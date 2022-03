Colruyt N : Le DreamLand de Wilrijk fête son relooking complet

Lundi 14 mars 2022

Le DreamLand de Wilrijk fête son changement de look du 16 au 19 mars inclus. Rénové au cours des derniers mois, ce magasin place désormais l'expérience au centre de son concept et permet un retrait aisé et rapide des commandes en ligne. Les activités festives prévues pour l'occasion feront la joie des petits et des grands.

Le DreamLand de Wilrijk adopte un nouveau concept répondant encore mieux aux attentes de ses clients. Danny Jenquin, directeur des Ventes : « nous souhaitons offrir à nos clients de Wilrijk une expérience d'achat agréable. La nouvelle signalisation assure un style plus paisible et des rayonnages bas donnent aux clients une belle vue d'ensemble du magasin. Le magasin est divisé en différents "univers", tels que les blocs de construction, les jeux de société, les jouets pour tout-petits, etc., afin de permettre aux clients de trouver rapidement ce qu'ils cherchent. » L'espace a lui aussi été optimisé de telle manière que l'assortiment reste aussi vaste qu'avant, mais sur une surface réduite. La circulation est également améliorée et l'accès aux caisses facilité. Dreambaby, le spécialiste bébé de Colruyt Group, s'installera en juin 2022 dans l'espace libéré. Chacun disposera d'une entrée séparée.

Le magasin DreamLand décuplera aussi la joie des enfants avec plusieurs zones pour tester les jouets, un parcours vélo pour essayer vélos et trottinettes… Et le nouveau centre d'attention : la sonnette d'anniversaire ! Danny Jenquin : « Les jeunes jubilaires déclenchent une chouette chanson d'anniversaire, puis s'installent sur le trône et se voient offrir une couronne, un petit cadeau et une photo-souvenir. La sonnette du magasin DreamLand de Wilrijk a été repensée pour devenir la super-héroïne de notre nouveau magasin ! »

Outre les jouets et jeux d'extérieur, les clients du magasin de Wilrijk y retrouveront du multimédia, des jeux vidéo, des articles scolaires et de bureau, une zone cadeaux avec des gadgets originaux pour petits et grands ainsi que des B.D. et des livres.DreamLand continue de se concentrer sur sa stratégie omnicanale : alors que le webshop poursuit son développement, les magasins physiques gardent une place importante. DreamLand continue de croire en une stratégie « clicks & bricks » dans laquelle webshop et magasins physiques se renforcent mutuellement. Le nouveau magasin de Wilrijk s'inscrit dans cette optique, avec une zone d'enlèvement spécifique près de l'entrée. Les clients peuvent désormais retirer et payer très rapidement leurs articles commandés sur dreamland.be.

Pour célébrer ce relooking complet, le DreamLand de Wilrijk prévoit de nombreuses activités pour tous les âges. Les tout-petits participeront au concours de coloriage Plop, tandis que les enfants partiront à la chasse aux lettres dans le magasin, une carte à la main, et tenteront de remporter un beau prix. Quant aux ados, ils pourront découvrir toutes les possibilités de l'instax mini 11 à l'occasion d'une démo en direct le samedi 19 mars.

Contact

Service clientèle DreamLand

+32 (0)2 363 56 56 du lundi au samedi

de 8 h 30 à 20 h (21 h le vendredi)

dreamland@dreamland.be

Silja Decock, responsable presse de Colruyt Group

+32 (0)473 92 45 10

press@colruytgroup.com

Informations pratiques

DreamLand Wilrijk

Boomsesteenweg 546

2610 Wilrijk

Heures d'ouverture

Du lundi au jeudi : de 10 à 18 h 30

Le vendredi : de 10 à 19 h

Le samedi : de 9 h 30 à 18 h 30

Le dimanche et les jours fériés : Fermé

À propos de DreamLand

DreamLand, filiale de Colruyt Group depuis 1994, est une chaîne de magasins pour toute la famille et pour toutes les saisons. Elle propose notamment un vaste choix de jouets, jeux d'extérieur, meubles de jardin, fournitures scolaires, articles multimédia, jeux vidéo, chambres d'enfants, B.D. et livres. DreamLand inspire les enfants et leurs parents, famille et amis, et les incite à s'amuser ensemble. Outre un webshop, DreamLand compte aujourd'hui 47 magasins : 33 en Flandre et 14 en Wallonie. Plus de 800 personnes travaillent pour l'enseigne.

