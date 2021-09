Colruyt N : Le Spar de Rochefort rouvre ses portes le 9 septembre après les inondations de juillet

6 septembre 2021

Ce jeudi 9 septembre, le magasin Spar de Rochefort rouvre ses portes après une fermeture forcée de près de deux mois due aux dégâts occasionnés par les inondations qui ont touché certaines communes du sud du pays en juillet dernier. Le supermarché de proximité a dû être complètement vidé, nettoyé et rénové en cette période de pandémie et malgré les congés du secteur de la construction. Grâce à l'élan de solidarité qui a suivi ces événements ainsi qu'à une étroite collaboration entre l'équipe de collaborateurs sur place et Retail Partners Colruyt Group, le magasin réussit l'exploit de pouvoir de nouveau accueillir ses clients dans une succursale totalement rénovée deux mois seulement après les inondations.

Le mercredi 14 juillet 2021, la province de Namur a été durement touchée par de fortes intempéries qui ont provoqué la crue subite de la Lomme et de la Wamme. La commune de Rochefort s'est retrouvée sous eau, et le magasin Spart Colruyt Group de l'entrepreneur indépendant François Brandt n'a pas été épargné. « En fin d'après-midi, le mercredi 14 juillet, deux associés des magasins Spar de Barvaux et Vielsalm sont venus m'aider à installer des panneaux et des sacs de sable devant les portes afin de protéger mon magasin. C'est vers 2 ou 3 h du matin que l'eau est rentrée. Elle a atteint jusqu'à 1,40 m de hauteur », explique François Brandt. « Nous avons pu accéder au magasin le lendemain vers 17 h. Un congélateur de dix mètres de long avait été complètement soulevé. Le sol et le plafond ont également été touchés, tout était à refaire. » Alors qu'il a fallu se débarrasser des frigos, congélateurs et de meubles, le supermarché de proximité a également subi de lourdes pertes de marchandises.

Depuis près de deux mois, l'équipe du Spar de Rochefort travaille d'arrache-pied pour remettre le magasin en état et pouvoir de nouveau accueillir les clients le plus rapidement possible. « Dans les jours qui ont suivi, nous avons profité de l'élan de solidarité apparu à la suite des intempéries. Avec l'aide d'une équipe d'une trentaine de personnes composée des collaborateurs en magasin, d'associés et de volontaires, il nous aura fallu quatre jours pour déblayer et vider le magasin. Comme tout était à refaire, nous en avons profité pour le réaménager dans le style de la nouvelle génération des magasins Spar, rénovation qui était de toute façon prévue pour dans deux ou trois ans. Même s'il a fallu attendre après les différents corps de métier, notre supermarché a fait peau neuve. La surface commerciale du magasin est passée de 850 à 900 m², dans le but de le rendre plus fluide et plus agréable. L'accent a également été mis sur les produits frais : nous avons élargi l'assortiment et le choix. Grâce aux étudiants et au personnel en magasin très volontaires, nous serons prêts pour la réouverture le 9 septembre. »

C'est main dans la main avec les collègues de Retail Partners Colruyt Group que l'équipe du Spar de Rochefort a réussi l'exploit de rénover le magasin et de pouvoir de nouveau accueillir ses clients seulement deux mois après la fermeture forcée. « La collaboration avec l'équipe de Retail Partners Colruyt Group a été très bonne. Dès le lundi qui a suivi les inondations, nous sommes entrés en contact pour organiser la suite des événements. Ils ont totalement modifié leur agenda et ont donné la priorité aux deux magasins touchés sinistrés : La-Roche-en-Ardenne et nous. Les clients, alors privés de leur supermarché de proximité et forcés de parcourir plus de kilomètres afin de faire leurs courses, sont pressés de nous revoir. Nous avons tout mis en œuvre pour présenter un tout nouveau et beau magasin qui leur plaira encore davantage. » François Brandt et son équipe tiennent à exprimer toute leur sympathie envers la communauté et le quartier touchés par les intempéries et sont heureux de vous accueillir de nouveau dans leur magasin à partir de ce jeudi 9 septembre.