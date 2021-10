Colruyt N : Le magasin Spar Compact entièrement rénové de Beerzel ouvrira ses portes le 7 octobre

4 octobre 2021

Le jeudi 7 octobre, le magasin Spar Compact Colruyt Group rénové de Beerzel rouvrira ses portes après 3 semaines de travaux. Le supermarché a subi une véritable métamorphose : tout l'intérieur a été rénové et la réfrigération a été remplacée par des meubles réfrigérés plus larges et plus économes en énergie. L'assortiment de produits frais, la gamme traiteur et l'assortiment de pain et de pâtisseries sont désormais beaucoup plus grands et mieux rangés. Lucie, Wim et toute l'équipe Spar se réjouissent d'accueillir à nouveau leurs clients avec une délicieuse surprise.

Ces dernières semaines, le magasin Spar Compact de Beerzel a été entièrement rénové et son aménagement a été rafraîchi et modernisé. Lucie Mariën et son mari Wim Wijns sont ravis de leur nouveau magasin : « Nous exploitons le Spar Compact de Beerzel depuis presque 10 ans, et les derniers changements apportés au magasin datent d'avant notre époque. » Le plafond, le sol et la réfrigération du magasin ont été rénovés. « En installant des meubles réfrigérés fermés, nous allons économiser beaucoup d'énergie. Et maintenant que nous avons plus d'espace, nous pouvons aussi mieux séparer les différents assortiments. Cela permettra à nos clients de trouver plus facilement ce qu'ils cherchent », explique Lucie.

Parallèlement au réaménagement du magasin, l'assortiment a aussi été élargi. Les clients ont désormais un plus grand choix de produits frais, de plats préparés, de pain et de pâtisseries. Le nouveau meuble « on-the-go » contenant des tapas et des smoothies frais attire l'œil. « La rénovation et le nouvel assortiment plus large constituent un véritable défi pour notre équipe. Mais nous sommes tout à fait prêts à le relever ! », disent-ils.

« L'année dernière, nous avions déjà agrandi notre parking et ainsi gagné 8 places supplémentaires. Maintenant, nous avons aussi acheté la maison à côté de notre magasin pour y installer notre bureau et notre cuisine », explique Lucie. En cuisine, Lucie et son équipe préparent chaque jour des plats traiteur frais, que les clients n'ont plus qu'à réchauffer.

Le plus grand atout du Spar Compact de Beerzel est sans aucun doute l'amabilité du service et sa qualité. Lucie et Wim sont assistés par une équipe fidèle de 4 collaborateurs fixes et de 4 étudiants jobistes. Ensemble, ils sont prêts chaque jour à accueillir personnellement les clients et à les aider avec le sourire.

Lucie, Wim et leur équipe sont impatients de faire découvrir leur nouveau magasin à leurs clients. C'est pourquoi, le samedi 9 octobre, ils vous offriront un paquet de frites gratuit. En outre, pour tout achat à partir de 35 €, chaque client recevra une bouteille de cava gratuite, ce qui est idéal pour porter un toast à ce nouveau magasin Spar.