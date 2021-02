Colruyt N : Le Spar rénové de Zwevegem rouvrira le 11 février

8 février 2021

Le magasin Spar Colruyt Group de Zwevegem rouvrira ses portes le 11 février, après une rénovation de 3 semaines. Le nouveau magasin a été agrandi grâce à l'intégration du bâtiment d'à côté. Cet espace supplémentaire a permis d'étendre les rayons frais et le coin boulangerie. La zone des caisses a également été adaptée pour répondre aux besoins des consommateurs. Pour fêter la réouverture du magasin, tous les clients recevront du 11 au 14 février inclus une bouteille de cava gratuite à partir de 35 euros d'achats.

La surface de vente est passée de 720 à 820 m². Son grand parking n'a pas été modifié et dispose d'environ 92 places de parking. Grâce à un aménagement moderne et qui respire la fraîcheur, le magasin a été rénové dans le style de la nouvelle génération de supermarchés Spar de proximité. L'assortiment a été étendu grâce au gain d'espace. Le rayon boulangerie a en particulier bénéficié d'une rénovation en profondeur. Le magasin est désormais équipé d'armoires de pousse pour permettre à la pâte des pistolets, des baguettes et des viennoiseries de monter. Chaque jour, du pain et des desserts (tarte au riz, tarte aux matons, chaussons...) sont cuits sur place pour en assurer une fraîcheur optimale. Les clients du Spar de Zwevegem disposent ainsi d'une large gamme de pains frais, pistolets...

David Lefebre et Madolyn Plowy, les entrepreneurs indépendants du Spar de Zwevegem, mettent sans conteste l'accent sur le rayon frais, leur étendard. « Un casier de bières est partout le même, mais grâce aux produits frais, vous pouvez vraiment faire la différence. » Le rayon fruits et légumes est synonyme de fraîcheur et de qualité, et la boucherie constitue aussi un de leurs atouts. David a débuté comme boucher dans un grand supermarché et il a choisi il y a 7,5 ans de devenir entrepreneur indépendant au Spar de Zwevegem. « C'est vraiment chouette de pouvoir compléter l'assortiment avec des produits et des spécialités de la région. »

Le plus grand atout du Spar de Zwevegem est sans aucun doute la convivialité de l'accueil de David, Madolyn et toute l'équipe. Douze personnes, toutes de la région, composent l'équipe qui accueille quotidiennement avec le sourire les clients réguliers et de nouveaux visages. Le Spar de Zwevegem les remercie pour leur confiance et se réjouit de les revoir à nouveau à partir du 11 février, bien entendu dans le respect de toutes les mesures corona en vigueur.