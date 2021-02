Colruyt N : Le jeu de cartes unique et gratuit de Colruyt Group aide les clients à vivre en meilleure connaissance de cause

Suivre Colruyt Group

À propos de Colruyt Group

Colruyt Group est actif dans la distribution de denrées alimentaires et de produits non alimentaires en Belgique, en France et au Grand-Duché de Luxembourg, avec plus de 600 magasins en gestion propre et environ 580 magasins affiliés. En Belgique, il s'agit des magasins Colruyt, OKay, Bio-Planet, Cru, Dreamland, Dreambaby, Fiets! et des magasins affiliés Spar et Spar Compact. En France, le groupe compte, outre des magasins Colruyt, également des magasins affiliés Coccinelle, Coccimarket et Panier Sympa. Le groupe est actionnaire majoritaire de la chaîne qui regroupe ZEB, ZEB For Stars, The Fashion Store et PointCarré. Solucious livre des produits de foodservice et de détail à des clients professionnels en Belgique (hôpitaux, PME, horeca...). Les autres activités englobent la distribution de carburants en Belgique (DATS 24), les solutions d'impression et de gestion de documents (Symeta et Joos Hybrid) et la production d'énergie verte (Eoly). Le groupe emploie plus de 30.000 personnes et a réalisé un chiffre d'affaires de EUR 9,5 milliards en 2019/20. Colruyt est coté à la bourse d'Euronext Bruxelles (COLR) sous le code ISIN BE0974256852.