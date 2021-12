Colruyt N : Informations semestrielles consolidées relatives à l'exercice 2021/22

COMMUNIQUÉ DE PRESSE - 14 décembre 2021 17h45 CET - Information réglementée Informations semestrielles consolidées de l'exercice 2021/22 Le chiffre d'affaires reste pratiquement stable Le résultat d'exploitation et le résultat net sont sous pression Hal, le 14 décembre 2021 Généralités L'évolution des résultats de Colruyt Group au cours du premier semestre de l'exercice 2021/22 a été influencée par des effets spécifiques : Durant le premier semestre de l'exercice 2020/21, la crise sanitaire liée à la pandémie de COVID-19 a eu des effets divers sur Colruyt Group, tels que la forte hausse des volumes dans les magasins d'alimentation.

À la suite de l'assouplissement des mesures, les volumes dans les magasins d'alimentation sont sous pression. Depuis le début de l'exercice 2021/22, la compétitivité a fortement augmenté sur le marché, à la fois en termes de prix et de promotions. La part de marché de Colruyt Meilleurs Prix, OKay et Spar en Belgique est restée stable à 31,0%. Les coûts opérationnels et les investissements de Colruyt Group ont également été influencés par la hausse de l'inflation au cours du premier semestre de l'exercice 2021/22. Le résultat d'exploitation et le résultat net de Colruyt Group ont baissé en raison de ces tendances.

a eu des effets divers sur Colruyt Group, tels que la forte hausse des volumes dans les magasins d'alimentation. À la suite de l'assouplissement des mesures, les volumes dans les magasins d'alimentation sont sous pression. Depuis le début de l'exercice 2021/22, la compétitivité a fortement augmenté sur le marché, à la fois en termes de prix et de promotions. La part de marché de Colruyt Meilleurs Prix, OKay et Spar en Belgique est restée stable à 31,0%. Les coûts opérationnels et les investissements de Colruyt Group ont également été influencés par la hausse de l'inflation au cours du premier semestre de l'exercice 2021/22. Le résultat d'exploitation et le résultat net de Colruyt Group ont baissé en raison de ces tendances. Au début de l'exercice 2021/22, Colruyt Group a acquis 100% des actions du partenaire foodservice belge Culinoa et de la chaîne de fitness belge JIMS. Les services offerts par Culinoa sont complémentaires à ceux déjà proposés par Solucious, le spécialiste de foodservice de Colruyt Group. JIMS exploite 27 centres de fitness en Belgique et au Grand-Duché de Luxembourg, offre la possibilité d'y suivre des cours collectifs et propose également un coaching numérique. Ces deux activités sont intégralement consolidées depuis mai 2021. L'effet sur le résultat d'exploitation et le résultat net est limité. Au cours de l'exercice 2020/21, Colruyt Group a acquis 100% des actions de Joos Hybrid et a augmenté sa participation dans The Fashion Society . Joos Hybrid offre aux entreprises des solutions totales hybrides pour la gestion des documents et des communications. The Fashion Society regroupe les chaînes de vêtements ZEB, PointCarré, The Fashion Store et ZEB For Stars.

Ils sont tous deux intégralement consolidés depuis août 2020, ce qui a contribué au chiffre d'affaires consolidé.

et a augmenté sa participation dans . Joos Hybrid offre aux entreprises des solutions totales hybrides pour la gestion des documents et des communications. The Fashion Society regroupe les chaînes de vêtements ZEB, PointCarré, The Fashion Store et ZEB For Stars. Ils sont tous deux intégralement consolidés depuis août 2020, ce qui a contribué au chiffre d'affaires consolidé. Colruyt Group a décidé de cesser la vente de l'assortiment non alimentaire généraliste par le biais du site web Collishop à partir d'octobre 2020. En opérant ce choix, le groupe pourra se concentrer et miser sur une spécialisation plus poussée au sein des activités non-food entre autres de Dreamland, Dreambaby et Bike Republic, et permettre ainsi une croissance durable au moyen d'une approche multicanale.

L'arrêt des ventes non alimentaires sur le site web Collishop a influencé négativement le chiffre d'affaires consolidé durant le premier semestre de l'exercice 2021/22.

entre autres de Dreamland, Dreambaby et Bike Republic, et permettre ainsi une croissance durable au moyen d'une approche multicanale. L'arrêt des ventes non alimentaires sur le site web Collishop a influencé négativement le chiffre d'affaires consolidé durant le premier semestre de l'exercice 2021/22. À la fin mai 2020, Colruyt Group a apporté des actifs liés aux activités d'énergie éolienne renouvelable d' Eoly à la holding énergétique Virya Energy. Cette transaction a eu un effet positif unique de EUR 31 millions sur le résultat du groupe durant le premier semestre de l'exercice 2020/21.

Cette transaction n'a pas eu d'effet significatif sur l'état des flux de trésorerie. Informations semestrielles consolidées de l'exercice 2021/22 pag. 1 / 24 https://www.colruytgroup.com/wps/portal/cg/fr/accueil/investisseurs

COMMUNIQUÉ DE PRESSE - 14 décembre 2021 17h45 CET - Information réglementée I. Rapport de gestion A. Compte de résultats consolidé 01/04/2021 01/04/2020 (en millions EUR) - - Évolution 30/09/2021(1) 30/09/2020(2) Chiffre d'affaires 4.981 4.990 -0,2% Bénéfice brut 1.340 1.402 -4,4% % du chiffre d'affaires 26,9% 28,1% Cash-flow d'exploitation (EBITDA) 389 468 -16,8% % du chiffre d'affaires 7,8% 9,4% Résultat d'exploitation (EBIT) 211 311 -32,2% % du chiffre d'affaires 4,2% 6,2% Bénéfice avant impôts 212 314 -32,3% % du chiffre d'affaires 4,3% 6,3% Bénéfice de la période 162 246 -34,2% % du chiffre d'affaires 3,3% 4,9% Bénéfice par action (en EUR)(3) 1,21 1,81 -33,5% Les résultats du 1 er semestre 2021/22 ont été influencés par la crise liée à la COVID-19, la consolidation intégrale de The Fashion Society et de Joos Hybrid (à partir d'août 2020) ainsi que de Culinoa et JIMS (à partir de mai 2021) et l'arrêt des ventes non alimentaires sur le site web Collishop (à partir d'octobre 2020). Les résultats du 1 er semestre 2020/21 ont été influencés par la crise de la COVID-19 et par la consolidation intégrale de The Fashion Society et de Joos Hybrid (à partir d'août 2020). Le nombre moyen pondéré d'actions en circulation était de 133.904.382 au premier semestre de l'exercice 2021/22, contre 135.632.720 au premier semestre de l'exercice 2020/21. Le chiffre d'affaires de Colruyt Group est resté pratiquement stable pour atteindre plus de EUR 4,9 milliards au cours du premier semestre de l'exercice 2021/22. Le chiffre d'affaires a été influencé positivement au premier semestre par la hausse du chiffre d'affaires des activités liées aux carburants de DATS 24 (hors carburants, le chiffre d'affaires a diminué de 2,9%) et la consolidation intégrale de The Fashion Society, Joos Hybrid, Culinoa et JIMS. Par ailleurs, l'évolution du chiffre d'affaires a été influencée négativement au premier semestre par la pression sur les volumes dans les magasins d'alimentation à la suite de l'assouplissement des mesures de lutte contre la COVID-19 ainsi que par l'arrêt des ventes non alimentaires sur le site web Collishop (depuis octobre 2020). La part de marché en Belgique de Colruyt Group (Colruyt Meilleurs Prix, OKay et Spar) est restée stable à 31,0% au premier semestre 2021/22 (31,0% au premier semestre 2020/21). Étant donné que Nielsen a modifié la méthode de calcul de la part de marché en 2021/22, la part de marché de l'exercice précédent a également été révisée sur la base de la méthode modifiée. La marge brute a diminué à 26,9% du chiffre d'affaires. Hors carburants, la marge brute a connu une baisse de 46 points de base. Depuis le début de l'exercice 2021/22, le marché du détail belge se caractérise par un environnement compétitif tant en termes de prix que de promotions. Par ailleurs, l'évolution du pourcentage de marge est influencée par divers effets de l'éventail de produits, des améliorations opérationnelles et la consolidation intégrale de The Fashion Society, Joos Hybrid, Culinoa et JIMS (nouvelles entreprises). La marge plus élevée au cours de l'exercice précédent s'expliquait principalement par la pression promotionnelle moindre au début de l'exercice 2020/21 (interdiction des promotions et des réductions dans les supermarchés belges). Informations semestrielles consolidées de l'exercice 2021/22 pag. 2 / 24 https://www.colruytgroup.com/wps/portal/cg/fr/accueil/investisseurs

COMMUNIQUÉ DE PRESSE - 14 décembre 2021 17h45 CET - Information réglementée Les coûts opérationnels nets sont passés de 18,7% à 19,1% du chiffre d'affaires. L'augmentation s'explique principalement par la hausse de l'inflation, la consolidation intégrale des nouvelles entreprises et les investissements que le groupe opère résolument dans l'efficacité, le personnel, les produits de marques maison de qualité, la durabilité, l'innovation et la transformation numérique. Le groupe a également encouru des coûts liés à la COVID-19 durant l'exercice 2021/22, en ce compris la rémunération et les jours de congé supplémentaires octroyés aux collaborateurs de la vente, de la logistique et de la production en remerciement des efforts fournis. L'apport des activités d'énergie éolienne renouvelable d'Eoly à la holding énergétique Virya Energy avait également donné lieu à un effet positif unique de EUR 31 millions au premier semestre de l'exercice précédent 2020/21. Le cash-flowd'exploitation (EBITDA) représentait 7,8% du chiffre d'affaires (8,8% du chiffre d'affaires en 2020/21 abstraction faite de la plus-value réalisée sur l'apport d'Eoly Energy). Les amortissements et pertes de valeur ont enregistré une hausse de EUR 22 millions. L'augmentation s'explique principalement par la consolidation intégrale de The Fashion Society, Joos Hybrid, Culinoa et JIMS (EUR 10 millions) ainsi que par les investissements continus dans les magasins, les centres de distribution et les programmes de transformation. Le résultat d'exploitation (EBIT) se montait à EUR 211 millions ou 4,2% du chiffre d'affaires en 2021/22 (5,6% du chiffre d'affaires en 2020/21 abstraction faite de la plus-value réalisée sur l'apport d'Eoly Energy). La quote-part dans le résultat des participations a diminué de EUR 3 millions par rapport à 2020/21. Virya Energy avait vu son résultat augmenter au premier semestre 2020/21 à la suite notamment d'effets positifs uniques. Par ailleurs, le résultat en 2020/21 avait été influencé négativement par The Fashion Society et Vendis Capital en raison de la crise sanitaire liée à la COVID-19. Le taux d'imposition effectif est passé de 21,8% à 23,8%, principalement à la suite de la plus-value non imposée sur l'apport d'Eoly Energy l'exercice précédent. Le bénéfice de la période s'élevait à EUR 162 millions (3,3% du chiffre d'affaires). Le bénéfice du premier semestre 2020/21 se montait à EUR 215 millions, soit 4,3% du chiffre d'affaires, abstraction faite de la plus-value réalisée sur l'apport d'Eoly Energy. Informations semestrielles consolidées de l'exercice 2021/22 pag. 3 / 24 https://www.colruytgroup.com/wps/portal/cg/fr/accueil/investisseurs

COMMUNIQUÉ DE PRESSE - 14 décembre 2021 17h45 CET - Information réglementée B. Chiffre d'affaires par unité génératrice de trésorerie 1. Commerce de détail (retail) Le chiffre d'affaires du secteur du commerce de détail a diminué de 2,7% pour atteindre EUR 4.075 millions. Le chiffre d'affaires a été influencé par la pression sur les volumes dans les magasins d'alimentation à la suite de l'assouplissement des mesures de lutte contre la COVID-19, par l'arrêt des ventes non alimentaires sur le site web Collishop (depuis octobre 2020) ainsi que par la consolidation intégrale de The Fashion Society et de JIMS. Les activités de détail représentaient 81,8% du chiffre d'affaires consolidé au premier semestre. Le chiffre d'affaires du commerce de détail alimentaire a baissé en raison de la diminution des volumes dans les magasins d'alimentation en combinaison avec l'environnement de marché compétitif, tant en termes de prix que de promotions. L'exercice précédent, pendant la crise sanitaire liée à la COVID-19,les magasins d'alimentation en Belgique, en France et au Grand-Duchéde Luxembourg avaient connu des hausses importantes de leur chiffre d'affaires. La part de marché de Colruyt Meilleurs Prix, OKay et Spar en Belgique est restée stable à 31,0% malgré cette baisse du chiffre d'affaires. Le chiffre d'affaires de Colruyt Meilleurs Prix en Belgique et au Grand-Duchéde Luxembourga diminué de 4,9%. L'environnement de marché compétitif et l'arrêt des ventes non alimentaires sur le site web Collishop à partir d'octobre 2020 ont influencé négativement l'évolution du chiffre d'affaires. Au cours du premier semestre 2021/22, les investissements dans la rénovation des magasins existants ont été poursuivis et un nouveau magasin Colruyt au Grand-Duché de Luxembourg ainsi qu'un second magasin Colruyt Professional à Drogenbos ont également ouvert leurs portes. Colruyt Meilleurs Prix honore la promesse de marque au quotidien en garantissant le meilleur prix pour chaque article, à chaque instant. Les réductions de prix et les promotions des autres acteurs du marché sont immédiatement prises en compte dans les prix de vente. OKay, Bio-Planetet Cruont enregistré une baisse de leur chiffre d'affaires global de 9,6%. L'exercice précédent, le chiffre d'affaires avait été fortement influencé par la hausse des volumes durant la crise de la COVID-19. OKay a ouvert un nouveau magasin au premier semestre 2021/22 et a également poursuivi le déploiement de son nouveau concept de magasin dans plusieurs magasins. OKay continue de cette façon à miser sur des produits de commodité ainsi que sur des produits frais de qualité. Cette année, Bio-Planet fête son vingtième anniversaire en tant que pionnière en termes de durabilité, en proposant un large éventail de produits biologiques et écologiques, et d'alimentation saine. Bio-Planet entend faciliter la consommation en connaissance de cause et continue également à miser sur des produits belges et locaux. Les marchés Cru situés à Overijse, Gand et Anvers continuent à faire la part belle aux produits artisanaux et à l'expérience client, combinés au savoir-faire, tout en œuvrant à leur efficacité opérationnelle. Le chiffre d'affaires de Colruyt en France(comprenant les activités liées aux carburants de DATS 24 en France) a augmenté de 7,7%. Hors carburants, le chiffre d'affaires de Colruyt en France a légèrement augmenté, malgré le désinvestissement de trois magasins à proximité de Paris. La croissance du chiffre d'affaires s'explique principalement par la croissance organique. Colruyt Prix-Qualité est un supermarché de proximité bien organisé où les clients trouvent tout ce dont ils ont besoin dans le cadre de leurs courses quotidiennes et hebdomadaires. Colruyt Group continue à investir résolument dans ses activités de commerce de détail en France entre autres en rénovant des magasins existants et en doublant la capacité logistique au cours des années à venir. Informations semestrielles consolidées de l'exercice 2021/22 pag. 4 / 24 https://www.colruytgroup.com/wps/portal/cg/fr/accueil/investisseurs