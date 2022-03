Colruyt N : Le Spar Compact de Lauwe entièrement rénové ouvrira ses portes le 10 mars

Lundi 7 mars 2022

Le jeudi 10 mars, le magasin Spar Compact Colruyt Group de Lauwe rouvrira ses portes après des travaux de rénovation.Le supermarché fait peau neuve et laissera place à un magasin Spar de la nouvelle génération, qui met davantage l'accent sur les produits frais, la durabilité et l'aimable service auquel les clients sont déjà habitués.Désormais, ces derniers y trouveront aussi une plus grande boulangerie ainsi qu'un Point Poste. Le magasin espère ainsi répondre encore davantage aux besoins des clients.

La responsable de magasin Ula Skwark se réjouit déjà de la réouverture. « Notre Spar existe depuis un peu plus de onze ans. Avec notre équipe, nous donnons le meilleur de nous-mêmes depuis des années, mais nous pouvions aller encore un cran plus loin », dit-elle en souriant. Aux côtés de ses collègues féminines, Ula exploite aujourd'hui un magasin Spar qui a été entièrement rénové dans le style de la dernière génération : « Nous formons pratiquement une entreprise familiale composée de six femmes qui s'entendent très bien et aiment travailler ensemble. Et cela n'échappe pas à nos clients. »

Fin février, le Spar de Lauwe a fermé ses portes pendant deux semaines, le temps de travaux de rénovation visant à le doter d'un nouvel aménagement plus moderne. Réalisés entièrement dans le nouveau style de Spar Colruyt Group, tous les changements ont été effectués afin d'améliorer davantage l'expérience d'achat des clients. « De nouvelles caisses ont été mises en place, le sol a été refait, le parking rénové, et l'entrée et la façade extérieure n'ont pas non plus échappé aux travaux. Notre département frais et ses fruits et légumes de première fraîcheur est l'un des points phares de notre nouveau magasin.L'offre de notre boulangerie est également considérablement étendue », explique Ula.

Le Point Poste que vous trouverez dans le magasin est une nouveauté. « Le coronavirus entraîne une augmentation des commandes en ligne.La commune de Lauwe ne comptait qu'un seul Point Poste, nous avons donc voulu miser là-dessus », poursuit Ula. « Bien que notre plus grand atout reste sans conteste l'amabilité et la qualité de notre service.L'équipe est prête chaque jour à accueillir personnellement les clients et à les servir avec le sourire. De temps en temps, des étudiants viennent renforcer notre équipe. Ils acquièrent ainsi leur première expérience professionnelle dans un environnement agréable. »

En plus d'un assortiment de magasin adapté, l'équipe du Spar Compact de Lauwe travaille également avec des partenaires locaux qui proposent de délicieux produits. « Par exemple, les amateurs de café peuvent découvrir le café local "Grootmoeders Koffie", quant à nos clients plutôt fans de bière, ils apprécieront la bière régionale "Noë" », précise Ula.

Le personnel du Spar de Lauwe est impatient d'accueillir ses clients dans son nouveau magasin à partir du 10 mars. En outre, de nombreuses actions intéressantes sont prévues ce mois-ci, en plus des promotions et des bons figurant dans le folder Spar. Toutes les mesures en vigueur pour lutter contre le coronavirus seront bien sûr respectées.

Contact

Ula Skwark, entrepreneure indépendante Spar Lauwe

+32 (0)56/42.59.23

Silja Decock, responsable presse de Colruyt Group

+32 (0)473/92.45.10

press@colruytgroup.com

Informations pratiques

Spar Lauwe: Wevelgemstraat 35A

8930 Lauwe

Heures d'ouverture

Lundi : 13 h - 20 h.

Du mardi au samedi : 8 h - 20 h.

Le dimanche et les jours fériés : 8 h - 13 h.

Spar Colruyt Group

Les plus de 200 magasins Spar sont d'agréables supermarchés de proximité exploités par des entrepreneurs indépendants qui connaissent bien leur métier. Chaque magasin doit son caractère unique aux accents que lui confère son exploitant. Les supermarchés se trouvent dans des centres urbains ou ruraux et se distinguent par la fraîcheur de leurs produits, la passion pour l'art du bien-manger et leurs prix attractifs. La superficie des magasins varie de 300 à 1 200 m². Plus d'infos sur monspar.be.

Retail Partners Colruyt Group

Retail Partners Colruyt Group détient la licence Spar Colruyt Group en Belgique. La société collabore étroitement avec plus de 200 entrepreneurs indépendants Spar : outre l'approvisionnement, le partenariat repose aussi sur un soutien complet et un modèle de concertation unique. Par ailleurs, Retail Partners Colruyt Group livre également des produits frais et des produits d'épicerie aux magasins Alvo. L'organisation pour indépendants assure l'achat et le transport des marchandises et prodigue des conseils sur l'assortiment et sur la politique promotionnelle. Enfin, Retail Partners Colruyt Group assure l'approvisionnement de 120 commerçants indépendants, dont 31 Mini Market. Plus d'infos sur retailpartnerscolruytgroup.be.

