Colruyt N : Le magasin OKay de Bois-de-Villers entièrement rénové rouvre ses portes dans un bâtiment au caractère durable

15 décembre 2020

Le vendredi 18 décembre, le magasin OKay de Bois-de-Villers rouvre ses portes après d'importants travaux de transformation intérieurs. Le magasin a été rafraîchi dans le style de la deuxième génération des supermarchés de proximité OKay. Il dispose désormais d'un nouveau coin boulangerie, de nouveaux congélateurs. Un point d'enlèvement Collect&Go sera également disponible en 2021. Grâce à cette transformation, le magasin OKay de Bois-de-Villers réduit son empreinte environnementale et offre des services revus au goût du jour à ses clients.

Le magasin OKay de Bois-de-Villers a plus d'un atout dans son sac. Le coin boulangerie a été agrandi et repensé d'une façon davantage ergonomique pour le personnel, mais également pour les clients. Le rayon des surgelés bénéficie, quant à lui, de coffres dotés d'une vitre qui permet de choisir ses produits plus vite et facilement. « Début 2021, les clients pourront notamment retirer dans le point d'enlèvement Collect&Go les produits de l'assortiment de Colruyt qu'ils réserveront sur le site de collectandgo.be », explique le store manager Samuel Rolland.

Le magasin OKay de Bois-de-Villers a fermé ses portes pendant un mois pour effectuer des travaux de rénovation. Le magasin dispose d'une superficie de 638 m² et d'un aménagement moderne qui respire la fraîcheur. « De cette façon, nous proposons un meilleur service aux clients et mettons l'accent sur nos points forts », précise Samuel. « Notre freshmart a été repensé de façon à mettre plus en valeur notre large assortiment de fruits et légumes frais. Du pain frais est livré chaque jour et nos collaborateurs cuisent eux-mêmes des petits pains et des viennoiseries de qualité dans le coin boulangerie rénové. » Les caisses ont également été adaptées afin d'améliorer le service. Enfin, le parking a été agrandi et peut maintenant accueillir 71 voitures.

Lors de la rénovation du magasin OKay de Bois-de-Villers, une grande attention a été portée au caractère durable au niveau de l'isolation, de la ventilation, de l'éclairage, de la réfrigération et du chauffage. Le magasin n'emploie aucune énergie fossile. « Nous avons bien réfléchi à la façon dont nous pouvions rendre notre magasin aussi durable que possible », explique Samuel Rolland. « À chaque étape du processus de transformation, nous avons opté pour la solution la plus durable. L'installation de réfrigération fonctionne dorénavant au propane, par exemple. Ainsi, elle émet environ 90 % de gaz à effet de serre en moins qu'une installation classique ». Là n'est pas la seule amélioration. L'éclairage LED permet de réduire de 30 % la consommation électrique. Par ailleurs, le bâtiment est extrêmement bien isolé. Le système de ventilation permet de récupérer 75 % de la chaleur ambiante.

Samuel Rolland : « Au fil des ans, nous nous sommes constitués une clientèle fidèle attachée à notre large assortiment et à l'amabilité de nos collaborateurs, mais également aux meilleurs prix des environs. L'objectif avec mes 16 collaborateurs, tous habitant la région, est bien sûr de garder la même approche dans le magasin rénové. »