Colruyt N : Le 250e Colruyt Meilleurs Prix ouvre à Berchem

Lundi 4 avril 2022

Le mercredi 6 avril 2022, Colruyt Meilleurs Prix ouvrira son 250e magasin en Belgique. La toute nouvelle grande surface est située à Anvers, Oogstraat 239, et accueille un point d'enlèvement Collect&Go. À Berchem, les clients bénéficieront donc eux aussi des meilleurs prix de la région. Le magasin est intégré dans un nouveau complexe d'habitations et procure un emploi à 36 personnes des environs.

Le nouveau Colruyt Meilleurs Prix de Berchem est un grand magasin proposant une large gamme de produits de qualité, aussi bien de marques réputées que de marques maison (Boni Selection et Everyday). Le gérant Claudio Montemurro explique : « Nous accueillerons les clients dans un magasin flambant neuf. Ils y découvriront un grand espace fraîcheur et un vaste rayon de produits surgelés. Pour leur viande fraîche, ils se serviront directement dans le comptoir en libre service. »

Au Colruyt de Berchem, les clients devront se rendre dans le parking du magasin pour accéder au point d'enlèvement Collect&Go. Collect&Go est le service de courses en ligne de Colruyt Group. Les clients envoient leur liste de courses via collectandgo.be, l'app MyColruyt ou l'app Collect&Go. Les collaborateurs préparent leurs produits au point d'enlèvement pour le moment choisi.

Le Colruyt de Berchem est situé au rez-de-chaussée d'un nouveau complexe d'habitations de 77 appartements. Le parking se trouve au niveau -1 et donne accès au magasin via un ascenseur et un tapis roulant incliné. Les habitants de l'immeuble disposent de leurs propres places de parking au niveau -2. En outre, vu la taille du parking, il est également possible d'y garer les vélos en toute sécurité. Autre bonne nouvelle, le parking est doté d'une borne de recharge pour 2 voitures électriques.

Pour la construction de son nouveau magasin, Colruyt a aussi tenu compte de la durabilité. Le Colruyt de Berchem est en effet un magasin à basse consommation d'énergie. Il n'utilise aucune énergie fossile et récupère la chaleur émise par les installations frigorifiques pour le chauffage. De plus, grâce à des détecteurs de mouvement, l'éclairage LED, économe en énergie, ne s'allume que lorsque c'est nécessaire, ce qui représente une économie supplémentaire de 30 %. Le magasin obtient ainsi un très bon bilan énergétique, tout en diminuant son taux de CO 2 .

Depuis des années, Colruyt est un important pourvoyeur d'emplois. C'est aussi le cas pour son magasin de Berchem, dont l'équipe se compose de 36 personnes. Le gérant Claudio Montemurro conclut : « Mes collaborateurs et moi-même sommes très impatients de vous accueillir dans notre tout nouveau magasin. Pour fêter cette ouverture, nous offrirons une petite attention gourmande aux 2 000 premiers clients. Rendez-vous donc le mercredi 6 avril ».

Contact

Herman Timmermans (manager régional)

+32 (0)2 345 23 45.

Eva Biltereyst (responsable presse Colruyt Meilleurs Prix)

+32 (0)479 72 29 10.

Informations pratiques

Colruyt Berchem

Oogststraat 239

2018 Berchem

Heures d'ouverture

lun. - sam. : 8 h 30 - 20 h

ven. : 8 h 30 - 21 h

À propos de Colruyt Meilleurs Prix

Colruyt est le supermarché des Meilleurs Prix de Colruyt Group. Depuis plus de 40 ans, Colruyt garantit le meilleur prix pour chaque produit, à tout moment. Les clients y trouvent quelque 10 500 produits alimentaires et près de 7 500 articles non alimentaires : fruits et légumes frais du jour, viande, produits de soin et d'entretien, etc. Colruyt se distingue par ses efforts en matière d'entrepreneuriat durable et se porte garant d'une expérience client simple et efficace en magasin. La chaîne compte 248 magasins en Belgique ainsi qu'au Grand-Duché de Luxembourg et emploie plus de 15 000 personnes. Les clients peuvent aussi commander leurs courses dans le webshop Colruyt et les retirer dans 221 points d'enlèvement Collect&Go.

