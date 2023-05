Colruyt N : La Colruyt Group Academy organise une journée familiale sur un mode de vie plus durable

Lundi 8 mai 2023

Le dimanche 7 mai, la Colruyt Group Academy a organisé la première journée découverte « Moins de CO 2 pour vivre mieux » à Melle, en Flandre orientale. Avec au programme : plus de 20 ateliers interactifs et inspirants, des mini-conférences et diverses activités offrant aux adultes comme aux enfants des conseils utiles en matière d'habitat, d'alimentation, de mobilité et de mode de vie plus respectueux du climat. Les activités ont notamment permis de montrer que de petits efforts peuvent déjà faire une grande différence sans pour autant grever le budget. En organisant l'événement dans son Academy à Melle, l'un des endroits emblématiques, la Colruyt Group Academy a surtout voulu encourager les gens de la région à se rendre à la journée découverte qui, au vu du nombre d'inscriptions (pas moins de 250), a manifestement suscité pas mal d'enthousiasme. Cette journée était le fruit d'une collaboration entre cinq formules de Colruyt Group - la Colruyt Group Academy à l'initiative du projet, mais aussi Colruyt Meilleurs Prix, Bio-Planet, Bike Republic et DATS 24, ainsi que de nombreux partenaires externes.

Faire son compost, jardiner en respectant le climat, manger végétarien, rouler électrique ou encore consommer peu d'énergie : quelques exemples des nombreux ateliers et conférences proposés aux participants de la journée découverte « Moins de CO 2 pour vivre mieux » au moyen de stands d'information ou de dégustation. Certains s'adressaient spécifiquement aux enfants. Seuls ou avec leurs (grands-)parents, ils ont pu participer à un atelier sur la façon de préparer un éco-spaghetti, de faire l'entretien de son vélo ou de construire des mini-éoliennes. Ou encore s'adonner à fond à des jeux et faire du bricolage - 100 % écologiques, cela va de soi. En effet, diverses animations étaient également prévues. ​ ​

La journée découverte « Moins de CO 2 pour vivre mieux » fait partie du parcours d'apprentissage du même nom de la Colruyt Group Academy : trois sessions interactives durant lesquelles quelque 20 participants bénéficient d'un coaching pour (apprendre à) adopter un mode de vie plus respectueux du climat et faire des choix plus responsables au sein de leur famille. Ils reçoivent donc des conseils, mais sont aussi placés devant quelques défis à relever dans leur vie quotidienne. Et ils échangent leurs expériences dans un groupe Facebook privé. Les sessions sont animées par des partenaires externes et des experts internes de Colruyt Group. Ainsi, Maarten Van Houdenhove, expert chez DATS 24, a expliqué comment épargner facilement de l'énergie à domicile, et Veerle Maes, instructrice auprès de l'organisation flamande de compostage (Vlaco), comment éviter le gaspillage alimentaire. Fin mai, Bart Vandermaelen, fort de son expertise au sein de la chaîne de magasins de vélos Bike Republic, clôturera le trajet par une session jalonnée de conseils pratiques pour tracer de jolis itinéraires vélo en toute sécurité.

Pour encourager un mode de vie plus durable, la Colruyt Group Academy entend miser sur les connaissances relatives au thème abordé, mais aussi sur les « soft skills ». C'est pourquoi elle collabore avec KlimaatContact, qui encadre l'ensemble du projet. Les experts de cette organisation sont spécialisés en psychologie du climat et enseignent aux participants des techniques concrètes pour parler avec des membres de leur famille ou des amis, par exemple, du changement climatique et des choix qu'ils opèrent. Ils sont encouragés à entraîner aussi leurs proches dans leur sillage à l'aide d'une communication positive et bienveillante.

Barbara Van Schaeren, cheffe de département à la Colruyt Group Academy : « Tout le parcours d'apprentissage s'appuie sur une approche positive. Personne n'est jugé par rapport à ses habitudes ou à ses idées. Et les participants découvrent progressivement les choix et les actions qui conviennent à leur famille et ce qui fait vraiment la différence. De petits ruisseaux peuvent faire de grandes rivières. Ils ne doivent pas nécessairement chambouler leur mode de vie. C'est une manière pour nous d'abaisser au maximum le seuil vers un mode de vie plus durable. » Dans le cadre de ce projet pilote, le parcours d'apprentissage est totalement gratuit pour les 20 participants. «À la fin du parcours, nous évaluerons celui-ci pour déterminer s'il est envisageable de le développer. Mais dans tous les cas, nous continuerons à mettre l'accent sur différents thèmes de durabilité »,conclut Barbara Van Schaeren.

Le projet pilote « Moins de CO 2 pour vivre mieux » - comprenant aussi bien un trajet d'apprentissage qu'une journée découverte - s'inscrit dans le cadre de l'offre actuelle de formations de la Colruyt Group Academy qui organise depuis longtemps des ateliers spécifiques et des mini-conférences (en ligne) sur le thème de l'environnement, tels que les sessions « Rouler plus vert sur la route », « Mythes sur les emballages » et « Moins de gaspillage alimentaire ». Les nouvelles initiatives s'inscrivent également en cohérence avec les ambitions de l'entreprise mère Colruyt Group visant à aider pas à pas les clients à faire des choix écoresponsables. Ce que fait aussi le groupe en introduisant par exemple l'Éco-score et en encourageant son utilisation à l'aide du programme d'épargne de l'app Xtra.

Barbara Van Schaeren : « En tant que principal distributeur belge, Colruyt Group se trouve au cœur de la société et connaît bien les besoins de ses clients. Les différentes formules de notre groupe aident les familles à répondre à leurs besoins journaliers et ressentent mieux que quiconque ce qui motive les consommateurs aujourd'hui. Des thèmes tels que la santé physique et mentale, mais aussi le changement climatique, la mobilité et la transition énergétique, appellent toujours plus de questions. En élargissant progressivement notre offre et en lançant de nouveaux parcours d'apprentissage ou de nouvelles sessions, nous offrons de plus en plus une réponse avec la Colruyt Group Academy. D'une part, nous voulons laisser la parole à des experts internes et externes et d'autre part, échanger des idées et saisir des opportunités dans les défis qui nous attendent. »

Consultez ici le programme entier de la journée découverte ainsi que de plus amples informations (uniquement en néerlandais).

