Colruyt N : Le Spar de La-Roche-en-Ardenne rouvre ses portes le 19 août après les inondations du 15 juillet

18 août 2021

Ce jeudi 19 août, le magasin Spar de La-Roche-en-Ardenne rouvre ses portes après une fermeture forcée d'un mois due aux dégâts occasionnés par les inondations qui ont touché certaines communes du pays en juillet dernier. Le supermarché de proximité a dû être complètement vidé, nettoyé et rénové avec les moyens du bord en cette période de pandémie et malgré les congés du secteur de la construction. Grâce à une étroite collaboration entre Retail Partners Colruyt Group et l'équipe de collaborateurs sur place, le magasin réussit l'exploit de pouvoir de nouveau accueillir ses clients un mois seulement après les inondations.

Le jeudi 15 juillet 2021, la commune de La-Roche-en-Ardenne a été durement touchée par les fortes pluies et les inondations y succédant qui ont sévi sur une partie de la Wallonie. Le magasin Spar Colruyt Group de l'entrepreneur indépendant Philippe Massoz n'a pas été épargné. « Deux de mes collaborateurs et moi-même étions présents lorsque l'eau est entrée dans le bâtiment. Elle a atteint jusqu'à 1,60 m de hauteur au rez-de-chaussée », explique Philippe Massoz. « Nous n'avons pu accéder au magasin qu'à partir du samedi matin. Si le bâtiment en lui-même n'a pas trop souffert, la totalité de la surface commerciale a été ravagée, nous avons dû tout jeter. Il ne restait plus que le sol. » Alors qu'il a fallu se débarrasser de tous les frigos, congélateurs et meubles en bois, le supermarché de proximité a également subi une perte totale de marchandises. « C'était le plus mauvais moment. Le pic saisonnier s'étend du 15 juillet au 15 août. Nous l'avons complètement raté et avons perdu tout notre stock qui était également à son pic. »

Depuis un mois, l'équipe du Spar de La-Roche-en-Ardenne travaille d'arrache-pied pour remettre le magasin en état et pouvoir de nouveau accueillir les clients le plus rapidement possible. « Nous avons tout remplacé et avons fait notre possible pour que le magasin soit présentable et fonctionnel. Les frigos ont été particulièrement difficiles à trouver en raison de la crise sanitaire, et les congés du secteur de la construction ont rendu la tâche encore plus ardue. De petits travaux devront encore être réalisés après la réouverture, mais nous y sommes parvenus. Après encore quelques nuits blanches supplémentaires, nous serons prêts pour la réouverture le 19 août. »

C'est main dans la main avec les collègues de Retail Partners Colruyt Group que l'équipe du Spar de La-Roche-en-Ardenne a réussi l'exploit de rouvrir un mois seulement après la fermeture forcée. Retail Partners Colruyt Group S.A. englobe toutes les activités de Colruyt Group orientées vers les entrepreneurs indépendants. Cette entreprise propose des partenariats uniques et sur mesure et soutient ses partenaires afin qu'ils puissent se consacrer pleinement à leurs clients. « La collaboration avec l'équipe de Retail Partners Colruyt Group a été impeccable. Ils ont totalement modifié leur agenda et ont donné la priorité aux deux magasins touchés par les inondations : Rochefort et nous. Sans eux et sans les collaborateurs en magasin, la réouverture n'aurait pas été possible. » Philippe Massoz et son équipe tiennent à exprimer toute leur sympathie envers la communauté et le quartier touchés par les intempéries et sont heureux de vous accueillir de nouveau dans leur magasin à partir de ce jeudi 19 août.