intégrale de Fraluc Group et de Joos Hybrid. La part de marché en Belgique de Colruyt Group (Colruyt Meilleurs Prix, OKay et Spar) a diminué à 31,7% au premier semestre 2020/21 (32,5% au premier semestre 2019/20). Les concepts de magasin de proximité en particulier ont connu une croissance plus rapide au cours de la période de COVID-19, en partie en raison de leur plus grand nombre et donc leur proximité. La marge brute a augmenté à 28,1% du chiffre d'affaires en 2020/21. Hors carburants, la marge brute a connu une hausse de 62 points de base. L'augmentation de la marge s'explique principalement par une pression promotionnelle moindre au début de l'exercice (interdiction des promotions et des réductions dans les supermarchés belges), divers effets de l'éventail de produits, des améliorations opérationnelles et la consolidation intégrale de Fraluc Group et de Joos Hybrid. Informations semestrielles consolidées de l'exercice 2020/21 pag. 2 / 25 https://www.colruytgroup.com/wps/portal/cg/fr/accueil/investisseurs COMMUNIQUÉ DE PRESSE - 15 décembre 2020 17h45 CET - Information réglementée Les coûts opérationnels nets sont passés de 17,9% à 18,7% du chiffre d'affaires. L'augmentation s'explique principalement par la COVID-19 et les investissements que le groupe opère résolument dans le personnel, les produits de marques maison, les canaux de distribution et les projets de conversion. Le pourcentage en 2020/21 a également été influencé par la diminution du chiffre d'affaires des activités liées aux carburants et la consolidation intégrale de Fraluc Group et de Joos Hybrid. Les coûts liés à la COVID-19 portaient principalement sur les différentes mesures prises par Colruyt Group en vue de garantir la sécurité et la santé de ses collaborateurs et de ses clients ainsi que sur la rémunération et les jours de congé supplémentaires octroyés par le groupe à ses collaborateurs en remerciement des efforts fournis. Des collaborateurs internes et externes sont allés prêter main-forte dans les magasins d'alimentation ainsi que dans les départements logistiques et de production. la fin septembre 2020, Colruyt Group compte 30.420 collaborateurs (équivalents temps plein). La hausse de 1.364 équivalents temps plein par rapport au 31 mars 2020 s'explique en partie par la reprise de Fraluc Group et de Joos Hybrid. L'apport des activités d'énergie éolienne renouvelable d'Eoly à la holding énergétique Virya Energy a donné lieu à un effet positif unique de EUR 31 millions au premier semestre de l'exercice 2020/21. Le cash-flowd'exploitation (EBITDA) représentait 9,4% du chiffre d'affaires. Abstraction faite de la plus-value réalisée sur l'apport d'Eoly Energy, la marge EBITDA s'élevait à 8,8% du chiffre d'affaires (8,7% en 2019/20). L'augmentation de la marge brute a été neutralisée en grande partie par la hausse des coûts opérationnels. Les amortissements et pertes de valeur ont enregistré une hausse de EUR 11 millions. L'augmentation s'explique principalement par la consolidation intégrale de Fraluc Group et de Joos Hybrid (EUR 4 millions) ainsi que par les investissements continus dans les magasins, les centres de distribution et les programmes de transformation. Le résultat d'exploitation (EBIT) se montait à EUR 311 millions en 2020/21 (6,2% du chiffre d'affaires). Abstraction faite de la plus-value réalisée sur l'apport d'Eoly Energy, la marge EBIT s'élevait à 5,6% du chiffre d'affaires (5,6% en 2019/20). La quote-part dans le résultat des participations s'élevait, comme l'année passée, à environ EUR 3 millions. Virya Energy a vu son résultat augmenter au premier semestre 2020/21. Cette hausse a été neutralisée par la baisse des résultats de Fraluc Group et de Vendis Capital en raison principalement de la COVID-19. Depuis août 2020, Fraluc Group est intégralement consolidé et n'est plus comptabilisé en tant que coentreprise selon la méthode de mise en équivalence. Le taux d'imposition effectif se montait à 21,8% au premier semestre. Le taux d'imposition a été influencé en 2020/21 par la réforme de l'impôt des sociétés en Belgique, les investissements dans des projets d'innovation et de conversion et l'apport d'Eoly Energy. Le bénéfice de la période s'élevait à EUR 246 millions (4,9% du chiffre d'affaires). Abstraction faite de la plus-value réalisée sur l'apport d'Eoly Energy, le résultat net se montait à EUR 215 millions, soit 4,3% du chiffre d'affaires (4,1% en 2019/20). Informations semestrielles consolidées de l'exercice 2020/21 pag. 3 / 25 https://www.colruytgroup.com/wps/portal/cg/fr/accueil/investisseurs COMMUNIQUÉ DE PRESSE - 15 décembre 2020 17h45 CET - Information réglementée B. Compte de résultats par secteur opérationnel 1. Commerce de détail (retail) Le chiffre d'affaires du secteur du commerce de détail a progressé de 7,9% pour atteindre EUR 4.187 millions. La croissance a été nettement influencée par la crise de la COVID-19 et la consolidation intégrale de Fraluc Group. Abstraction faite de Fraluc Group, le chiffre d'affaires du commerce de détail a augmenté de 7,1% en 2020/21. Les activités de détail représentaient 83,9% du chiffre d'affaires consolidé au premier semestre. La crise sanitaire liée à la COVID-19 a également commencé à toucher la Belgique, la France et le Grand-Duché de Luxembourg début 2020. À la suite de cette crise, les magasins alimentaires ont connu des hausses importantes de leur chiffre d'affaires au premier semestre 2020/21. Du 1er avril au 10 mai 2020 inclus, les commerces non alimentaires en Belgique ont fermé obligatoirement leurs portes. Le chiffre d'affaires de Colruyt en Belgique et au Grand-Duché de Luxembourg a augmenté de 6,5%. Colruyt Meilleurs Prix a poursuivi ses investissements dans la rénovation de magasins et en a également ouvert deux nouveaux. La crise de la COVID-19a entraîné une hausse des volumes de vente, à la fois hors ligne et en ligne. Colruyt Meilleurs Prix honore la promesse de marque au quotidien en garantissant le meilleur prix pour chaque article, à chaque instant. Les réductions de prix et les promotions des autres acteurs du marché sont immédiatement prises en compte dans les prix de vente. Colruyt Group réalise plus de 100.000 relevés de prix par jour dans les magasins concurrents, les dépliants et en ligne. OKay, Bio-Planetet Cru ont enregistré une hausse de leur chiffre d'affaires global de 18,4%, portée principalement par l'expansion et par la hausse des volumes durant la crise de la COVID-19. Depuis plus de 20 ans déjà, OKay est la chaîne de magasins de proximité pratiques où les clients effectuent leurs courses quotidiennes de manière rapide, facile et bon marché. Trois nouveaux magasins, dont deux magasins urbains OKay Compact, ont ouvert leurs portes au premier semestre. OKay a également poursuivi le déploiement de son nouveau concept de magasin OKay en 2020/21. Bio-Planet demeure la pionnière du groupe en termes de durabilité, de produits biologiques et d'alimentation saine. Bio-Planet est le seul acteur en Belgique qui propose plus de 6.000 produits biologiques et écologiques. Bio-Planet entend faciliter encore l'accès à une alimentation réfléchie et saine et continue également à miser sur l'ancrage local. Les marchés Cru situés à Overijse, Gand et Anvers s'adressent aux clients passionnés de produits authentiques, artisanaux et locaux. L'expérience du client et le savoir-faire y occupent une place de choix. De cette manière, Cru a continué à œuvrer à la croissance de son chiffre d'affaires et à son efficacité opérationnelle en 2020/21. Le chiffre d'affaires de Colruyt en France a augmenté de 7,0%, hors carburants. La croissance du chiffre d'affaires s'explique principalement par l'expansion et par la croissance organique découlant en partie de la pandémie de COVID-19. Chez Colruyt Prix-Qualité, les clients trouvent tout ce dont ils ont besoin dans le cadre de leurs courses hebdomadaires, ainsi que la facilité de choix d'un supermarché de proximité bien organisé. Colruyt Group continue à investir résolument dans ses activités de commerce de détail en France : la capacité logistique doublera durant les années à venir afin de permettre la poursuite de la croissance. En 2021, un nouveau centre de distribution sera mis en service à proximité de Nancy. Les activités liées aux carburants de DATS 24 en France ont vu leur chiffre d'affaires diminuer durant la crise de la COVID-19. Carburants compris, le chiffre d'affaires a enregistré une baisse de 0,8% au premier semestre. Informations semestrielles consolidées de l'exercice 2020/21 pag. 4 / 25 https://www.colruytgroup.com/wps/portal/cg/fr/accueil/investisseurs COMMUNIQUÉ DE PRESSE - 15 décembre 2020 17h45 CET - Information réglementée Le commerce de détail non-food a vu son chiffre d'affaires progresser de 21,8% au premier semestre 2020/21. Le chiffre d'affaires global des magasins Dreamland, Dreambaby et Fiets! a diminué de 3,7%, principalement en raison de la fermeture obligatoire des magasins non alimentaires du 1er avril au 10 mai 2020 inclus. Les commerces non alimentaires ont rouvert leurs portes le 11 mai, dans le respect des obligations liées au coronavirus. Le chiffre d'affaires en ligne, qui est comptabilisé au sein de l'enseigne où les marchandises sont enlevées, a enregistré une forte croissance en 2020/21. Colruyt Group a augmenté sa participation dans Fraluc Group à 96,1%. Par conséquent, Fraluc Group, la holding qui regroupe les chaînes de vêtements ZEB, PointCarré, The Fashion Store et ZEB For Stars, est intégralement consolidé depuis août 2020. La chaîne multimarque compte 114 magasins en Belgique et un magasin en France. Les quatre concepts de magasin sont complémentaires, couvrent un vaste spectre du marché de la mode et s'adressent à des groupes cibles larges. Colruyt Group investit et innove résolument dans son commerce en ligne et ses applications numériques. Les ventes en ligne alimentaires et non alimentaires ont enregistré une forte hausse au premier semestre 2020/21 à la suite notamment de la crise de la COVID-19. Le chiffre d'affaires en ligne de Colruyt Group est principalement réalisé par Collect&Go. Le service de courses de Colruyt et Bio-Planet est le leader du marché alimentaire en ligne en Belgique. Le réseau Collect&Go compte plus de 290 points d'enlèvement en Belgique, au Grand- Duché de Luxembourg et en France et poursuivra son extension. Par ailleurs, la capacité de Collect&Go a été augmentée cette année par la mise en service d'un centre de préparation local. L'inauguration d'un nouveau centre de distribution e-commerce en Belgique est planifiée à l'automne 2021. Collect&Go teste actuellement « Collect&Go Connect », une plateforme qui rapproche les gens et permet une entraide pour les courses. Depuis mai 2020, Collect&Go teste également la livraison à domicile de courses par l'intermédiaire d'un réseau de livreurs voisins. Durant la crise liée à la COVID-19, Colruyt Group a également testé des services d'enlèvement et de livraison temporaires, entre autres auprès des marchés Cru. L'innovation et la durabilité constituent des priorités du groupe. Colruyt Group entend être la référence en matière d'entrepreneuriat durable et une source d'inspiration sur le plan de la consommation réfléchie. Cette ambition s'exprime dans de nombreux projets et partenariats, dans le cadre desquels la durabilisation de sa propre organisation et l'incitation à une consommation durable occupent une place prépondérante. De nouvelles perspectives viennent ainsi compléter le tableau au quotidien et le groupe progresse pas à pas. En ce qui concerne l'agriculture, le groupe continue à miser sur l'ancrage belge, le savoir-faire et la transparence des filières. Afin de pouvoir réduire leur effet sur le climat, l'empreinte écologique de produits de marques maison est analysée tout au long de leur cycle de vie. Des alternatives durables sont systématiquement ajoutées à l'assortiment, à la fois dans les magasins alimentaires et non alimentaires. Durant les années à venir, Colruyt Group continuera également à investir dans la rénovation durable de magasins existants pour les convertir en magasins basse énergie. Informations semestrielles consolidées de l'exercice 2020/21 pag. 5 / 25 https://www.colruytgroup.com/wps/portal/cg/fr/accueil/investisseurs COMMUNIQUÉ DE PRESSE - 15 décembre 2020 17h45 CET - Information réglementée 2. Commerce de gros et Foodservice Le chiffre d'affaires du secteur du commerce de gros et foodservice a progressé de 15,2% pour atteindre EUR 549 millions en 2020/21. Ces activités représentaient 11,0% du chiffre d'affaires du groupe au premier semestre. La croissance du chiffre d'affaires a été nettement influencée par la crise de la COVID-19. Le chiffre d'affaires du commerce de gros a augmenté de presque 20% pour atteindre EUR 495 millions en 2020/21. La hausse des volumes des ventes, découlant principalement de la COVID-19, explique la croissance du chiffre d'affaires en Belgique et en France. En Belgique, les magasins Spar Colruyt Group continuent à se profiler comme des magasins de proximité agréables pour tous les achats du quotidien grâce à un vaste assortiment de produits frais, un service personnalisé et des prix serrés. Colruyt Group opte systématiquement pour une collaboration étroite à long terme avec les entrepreneurs indépendants. Le groupe entend développer davantage son réseau performant d'indépendants en Belgique et en France durant les années à venir. Solucious livre des produits de foodservice et de détail à des clients professionnels, tels que les hôpitaux, les PME et l'horeca, dans toute la Belgique. Solucious se distingue par sa convivialité, ses livraisons rapides et fiables et ses prix transparents. Le chiffre d'affaires de foodservice de Solucious a diminué de 14,4% au premier semestre. La crise sanitaire liée à la COVID-19 a entraîné un recul significatif des livraisons à l'horeca, et donc une baisse du chiffre d'affaires. Entre mars et mai 2020, au départ de son rôle sociétal, Solucious a livré directement des courses, sans frais supplémentaires, dans plus de dix grands hôpitaux belges afin de soutenir les professionnels de la santé pendant la crise sanitaire liée à la COVID-19. Depuis novembre 2020, Solucious livre également des courses à domicile au personnel soignant hospitalier et non hospitalier. 3. Autres activités Le chiffre d'affaires des autres activités a diminué de 30,4% pour s'établir à EUR 254 millions au premier semestre. Ces activités représentaient 5,1% du chiffre d'affaires consolidé en 2020/21. Ce secteur comprend essentiellement le chiffre d'affaires des stations DATS 24 en Belgique. Le chiffre d'affaires de DATS 24 a enregistré une diminution de plus de 31% à la suite de baisses de prix et de volume pendant la crise de la COVID-19. DATS 24 propose à ses clients à la fois des carburants traditionnels et des alternatives durables, telles que le gaz naturel (CNG), l'électricité et l'hydrogène. Le réseau de DATS 24 compte à présent plus de 80 stations CNG, une station à hydrogène publique et plus de 100 bornes de recharge électriques sur le parking de magasins de Colruyt Group. DATS 24 continue à œuvrer pas à pas à une mobilité plus verte et poursuivra résolument ses investissements, notamment par la construction de stations à hydrogène publiques supplémentaires. Les autres activités comprennent également le chiffre d'affaires de Symeta et de Joos Hybrid au cours de l'exercice 2020/21. En août 2020, Colruyt Group a acquis 100% des actions de Joos Hybrid. Joos Hybrid fournit des solutions totales hybrides en matière de gestion de documents et de communication, et soutient dès lors des grandes entreprises, des PME et diverses organisations dans leur transformation numérique. Cette reprise s'inscrit dans le cadre de l'ambition de Colruyt Group de répondre à l'évolution des besoins du consommateur et dans les investissements permanents du groupe dans l'optimisation des processus et la numérisation. Les activités de Joos Hybrid sont complémentaires aux activités de Symeta, le spécialiste de l'impression et de la gestion de documents du groupe. Informations semestrielles consolidées de l'exercice 2020/21 pag. 6 / 25 https://www.colruytgroup.com/wps/portal/cg/fr/accueil/investisseurs COMMUNIQUÉ DE PRESSE - 15 décembre 2020 17h45 CET - Information réglementée Colruyt Group est actionnaire majoritaire de la holding énergétique Virya Energy. Virya Energy est active dans la production d'énergie durable, particulièrement l'énergie éolienne offshore et onshore. Virya Energy se concentre sur le développement, le financement, la construction et l'exploitation de sources d'énergie renouvelable, et ambitionne une expansion internationale. La holding énergétique détient actuellement des participations entre autres dans Parkwind, Eurowatt et Eoly Energy. En avril 2020, Virya Energy a augmenté sa participation dans Parkwind (énergie éolienne offshore) à 100%. Eoly Energy (énergie éolienne onshore) a été apporté dans la holding énergétique en mai 2020. C. Bilan La valeur comptable nette des immobilisations corporelles et incorporelles a augmenté de EUR 224 millions pour atteindre EUR 2.880 millions. La hausse est principalement l'effet net des nouveaux investissements (EUR 219 millions), de la consolidation intégrale de Fraluc Group et de Joos Hybrid (EUR 145 millions) et des amortissements (EUR 153 millions). Colruyt Group poursuit résolument ses investissements dans ses canaux de distribution, sa logistique et ses départements de production, dans des énergies renouvelables et dans des programmes de transformation innovants visant le long terme. En juin 2020, Virya Energy a émis des obligations convertibles que ses actionnaires, Colruyt Group et Korys, ont souscrites. À la suite de la souscription, les flux de trésorerie de Colruyt Group comprennent une sortie de EUR 64 millions au cours de l'exercice 2020/21. La souscription explique également la hausse des actifs financiers non courants par rapport à l'exercice précédent. Les obligations convertibles ont une maturité de 24 mois et sont productives d'intérêts. Les obligations peuvent être converties en actions de Virya Energy ou être remboursées. Les parties ont pris les mesures nécessaires dans le cadre de la réglementation en matière de conflits d'intérêts. la fin juin 2020, Colruyt Group a acquis une participation majoritaire de 65% dans la société belge Daltix , spécialisée dans les données. Daltix propose une plateforme unique permettant de suivre en temps réel les prix, les promotions, les infos produit et les assortiments. L'investissement s'inscrit dans le cadre de l'ambition de Colruyt Group de répondre à l'évolution des besoins du consommateur et les données jouent un rôle très important dans ce cadre. L'expertise du groupe en matière de comparaisons de prix, de gestion des assortiments et des informations et de technologies innovantes s'élargira davantage encore par la colloraboration avec Daltix. La trésorerie et les équivalents de trésorerie nets ont diminué à EUR 248 millions au 30 septembre 2020 (EUR 263 millions au 31 mars 2020). Les capitaux propres de Colruyt Group s'élevaient à EUR 2.369 millions à la fin de la période et représentaient 46,8% du total du bilan. La hausse des passifs productifs d'intérêts (courants et non courants) de EUR 136 millions s'explique principalement par la consolidation intégrale de Fraluc Group et de Joos Hybrid. D. Actions propres Il n'y a pas eu de rachat d'actions propres durant le premier semestre de l'exercice 2020/21. À l'issue de la période, 162.369 actions propres ont été rachetées pour un montant de EUR 8,0 millions. Informations semestrielles consolidées de l'exercice 2020/21 pag. 7 / 25 https://www.colruytgroup.com/wps/portal/cg/fr/accueil/investisseurs COMMUNIQUÉ DE PRESSE - 15 décembre 2020 17h45 CET - Information réglementée En octobre 2020, 2.500.000 actions propres ont été détruites. Au 11 décembre 2020, Colruyt Group détenait 462.237 actions propres, soit 0,34% du nombre total d'actions émises. III. Événements postérieurs à la date de clôture La crise sanitaire de la COVID-19 a également des effets divers sur Colruyt Group après la fin de la période. Le groupe a pris des mesures dans l'ensemble de ses établissements afin d'assurer la sécurité et la santé de ses occupants ainsi que le fonctionnement opérationnel. Ces mesures font l'objet d'un suivi régulier et sont ajustées si nécessaire sur la base des informations les plus récentes. Les coûts liés aux mesures instaurées seront par ailleurs comptabilisés dans le compte de résultats de l'exercice 2020/21. partir du 2 novembre 2020, l'ensemble des commerces non essentiels en Belgique ont dû à nouveau fermer leurs portes, y compris les magasins non alimentaires de Colruyt Group. Les magasins non alimentaires du groupe ont rouvert leurs portes le 1 er décembre 2020. Les risques de continuité et autres risques font l'objet d'un suivi régulier, à la fois pour les filiales et pour les sociétés dans lesquelles Colruyt Group détient une participation. ce jour, le groupe n'a pas connaissance d'informations qui donneraient lieu à une adaptation significative des résultats ou des notes. Afin de faciliter une croissance durable, Colruyt Group misera sur une spécialisation plus poussée au sein des activités non alimentaires. En raison de cette stratégie de recentrage des activités, le groupe a cessé la vente de l'assortiment généraliste non alimentaire par le biais du site web Collishop en octobre 2020. Cette décision n'a aucune conséquence sur les services que Collishop Professional fournit aux entreprises et aux crèches. Colruyt Group continuera à investir dans les activités non alimentaires spécialisées entre autres de Dreamland, Dreambaby et Fiets!. Le groupe entend poursuivre la croissance de son chiffre d'affaires non alimentaire en ligne et hors ligne durant les années à venir par le biais d'une approche multicanal. Le réseau de points d'enlèvement Collishop reste pleinement disponible dans les magasins pour l'enlèvement des réservations en ligne des autres webshops (Grands Vins, Dreamland, Dreambaby, etc.). Il n'y a pas eu d'autres événements significatifs postérieurs à la date de clôture. IV. Prévisions Au vu de l'incertitude découlant de la crise sanitaire de la COVID-19, Colruyt Group n'est pas en mesure de se prononcer sur les tendances macroéconomiques, concurrentielles ou autres attendues. Le groupe continuera à suivre de près les tendances pertinentes relatives aux évolutions du marché et au comportement des clients, et réagira en conséquence si nécessaire. Colruyt Group confirme ses prévisions de résultats pour l'exercice 2020/21. Colruyt Group prévoit que le résultat net consolidé de l'exercice 2020/21 sera au moins égal à celui de l'exercice précédent (EUR 380 millions, abstraction faite des effets uniques). Le groupe souligne que l'incertitude découlant de la crise sanitaire de la COVID-19 peut influencer ses prévisions de résultats pour l'exercice 2020/21. Ces prévisions ne tiennent pas compte de l'effet positif unique (EUR 31 millions) réalisé par Colruyt Group au premier semestre de l'exercice 2020/21 à la suite de l'apport des activités d'énergie éolienne renouvelable d'Eoly dans Virya Energy. Informations semestrielles consolidées de l'exercice 2020/21 pag. 8 / 25 https://www.colruytgroup.com/wps/portal/cg/fr/accueil/investisseurs COMMUNIQUÉ DE PRESSE - 15 décembre 2020 17h45 CET - Information réglementée Colruyt Group prévoit que la consolidation intégrale de Fraluc Group et de Joos Hybrid ainsi que l'arrêt des ventes non alimentaires sur le site web Collishop n'auront pas d'effets significatifs sur le résultat net de l'exercice 2020/21. Colruyt Group reste concentré sur le long terme et continuera à appliquer avec cohérence sa stratégie à long terme. Le groupe poursuivra résolument ses investissements dans le personnel, les produits de marques maison de qualité, l'efficacité, l'innovation, la durabilité et les projets de conversion, tout en restant particulièrement attentif à la maîtrise de ses coûts. Colruyt Meilleurs Prix poursuivra sa stratégie des meilleurs prix de manière cohérente et garantit à ses clients le meilleur prix pour chaque produit, à chaque instant. V. Calendrier financier ∙ Réunion d'information pour les analystes financiers 16/12/2020 (14h00) ∙ Publication des résultats annuels de l'exercice 2020/21 15/06/2021 ∙ Réunion d'information pour les analystes financiers 16/06/2021 (14h00) ∙ Publication du rapport annuel 2020/21 30/07/2021 (incluant le rapport de durabilité) ∙ Assemblée générale des actionnaires 29/09/2021 (16h00) VI. Personnes de contact Si vous avez des questions concernant ce communiqué de presse ou si vous souhaitez obtenir de plus amples informations, veuillez envoyer un e-mail à investor@colruytgroup.com ou contacter directement Stefaan Vandamme (CFO) ou Liesbeth Nuelant (Investor Relations) par téléphone au +32 2 363 50 51 (extension : 92590). À propos de Colruyt Group Colruyt Group est actif dans la distribution de denrées alimentaires et de produits non alimentaires en Belgique, en France et au Grand-Duché de Luxembourg, avec plus de 600 magasins en gestion propre et environ 580 magasins affiliés. En Belgique, il s'agit des magasins Colruyt, OKay, Bio-Planet, Cru, Dreamland, Dreambaby, Fiets! et des magasins affiliés Spar et Spar Compact. En France, le groupe compte, outre des magasins Colruyt, également des magasins affiliés Coccinelle, Coccimarket et Panier Sympa. Le groupe est actionnaire majoritaire de la chaîne qui regroupe ZEB, ZEB For Stars, The Fashion Store et PointCarré. Solucious livre des produits de foodservice et de détail à des clients professionnels en Belgique (hôpitaux, PME, horeca...). Les autres activités englobent la distribution de carburants en Belgique (DATS 24), les solutions d'impression et de gestion de documents (Symeta et Joos Hybrid) et la production d'énergie verte (Eoly). Le groupe emploie plus de 30.000 personnes et a réalisé un chiffre d'affaires de EUR 9,5 milliards en 2019/20. Colruyt est coté à la bourse d'Euronext Bruxelles (COLR) sous le code ISIN BE0974256852. Risques inhérents aux prévisions Les déclarations formulées par Colruyt Group dans le présent communiqué de presse, de même que les références à ce communiqué dans toutes les autres déclarations écrites ou orales du groupe, portant sur les perspectives d'avenir en matière d'activités, d'événements et de dé veloppements stratégiques de Colruyt Group, sont des prévisions et comportent à ce titre des risques et des incertitudes. Les informations communiquées reposent sur les données disponibles ce moment ; ces informations sont susceptibles de différer du résultat final. Les facteurs pouvant induire une distorsion entre les prévisions et la réalité sont les suivants : changement de contexte microéconomique ou macroéconomique, circonstances de marché variables, climat concurrentiel changeant, décisions défavorables concernant la construction et/ou l'agrandissement de nouveaux magasins ou de magasins existants, problèmes d'approvisionnement avec les fournisseurs, ainsi que tous les autres facteurs pouvant avoir un effet sur le résultat du groupe. Colruyt Group se décharge de toute obligation quant aux communications futures susceptibles d'avoir des répercussions sur le résultat du groupe ou d'entraîner un écart par rapport aux prévisions fournies dans le présent communiqué de presse ou dans toute autre communication du groupe, qu'elle soit orale ou écrite. Deze informatie is ook beschikbaar in het Nederlands. This information is also available in English. La seule version officielle est la version néerlandaise. Les versions française et anglaise sont des traductions du texte original en néerlandais. Informations semestrielles consolidées de l'exercice 2020/21 pag. 9 / 25 https://www.colruytgroup.com/wps/portal/cg/fr/accueil/investisseurs COMMUNIQUÉ DE PRESSE - 15 décembre 2020 17h45 CET - Information réglementée ÉTATS FINANCIERS CONSOLIDÉS INTERMÉDIAIRES ABRÉGÉS (non audités) Compte de résultats consolidé intermédiaire abrégé 01.04.2020 01.04.2019 (en millions EUR) - - 30.09.2020 30.09.2019 Chiffre d'affaires 4.990,1 4.721,7 Coût des marchandises vendues (3.588,6) (3.464,4) Marge brute 1.401,5 1.257,3 Autres produits d'exploitation 101,9 72,3 Services et biens divers (307,1) (260,5) Avantages du personnel (713,3) (643,9) Amortissements et pertes de valeur sur actifs non courants (156,6) (146,0) Autres charges d'exploitation (15,3) (14,4) Résultat d'exploitation (EBIT) 311,1 264,8 Produits financiers 3,9 4,7 Charges financières (4,0) (3,7) Résultat financier net (0,1) 1,0 Quote-part dans le résultat des participations prises selon la méthode de mise en équivalence 3,0 2,5 Bénéfice avant impôts 314,0 268,3 Impôts sur le résultat (67,9) (73,9) Bénéfice de la période 246,1 194,4 Attribuable aux : Participations ne donnant pas le contrôle 0,4 0,3 Actionnaires de la société mère 245,7 194,1 Bénéfice par action - de base et dilué (en EUR) 1,81 1,41 Informations semestrielles consolidées de l'exercice 2020/21 pag. 10 / 25 https://www.colruytgroup.com/wps/portal/cg/fr/accueil/investisseurs COMMUNIQUÉ DE PRESSE - 15 décembre 2020 17h45 CET - Information réglementée État consolidé intermédiaire abrégé du résultat global 01.04.2020 01.04.2019 (en millions EUR) - - 30.09.2020 30.09.2019 Bénéfice de la période 246,1 194,4 Éléments des autres éléments du résultat global des filiales totalement consolidées Éléments qui ne seront pas reclassés en résultat net Réévaluation des avantages postérieurs à l'emploi à long terme, après impôts (42,3) (30,3) Variation nette de la juste valeur des actifs financiers évalués à la juste valeur par le biais des autres 2,8 0,8 éléments du résultat global, après impôts Total des éléments qui ne seront pas reclassés en résultat net (39,5) (29,5) Éléments qui pourraient être reclassés en résultat net Bénéfices/(pertes) résultant de la conversion de devises de filiales étrangères, après impôts (0,3) 0,1 Variation nette de la juste valeur d'instruments financiers dérivés, après impôts (0,4) - Total des éléments qui pourraient être reclassés en résultat net (0,7) 0,1 Éléments des autres éléments du résultat global des participations prises selon la méthode de mise en équivalence Éléments qui pourraient être reclassés en résultat net Variation nette de la juste valeur d'instruments financiers dérivés, après impôts (8,7) (20,3) Total des éléments qui pourraient être reclassés en résultat net (8,7) (20,3) Autres éléments du résultat global de la période (48,9) (49,7) Résultat global de la période 197,2 144,7 Attribuable aux : Participations ne donnant pas le contrôle 0,4 0,3 Actionnaires de la société mère 196,8 144,4 Informations semestrielles consolidées de l'exercice 2020/21 pag. 11 / 25 https://www.colruytgroup.com/wps/portal/cg/fr/accueil/investisseurs COMMUNIQUÉ DE PRESSE - 15 décembre 2020 17h45 CET - Information réglementée État consolidé intermédiaire abrégé de la situation financière (en millions EUR) 30.09.2020 31.03.2020 Goodwill 127,9 60,7 Immobilisations incorporelles 244,3 203,3 Immobilisations corporelles 2.507,7 2.391,6 Participations prises selon la méthode de mise en équivalence 326,7 298,4 Actifs financiers 82,8 14,5 Actifs d'impôt différé 36,4 20,1 Autres créances 34,6 32,8 Total des actifs non courants 3.360,4 3.021,4 Stocks 752,3 629,4 Créances commerciales 576,8 527,3 Actifs d'impôt exigible 23,4 18,7 Autres créances 69,0 76,2 Actifs financiers 30,3 27,8 Trésorerie et équivalents de trésorerie 247,7 263,8 Total des actifs courants 1.699,5 1.543,2 TOTAL DES ACTIFS 5.059,9 4.564,6 Capital 347,1 347,1 Réserves et résultats reportés 2.017,6 2.008,7 Total des capitaux propres attribuables aux actionnaires de la société mère 2.364,7 2.355,8 Participations ne donnant pas le contrôle 4,5 3,6 Total des capitaux propres 2.369,2 2.359,4 Provisions 40,1 38,9 Passifs relatifs aux avantages du personnel 174,0 119,0 Passifs d'impôt différé 57,8 54,4 Passifs productifs d'intérêts et autres passifs 235,6 139,6 Total des passifs non courants 507,5 351,9 Provisions 10,8 0,5 Découverts bancaires - 0,5 Passifs productifs d'intérêts 68,7 28,0 Dettes commerciales 1.289,5 1.237,3 Passifs d'impôt exigible 32,2 26,2 Passifs relatifs aux avantages du personnel et autres passifs 782,0 560,8 Total des passifs courants 2.183,2 1.853,3 Total des passifs 2.690,7 2.205,2 TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET DES PASSIFS 5.059,9 4.564,6 Informations semestrielles consolidées de l'exercice 2020/21 pag. 12 / 25 https://www.colruytgroup.com/wps/portal/cg/fr/accueil/investisseurs COMMUNIQUÉ DE PRESSE - 15 décembre 2020 17h45 CET - Information réglementée État consolidé intermédiaire abrégé des variations des capitaux propres Attribuables aux actionnaires de la société mère (en millions EUR, sauf nombre d'actions) Nombre Capital Nombre Actions Autres réserves Résultats Total Participations Total des d'actions d'actions propres reportés ne donnant capitaux propres pas le propres Réserves pour contrôle Réserves de actifs financiers à la réévaluation Écarts de Réserves pour des avantages couvertures juste valeur conversion par le biais postérieurs à de flux de cumulés des autres l'emploi à trésorerie éléments du long terme résultat global Au 1er avril 2020 138.432.588 347,1 2.799.868 (128,8) (29,1) (1,8) (21,9) 5,6 2.184,7 2.355,8 3,6 2.359,4 Résultat global de la période - - - - (42,3) (0,3) (9,1) 2,8 245,7 196,8 0,4 197,2 Bénéfice de la période - - - - - - - - 245,7 245,7 0,4 246,1 Autres éléments du résultat global de la - - - - (42,3) (0,3) (9,1) 2,8 - (48,9) - (48,9) période Transactions avec les actionnaires - - - - - - - - (187,9) (187,9) 0,5 (187,4) Augmentation de capital - - - - - - - - 1,2 1,2 - 1,2 Modifications du périmètre de consolidation - - - - - - - - (5,5) (5,5) - (5,5) Modifications de la méthode de consolidation - - - - - - - - - - 1,3 1,3 Dividendes - - - - - - - - (183,1) (183,1) (0,8) (183,9) Autres - - - - - - - - (0,5) (0,5) - (0,5) Au 30 septembre 2020 138.432.588 347,1 2.799.868 (128,8) (71,4) (2,1) (31,0) 8,4 2.242,5 2.364,7 4,5 2.369,2 Informations semestrielles consolidées de l'exercice 2020/21 Pag. 13 / 25 https://www.colruytgroup.com/wps/portal/cg/fr/accueil/investisseurs COMMUNIQUÉ DE PRESSE - 15 décembre 2020 17h45 CET - Information réglementée État consolidé intermédiaire abrégé des variations des capitaux propres Attribuables aux actionnaires de la société mère (en millions EUR, sauf nombre d'actions) Nombre Capital Nombre Actions Autres réserves Résultats Total Participations Total des d'actions d'actions propres reportés ne donnant capitaux propres pas le contrôle propres Réserves Réserves de pour actifs Réserves financiers à la réévaluation Écarts de pour juste valeur des avantages conversion couvertures par le biais postérieurs à cumulés de flux de des autres l'emploi à long trésorerie éléments du terme résultat global Au 1er avril 2019 143.552.090 331,2 5.695.660 (252,4) (49,0) (1,1) (9,4) 3,1 2.182,0 2.204,4 3,3 2.207,7 Modifications des méthodes comptables (1) - - - - - - - - 0,5 0,5 - 0,5 Résultat global de la période - - - - (30,3) 0,1 (20,3) 0,8 194,1 144,4 0,3 144,7 Bénéfice de la période - - - - - - - - 194,1 194,1 0,3 194,4 Autres éléments du résultat global de la - - - - (30,3) 0,1 (20,3) 0,8 - (49,7) - (49,7) période Transactions avec les actionnaires (5.500.000) - (5.280.531) 232,8 - - - - (422,8) (190,0) (2,1) (192,1) Augmentation de capital - - - - - - - - 1,1 1,1 - 1,1 Rachat d'actions propres - - 236.420 (11,5) - - - - (0,1) (11,6) - (11,6) Actions propres distribuées comme - - (16.951) 0,8 - - - - (0,8) - - - participation aux bénéfices au personnel Destruction d'actions propres (5.500.000) - (5.500.000) 243,5 - - - - (243,5) - - - Modifications du périmètre de consolidation - - - - - - - - - - (1,2) (1,2) Dividendes - - - - - - - - (180,3) (180,3) (0,9) (181,2) Autres - - - - - - - - 0,8 0,8 - 0,8 Au 30 septembre 2019 138.052.090 331,2 415.129 (19,6) (79,3) (1,0) (29,7) 3,9 1.953,8 2.159,3 1,5 2.160,8 Effet de la norme IFRS 16 à la date de transition du 1 er avril 2019. Informations semestrielles consolidées de l'exercice 2020/21 Pag. 14 / 25 https://www.colruytgroup.com/wps/portal/cg/fr/accueil/investisseurs COMMUNIQUÉ DE PRESSE - 15 décembre 2020 17h45 CET - Information réglementée État consolidé intermédiaire abrégé des flux de trésorerie 01.04.2020 01.04.2019 (en millions EUR) - - 30.09.2020 30.09.2019 Activités opérationnelles Bénéfice avant impôts 314,0 268,3 Ajustements pour : Amortissements et pertes de valeur sur actifs non courants 156,6 146,0 Produits financiers et charges financières 0,1 (1,0) Quote-part dans le résultat des participations prises selon la méthode de mise en équivalence (3,0) (2,5) Autres(1) (7,6) (5,7) Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles avant les variations du fonds de 460,1 405,1 roulement et des provisions Diminution/(augmentation) des créances commerciales et autres créances (29,0) (1,5) Diminution/(augmentation) des stocks (120,4) (5,6) (Diminution)/augmentation des dettes commerciales et autres passifs 15,6 30,6 (Diminution)/augmentation des provisions et passifs relatifs aux avantages du personnel 29,0 (2,4) Intérêts payés (0,7) (0,9) Intérêts perçus 1,7 3,0 Dividendes perçus - 9,5 Impôts payés sur le résultat (65,2) (76,8) Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles 291,1 361,0 Activités d'investissement Acquisitions d'immobilisations corporelles et incorporelles (218,8) (209,2) Regroupements d'entreprises (déduction faite de la trésorerie et des équivalents de trésorerie acquis) et désinvestissements d'entreprises (déduction faite de la trésorerie et des équivalents (31,3) (8,1) de trésorerie cédés) (Augmentation de participation dans)/remboursements de participations des entreprises - (2,0) associées et coentreprises (Acquisitions)/cessions d'actifs financiers (67,6) (2,5) (Prêts consentis)/remboursement de prêts consentis 0,3 - Produits des cessions d'immobilisations corporelles et incorporelles 12,3 40,3 Flux de trésorerie provenant des activités d'investissement (305,1) (181,5) Activités de financement Rachat d'actions propres - (11,6) Nouveaux/(remboursement d') emprunts(2) (1,8) (36,5) Remboursement des dettes de contrats de location (16,8) (18,7) Flux de trésorerie provenant des activités de financement (18,6) (66,8) Augmentation/(diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie (32,6) 112,7 Trésorerie et équivalents de trésorerie au 1er avril 263,3 163,2 Effet des variations des taux de change - 0,1 Effet des modifications du périmètre de consolidation 17,0 - Trésorerie et équivalents de trésorerie au 30 septembre 247,7 276,0 Le poste « Autres » comprend notamment les moins/(plus)-values sur la réalisation d'immobilisations corporelles, incorporelles et financières, les pertes de valeur et la reprise de pertes de valeur sur les stocks, les créances commerciales et les autres créances ainsi que les avantages du personnel résultant de la participation bénéficiaire et de l'augmentation de capital réservée au personnel. Comprend entre autres le remboursement de EUR 33 millions de prêts bancaires (« straight loans ») durant la période précédente. Informations semestrielles consolidées de l'exercice 2020/21 pag. 15 / 25 https://www.colruytgroup.com/wps/portal/cg/fr/accueil/investisseurs COMMUNIQUÉ DE PRESSE - 15 décembre 2020 17h45 CET - Information réglementée Notes aux états financiers consolidés intermédiaires abrégés 1. Base de présentation et déclaration de conformité La SA Éts Fr. Colruyt (ci-après dénommée « l'Entreprise ») est établie en Belgique, à Hal, et cotée sur NYSE Euronext Bruxelles sous le code COLR. Les états financiers consolidés intermédiaires abrégés pour la période de présentation, clôturée au 30 septembre 2020, couvrent les états financiers de l'Entreprise et de ses filiales (ci-après dénommées conjointement « Colruyt Group ») ainsi que les participations de Colruyt Group dans les entreprises associées et les coentreprises. Les états financiers consolidés intermédiaires abrégés couvrent la période du 1er avril 2020 au 30 septembre 2020 inclus et ont été approuvés pour publication par le Conseil d'administration du 11 décembre 2020. Les états financiers consolidés intermédiaires abrégés sont établis conformément au International Financial Reporting Standard IAS 34 « Information financière intermédiaire », comme adopté par l'Union européenne. Ils ne comportent pas toutes les informations requises pour des états financiers annuels et doivent être lus conjointement avec les états financiers consolidés de l'exercice 2019/20. Les montants sont, sauf dispositions contraires, exprimés en millions EUR et arrondis à une seule décimale. Il est possible qu'à la suite d'arrondis, le total de certains chiffres dans les tableaux ne corresponde pas aux chiffres des résumés principaux ou entre les différentes notes. 2. Méthodes comptables significatives Les méthodes comptables appliquées par Colruyt Group dans ces états financiers consolidés intermédiaires abrégés sont identiques à celles utilisées par le groupe dans les états financiers consolidés pour l'exercice 2019/20. Les normes (amendées) et modifications suivantes s'appliquent à Colruyt Group depuis le 1er avril 2020 : IAS 1 (Amendement), « Présentation des états financiers » et IAS 8 (Amendement) « Méthodes comptables, changements d'estimations comptables et erreurs » ;

Présentation des états financiers Méthodes comptables, changements d'estimations comptables et erreurs IFRS 3 (Amendement), « Regroupements d'entreprises » ;

Regroupements d'entreprises » IFRS 9 (Amendement), « Instruments financiers », IAS 39, « Instruments financiers : comptabilisation et évaluation » et IFRS 7

(Amendement), « Instruments financiers : informations à fournir » ;

Instruments financiers Instruments financiers : comptabilisation et évaluation Instruments financiers : informations à fournir Cadre conceptuel (Amendement) ;

IFRS 16 (Amendement), « Contrats de location ». Ces normes nouvelles ou amendées et modifications n'ont pas d'impact significatif sur les présents états financiers consolidés intermédiaires abrégés. Les normes (amendées) publiées suivantes, qui sont pertinentes pour Colruyt Group et qui ne seront d'application qu'après le 31 mars 2021, n'ont pas été appliquées anticipativement par le groupe : IFRS 3 (Amendement), « Regroupements d'entreprises - Références au cadre conceptuel » (date d'entrée en vigueur pour Colruyt Group : le 1 er avril 2022) ;

Regroupements d'entreprises - Références au cadre conceptuel » IAS 37 (Amendement), « Provisions, passifs éventuels et actifs éventuels » (date d'entrée en vigueur pour Colruyt Group : le 1 er avril 2022) ;

(date d'entrée en vigueur pour Colruyt Group : le 1 avril 2022) ; IAS 1 (Amendement), « Présentation des états financiers - Classification de passifs » (date d'entrée en vigueur pour Colruyt Group : le 1 er avril 2022) ;

« Présentation des états financiers - Classification de passifs » IAS 16 (Amendement), « Immobilisations corporelles » (date d'entrée en vigueur pour Colruyt Group : le 1 er avril 2022) ;

(date d'entrée en vigueur pour Colruyt Group : le 1 avril 2022) ; IFRS 17 « Contrats d'assurance » (date d'entrée en vigueur pour Colruyt Group : le 1 er avril 2023). Ces normes amendées n'auront pas d'impact significatif sur les états financiers consolidés de Colruyt Group. Il n'y a pas d'autres normes (amendements), interprétations ou améliorations qui ne sont pas encore effectives pour Colruyt Group et qui pourraient avoir un impact significatif sur les états financiers consolidés du groupe. Informations semestrielles consolidées de l'exercice 2020/21 pag. 16 / 25 https://www.colruytgroup.com/wps/portal/cg/fr/accueil/investisseurs COMMUNIQUÉ DE PRESSE - 15 décembre 2020 17h45 CET - Information réglementée 3. Secteurs opérationnels Commerce de détail Commerce de gros et Autres activités (2) Secteurs opérationnels (Retail) (1) Foodservice (en millions EUR) 2020/21 2019/20 2020/21 2019/20 2020/21 2019/20 2020/21 2019/20 Chiffre d'affaires - externe 4.187,4 3.880,6 548,9 476,5 253,8 364,6 4.990,1 4.721,7 Chiffre d'affaires - interne 33,3 28,5 4,3 3,2 3,2 4,5 40,8 36,2 Résultat d'exploitation (EBIT) 255,7 243,6 29,5 26,9 38,5 9,9 323,7 280,4 Quote-part dans le résultat des participations prises selon la (10,9) 1,0 - - 14,9 1,8 4,0 2,8 méthode de mise en équivalence Acquisitions d'immobilisations 130,5 154,0 2,2 4,2 9,6 8,6 142,3 166,8 corporelles et incorporelles (3) Amortissements 116,6 108,5 9,6 9,4 5,6 5,5 131,8 123,4 Pertes de valeur sur actifs non courants 2,3 0,5 0,4 0,3 - 0,8 2,7 1,6 Secteurs opérationnels Non alloué Éliminations entre Consolidé secteurs opérationnels (en millions EUR) 2020/21 2019/20 2020/21 2019/20 2020/21 2019/20 2020/21 2019/20 Chiffre d'affaires - externe 4.990,1 4.721,7 - - - - 4.990,1 4.721,7 - Chiffre d'affaires - interne 40,8 36,2 - - (40,8) (36,2) - - Résultat d'exploitation (EBIT) 323,7 280,4 (12,6) (15,6) - - 311,1 264,8 Quote-part dans le résultat des participations prises selon la 4,0 2,8 (1,0) (0,3) - - 3,0 2,5 méthode de mise en équivalence Résultat financier net (0,1) 1,0 Impôts sur le résultat (67,9) (73,9) Bénéfice de la période 246,1 194,4 Acquisitions d'immobilisations 142,3 166,8 76,5 42,4 - - 218,8 209,2 corporelles et incorporelles (3) Amortissements 131,8 123,4 22,2 19,5 - - 154,0 142,9 Pertes de valeur sur actifs non courants 2,7 1,6 - 1,5 - - 2,7 3,1 Depuis août 2020, Fraluc Group est intégré en tant que filiale selon la méthode de consolidation intégrale, et non plus en tant que coentreprise selon la méthode de mise en équivalence. Y compris Joos Hybrid depuis août 2020. Les activités d'énergie éolienne renouvelable d'Eoly sont apportés à la holding énergétique Virya Energy pendant l'exercice 2020/21. Les acquisitions d'immobilisations corporelles et incorporelles excluent les acquisitions par regroupements d'entreprises, l'IFRS 16 et les modifications de la méthode de consolidation (Fraluc Group). Informations semestrielles consolidées de l'exercice 2020/21 pag. 17 / 25 https://www.colruytgroup.com/wps/portal/cg/fr/accueil/investisseurs COMMUNIQUÉ DE PRESSE - 15 décembre 2020 17h45 CET - Information réglementée 4. Chiffre d'affaires par unité génératrice de trésorerie (en millions EUR) 2020/21 2019/20 Commerce de détail Food(1) 4.042,2 3.761,4 Colruyt Belgique et Luxembourg(2) 3.179,9 2.987,0 OKay, Bio-Planet et Cru(3) 580,8 490,7 Colruyt France et DATS 24 France 281,5 283,7 Commerce de détail Non-food(1)(4) 145,2 119,2 Transactions avec les autres secteurs opérationnels 33,3 28,5 Commerce de détail (Retail) 4.220,7 3.909,1 Commerce de gros 495,3 413,9 Foodservice 53,6 62,6 Transactions avec les autres secteurs opérationnels 4,3 3,2 Commerce de gros et Foodservice 553,2 479,7 DATS 24 Belgique 249,0 361,9 Printing and document management solutions(5) 4,8 2,7 Transactions avec les autres secteurs opérationnels 3,2 4,5 Autres activités 257,0 369,1 Total des secteurs opérationnels 5.030,9 4.757,9 Éliminations entre secteurs opérationnels (40,8) (36,2) Consolidé 4.990,1 4.721,7 Les sous-totaux « Food » et « Non-food » au sein du secteur opérationnel « Commerce de détail (Retail) » sont à titre informatif. Y compris le chiffre d'affaires des webshops Collect&Go, Bio-Planet, Collishop, Dreamland et Dreambaby réalisé par les magasins Colruyt. Y compris le chiffre d'affaires des webshops Collishop, Dreamland et Dreambaby réalisé par les magasins OKay et Bio-Planet. Comprend le chiffre d'affaires des magasins Dreamland et Dreambaby ainsi que celui de Fiets! et de Fraluc Group (depuis le 1 er août 2020). Comprend le chiffre d'affaires de Symeta et de Joos Hybrid (depuis le 1 er août 2020). 5. Impôts sur le résultat Le taux d'imposition effectif de Colruyt Group pour le premier semestre clôturé au 30 septembre 2020 est de 21,8%. Le taux d'imposition effectif pour l'ensemble de l'exercice 2019/20 était de 25,5% et celui pour le premier semestre de l'exercice précédent, clôt uré au 30 septembre 2019, était de 27,8%. (en millions EUR) 2020/21 2019/20 Impôts dus pour la période 66,2 75,7 Impôts différés 1,7 (1,8) Total des impôts sur le résultat 67,9 73,9 Informations semestrielles consolidées de l'exercice 2020/21 pag. 18 / 25 https://www.colruytgroup.com/wps/portal/cg/fr/accueil/investisseurs COMMUNIQUÉ DE PRESSE - 15 décembre 2020 17h45 CET - Information réglementée 6. Dépenses d'investissement Au cours du premier semestre de l'exercice 2020/21, Colruyt Group a acquis des immobilisations corporelles et incorporelles pour un montant total de EUR 218,8 millions (hors droits d'utilisation de la norme IFRS 16). Pendant le premier semestre de l'exercice 2019/20, Colruyt Group avait acquis des immobilisations corporelles et incorporelles pour un montant de EUR 209,2 millions (hors droits d'utilisation de la norme IFRS 16). Les investissements de Colruyt Group portent entre autres sur l'extension et la rénovation du parc de magasins, sur l'infrastructure logistique, sur l'énergie durable et sur les programmes de transformation à long terme. 7. Dividendes Le 30 septembre 2020, l'Assemblée générale des actionnaires a approuvé pour l'exercice 2019/20 un dividende brut de EUR 1,35 par action, pour un montant total de EUR 183,1 millions. Ce dividende a été mis en paiement le 6 octobre 2020. 8. Modifications du périmètre de consolidation Depuis le 1er avril 2020, les modifications significatives suivantes ont été apportées au périmètre de consolidation de Colruyt Group : Le 25 mai 2020, Colruyt Group a apporté certains actifs liés aux activités d'énergie éolienne renouvelable d'Eoly à la holding énergétique Virya Energy SA, augmentant la participation de Colruyt Group dans la SA Virya Energy à 61%. En avril 2020, la holding énergétique SA Virya Energy a signé un accord avec ParticipatieMaatschappij Vlaanderen (PMV) en vue d'accroître sa participation dans la SA Parkwind à 100%. Dans le cadre de cet accord, PMV acquerra une participation minoritaire dans Arcadis Ost 1, un parc éolien allemand développé par la SA Parkwind en mer Baltique. La transaction a été finalisée en juin 2020. Le 30 juin 2020, Colruyt Group a acquis une participation majoritaire de 65% dans la SA belge Daltix, spécialisée dans les données. Depuis le 1er juillet 2020, la participation dans la SA Daltix est prise, en tant que coentreprise, selon la méthode de mise en équivalence. Le 19 août 2020, Colruyt Group a acquis 100% des actions de la SA Joos Hybrid, qui fournit des solutions globales hybrides en matière de gestion de documents et de communication. Depuis le 1er août 2020, la SA Joos Hybrid est comptabilisée comme filiale selon la méthode de consolidation intégrale. Par ailleurs, les actions des SRL Saro et Izock ont été intégralement rachetées respectivement le 31 mai 2020 et le 16 septembre 2020 en vue de poursuivre l'exploitation des magasins. Le 3 septembre 2020, Colruyt Group a augmenté sa participation dans Fraluc Group de 68% à plus de 96%. La SA Fraluc est la holding qui regroupe les chaînes de vêtements ZEB, PointCarré, The Fashion Store et ZEB For Stars. Le 24 novembre, l'Autorité belge de la Concurrence (ABC) a approuvé cette transaction. Depuis le 1er août 2020, Colruyt Group intègre la participation dans Fraluc Group en tant que filiale selon la méthode de consolidation intégrale, et non plus en tant que coentreprise selon la méthode de mise en équivalence. La transaction a entraîné un goodwill de EUR 22,4 millions. Informations semestrielles consolidées de l'exercice 2020/21 pag. 19 / 25 https://www.colruytgroup.com/wps/portal/cg/fr/accueil/investisseurs COMMUNIQUÉ DE PRESSE - 15 décembre 2020 17h45 CET - Information réglementée 9. Actifs et passifs financiers par catégorie et par classe Conformément à IFRS 7 « Instruments financiers : informations à fournir » et IFRS 13 « Évaluation de la juste valeur », les instruments financiers sont classés sur la base d'une hiérarchie de la juste valeur. Coût amorti Évaluation à la juste valeur Total Prix publiés Prix de marché Prix de marché (en millions EUR) observables non observables Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Actifs financiers à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global Placements en actions - - - 18,4 18,4 Instruments de couverture de flux de trésorerie - - 0,1 - 0,1 Actifs financiers à la juste valeur par le biais du résultat net Placements en actions - 9,7 - 0,5 10,2 Placements en titres à revenu fixe - 15,7 - - 15,7 Instruments composés - - - 63,9 63,9 Actifs financiers au coût amorti Dépôts à terme 4,9 - - - 4,9 Créances 680,4 - - - 680,4 Trésorerie et équivalents de trésorerie 247,7 - - - 247,7 Total au 30 septembre 2020 933,0 25,4 0,1 82,8 1.041,3 Passifs financiers Passifs productifs d'intérêts et autres passifs 304,3 - - - 304,3 Dettes commerciales 1.289,5 - - - 1.289,5 Instruments de couverture de flux de trésorerie - - 0,3 - 0,3 Total au 30 septembre 2020 1.593,8 - 0,3 - 1.594,1 Informations semestrielles consolidées de l'exercice 2020/21 pag. 20 / 25 https://www.colruytgroup.com/wps/portal/cg/fr/accueil/investisseurs COMMUNIQUÉ DE PRESSE - 15 décembre 2020 17h45 CET - Information réglementée Coût amorti Évaluation à la juste valeur Total Prix publiés Prix de marché Prix de marché non (en millions EUR) observables observables Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Actifs financiers à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global Placements en actions - - - 11,3 11,3 Actifs financiers à la juste valeur par le biais du résultat net Placements en actions - 11,0 - 0,4 11,4 Placements en titres à revenu fixe - 15,1 - - 15,1 Actifs financiers au coût amorti Dépôts à terme 6,0 - - - 6,0 Créances 643,5 - - - 643,5 Trésorerie et équivalents de trésorerie 276,0 - - - 276,0 Total au 30 septembre 2019 925,5 26,1 - 11,7 963,3 Passifs financiers Passifs productifs d'intérêts et autres passifs 168,1 - - - 168,1 Dettes commerciales 1.166,8 - - - 1.166,8 Instruments de couverture de flux de trésorerie - - 0,3 - 0,3 Total au 30 septembre 2019 1.334,9 - 0,3 - 1.335,2 La hiérarchie de la juste valeur se base sur les données utilisées pour l'évaluation des actifs et passifs financiers à la date d'évaluation. Les trois niveaux se distinguent comme suit : Niveau 1 : les données utilisées dans le cadre de la méthodologie d'évaluation sont des prix de marché officiels (non adaptés) pour des actifs

et passifs identiques dans un marché actif.

et passifs identiques dans un marché actif. Niveau 2 : les instruments financiers qui ne sont pas négociés sur un marché actif, et dont la juste valeur est déterminée par des techniques d'évaluation. Ces techniques utilisent le plus souvent possible des données de marché observables lorsqu'elles sont disponibles et s'appuient le moins possible sur des estimations spécifiques à l'entité.

Niveau 3 : les instruments financiers dont la juste valeur est déterminée moyennant des techniques d'évaluation utilisant certains paramètres qui sont basés sur des données de marché non observables. En ce qui concerne les montants figurant sous « Coût amorti », nous pouvons conclure que la valeur comptable équivaut généralement à la juste valeur en raison de la nature de l'instrument ou du caractère à court terme. Les cas où le coût amorti dévie de la juste valeur ne sont pas significatifs. Le 12 juin 2020, Colruyt Group a souscrit des obligations convertibles qui ont une maturité de 24 mois et qui ont été émises par la société associée Virya Energy SA pour un montant de EUR 63,9 millions. Cet instrument composé est comptabilisé dans la catégorie « Actifs financiers à la juste valeur par le biais du résultat net ». Parallèlement aux obligations convertibles de la SA Virya Energy, les actifs financiers classés sous le niveau 3 englobent entre autres la participation dans la société de portefeuille Sofindev IV SA, les participations dans les fonds d'investissement Good Harvest Belgium I SRL et Blue Horizon Ventures I SCSp RAIF, ainsi que la participation dans la coopérative North Sea Wind SC, dans laquelle Colruyt Group n'a pas d'influence notable. Les balances d'ouverture et de clôture pour les actifs financiers à la juste valeur classés sous le niveau 3 peuvent être réconciliées comme suit: (en millions EUR) 2020/21 Au 1er avril 14,5 Acquisitions 66,6 Ventes (0,1) Augmentations de capital 0,3 Variation de la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global 1,5 Au 30 septembre 82,8 Informations semestrielles consolidées de l'exercice 2020/21 pag. 21 / 25 https://www.colruytgroup.com/wps/portal/cg/fr/accueil/investisseurs COMMUNIQUÉ DE PRESSE - 15 décembre 2020 17h45 CET - Information réglementée 10. Gestion des risques et passifs éventuels Pour la description des risques auxquels Colruyt Group est exposé, la manière dont Colruyt Group gère ces risques et pour une description des passifs éventuels, nous faisons référence au rapport annuel 2019/20 qui a été publié en juillet 2020. Colruyt Group utilise des instruments financiers dérivés pour limiter son exposition aux risques de change, sans fins spéculatives. Au cours du premier semestre de l'exercice 2020/21, la crise sanitaire liée à la pandémie de COVID-19 a eu des effets divers sur Colruyt Group. Cette crise a eu une incidence significative sur certaines rubriques du compte de résultats (à savoir le chiffre d'affaires, la marge brute, les services et biens divers, les avantages du personnel et la quote-part dans le résultat des participations). L'effet de la COVID-19 n'a toutefois pas pu être isolé de manière univoque. Les magasins d'alimentation ont traité des volumes plus élevés, ce qui a entraîné une augmentation du chiffre d'affaires. Les activités liées au non-food, au foodservice et aux carburants ont connu une baisse du chiffre d'affaires du fait de la crise. À partir du 18 mars 2020, l'ensemble des commerces non essentiels en Belgique ont fermé obligatoirement leurs portes, y compris les points de vente non alimentaires de Colruyt Group (Dreamland SA, Dreambaby SA, Fraluc SA et Fiets!). Ceux-ci ont rouvert leurs portes le 11 mai 2020, dans le respect des obligations liées au coronavirus. Les fermetures obligatoires dans l'horeca en Belgique ont entraîné une baisse du chiffre d'affaires de la SA Solucious. Quant aux stations de la SA DATS 24, elles ont vu leurs volumes baisser pendant le confinement lié à la pandémie de COVID-19. Afin de faire face à la hausse des volumes, le groupe a fait appel à des renforts, à la fois internes et externes, dans ses magasins d'alimentation ainsi que dans ses départements logistiques et de production. En remerciement des efforts fournis, Colruyt Group a également octroyé une rémunération et des jours de congé supplémentaires à ses collaborateurs. Par ailleurs, le groupe a pris des mesures dans l'ensemble de ses établissements afin d'assurer tant le fonctionnement opérationnel que la sécurité et la santé de ses collaborateurs et de ses clients. Les coûts liés aux activités accrues et aux mesures instaurées ont été comptabilisés dans le compte de résultats du premier semestre de l'exercice 2020/21. Colruyt Group a constitué des provisions pour les risques en matière de stock liés à la COVID-19, ainsi que pour les autres risques et charges. Grâce notamment au système de gestion des risques du groupe, les risques de continuité et autres risques font l'objet d'un suivi régulier, à la fois pour les filiales et pour les sociétés dans lesquelles Colruyt Group détient une participation. Colruyt Group a contracté un certain nombre d'engagements en ce qui concerne l'achat d'actifs non courants, qui ne sont pas encore repris dans l'état de la situation financière, pour un montant de EUR 48,2 millions (EUR 58,4 millions au 31 mars 2020). Les engagements hors bilan dans le cadre des contrats de location faisant l'objet d'une intervention en tant que preneur s'élèvent à EUR 4,2 millions (EUR 2,7 millions au 31 mars 2020) et portent sur des contrats de location à valeur faible ou à courte durée. Par ailleurs, ces engagements hors bilan comprennent également des contrats qui ne répondent pas à la définition d'un contrat de location. 11. Événements postérieurs à la date de clôture COVID-19 La crise sanitaire de la COVID-19 a également des effets divers sur Colruyt Group après la fin de la période. Le groupe a pris des mesures dans l'ensemble de ses établissements afin d'assurer la sécurité et la santé de ses occupants ainsi que le fonctionnement opérationnel. Ces mesures font l'objet d'un suivi régulier et sont ajustées si nécessaire sur la base des informations les plus récentes. Les coûts liés aux mesures instaurées seront par ailleurs comptabilisés dans le compte de résultats de l'exercice 2020/21. partir du 2 novembre 2020, l'ensemble des commerces non essentiels en Belgique ont dû à nouveau fermer leurs portes, y compris les magasins non alimentaires de Colruyt Group. Les magasins non alimentaires du groupe ont rouvert leurs portes le 1 er décembre 2020.

Les risques de continuité et autres risques font l'objet d'un suivi régulier, à la fois pour les filiales et pour les sociétés dans lesquelles Colruyt Group détient une participation. À ce jour, le groupe n'a pas connaissance d'informations qui donneraient lieu à une adaptation significative des résultats ou des notes. Fin des ventes non alimentaires via le site Collishop Afin de faciliter une croissance durable, Colruyt Group misera sur une spécialisation plus poussée au sein des activités non alimentaires. En raison de cette stratégie de recentrage des activités, le groupe a cessé la vente de l'assortiment généraliste non alimentaire par le biais du site web Collishop en octobre 2020. Cette décision n'a aucune conséquence sur les services que Collishop Professional fournit aux entreprises et aux crèches. Actions propres l'issue de la période, 162.369 actions propres ont été rachetées pour un montant de EUR 8,0 millions. Le 8 octobre 2020, 2,5 millions d'actions propres ont été détruites.

Au 11 décembre 2020, Colruyt Group détenait 462.237 actions propres, soit 0,34% du nombre total d'actions émises. Il n'y a pas eu d'autres événements significatifs postérieurs à la date de clôture. Informations semestrielles consolidées de l'exercice 2020/21 pag. 22 / 25 https://www.colruytgroup.com/wps/portal/cg/fr/accueil/investisseurs COMMUNIQUÉ DE PRESSE - 15 décembre 2020 17h45 CET - Information réglementée 12. Déclaration des personnes responsables Jef Colruyt, Président du Conseil d'administration, et Stefaan Vandamme, Directeur financier, déclarent au nom et pour le compte de l'entreprise, qu'à leur connaissance, - les états financiers consolidés intermédiaires abrégés, établis conformément au International Financial Reporting Standard IAS 34 « Information financière intermédiaire » telle qu'adoptée par l'Union européenne, donnent une image correcte et fidèle du patrimoine, de la situation financière et des résultats de la SA Éts Fr. Colruyt et des sociétés reprises dans la consolidation ;

le rapport financier intermédiaire sur les états financiers consolidés intermédiaires donne un aperçu fidèle des informations requises en vertu de l'article 13 §5 et §6 de l'arrêté royal du 14 novembre 2007 relatif aux obligations des émetteurs d'instruments financiers admis à la négociation sur un marché réglementé. 13. Définitions Pour la description des définitions, nous renvoyons à la partie « Rapport financier » (page 314) du rapport annuel 2019/20. Hal, le 11 décembre 2020 Jef Colruyt Stefaan Vandamme Président du Conseil d'administration Directeur financier Deze informatie is ook beschikbaar in het Nederlands. This information is also available in English. La seule version officielle est la version néerlandaise. Les versions française et anglaise sont des traductions du texte original en néerlandais. Informations semestrielles consolidées de l'exercice 2020/21 pag. 23 / 25 https://www.colruytgroup.com/wps/portal/cg/fr/accueil/investisseurs COMMUNIQUÉ DE PRESSE - 15 décembre 2020 17h45 CET - Information réglementée Informations semestrielles consolidées de l'exercice 2020/21 pag. 24 / 25 https://www.colruytgroup.com/wps/portal/cg/fr/accueil/investisseurs COMMUNIQUÉ DE PRESSE - 15 décembre 2020 17h45 CET - Information réglementée Informations semestrielles consolidées de l'exercice 2020/21 pag. 25 / 25 https://www.colruytgroup.com/wps/portal/cg/fr/accueil/investisseurs Attachments Original document

