Colruyt N : Le nouveau centre de distribution de Newpharma doté de la technologie Goods-To-Man de Scallog

10 septembre 2021

La pharmacie en ligne Newpharma inaugure bientôt son nouveau centre de distribution de Wandre. D'une superficie de 20 000 m², extensible à 50 000 m² à plus long terme, cet entrepôt dernière génération est doté de la technologie développée par Scallog, le spécialiste français des solutions robotiques. La mise en activité des nouvelles installations, orchestrée par Smart Technics, est prévue pour cet automne. Une collaboration réussie de trois entreprises dans le giron de Colruyt Group.

La robotisation Scallog chez Newpharma, une démarche innovante soutenue par Smart Technics, le pôle innovation de Colruyt Group

Newpharma regroupe ses activités à Wandre (Liège). Son tout nouveau centre logistique, à proximité du port autonome de Liège, sera bientôt mis en activité. Un projet initié en 2019 soutenu par Colruyt Group. Pierre De Lit, COO de Newpharma : « Chaque année, Newpharma connaît une croissance à deux chiffres de ses ventes, ce qui nous a forcés à opérer sur plusieurs sites à Wandre et Tongres. D'où la décision de faire construire un grand centre de distribution qui nous permet de soutenir notre développement en optimisant nos flux logistiques. La première phase des nouvelles installations que nous intégrons progressivement comprend 20 000 m² ; et nous ferons évoluer le bâtiment à 50 000 m² en 2022. »

Le regroupement des opérations de Newpharma s'accompagne d'une démarche d'automatisation, soutenue par Smart Technics, une start-up au sein de Colruyt Group dont la mission est d'intégrer durablement, avec son équipe d'ingénieurs, des solutions innovantes pour ses partenaires. Jeroen Theys, Managing Director Smart Technics : « Dans ce projet, nous avons intégré la solution Scallog dans le flux opérationnel de Newpharma, de la livraison par les fournisseurs jusqu'au départ des colis vers les clients finaux. Plusieurs options ont été étudiées pour optimiser la gestion du stock, le traitement des différents types de commandes, la consolidation, l'emballage et le confort ergonomique des collaborateurs. Nous sommes très heureux de la collaboration qui a permis d'établir un plan en plusieurs phases. Ainsi, Newpharma sera plus à même de réagir avec davantage de flexibilité face aux changements du marché et de poursuivre une croissance continue et durable. »

« Scallog, déjà présent dans ce secteur en France, se réjouit d'équiper, en étroite collaboration avec Smart Technics, ce nouvel entrepôt de Newpharma et de compter une nouvelle installation de picking en Belgique », complète Caroline Dumas, International Business Manager chez Scallog.

À propos de Smart Technics

Smart Technics est une start-up innovante au sein de Colruyt Group qui a pour devise : de l'inspiration à la mise en œuvre. L'équipe fournit un large éventail de services, allant de l'ingénierie à la gestion de projet, en passant par la conception et la mise en œuvre de solutions technologiques, tant pour l'environnement du magasin que pour les centres logistiques et les activités de production. Avec ses 35 collaborateurs, majoritairement des ingénieurs et développeurs de softwares, l'entreprise s'est spécialisée dans les services de consulting, project management, design, optimalisation d'infrastructures existantes et dans l'implantation de nouveaux centres logistiques.

À propos de Scallog

Fondée en 2013, l'entreprise française Scallog développe, fabrique et commercialise des solutions robotiques dédiées à la logistique afin d'accroître l'agilité et la productivité des entrepôts des acteurs du 3PL, de l'e-commerce, de la distribution, de l'industrie. Face à l'évolution des exigences des consommateurs BtoC et BtoB, en particulier dans la disponibilité des produits et la livraison, la solution Scallog leur garantit d'accélérer leurs préparations de commandes et d'absorber leur pic d'activité, tout en réduisant la pénibilité et en lissant les investissements. Sa gamme « Goods to Man », incluant le meilleur du logiciel de décision et d'exécution « intelligent » et de la robotique mobile, répond aux besoins des logisticiens d'aller plus loin dans la flexibilité des préparations de commandes et d'intégrer plus largement l'automatisation dans leurs entrepôts. Fort de plus de 30 références à son actif et d'une levée de fonds substantielle, Scallog, fer de lance de la robotique logistique évolutive et flexible, ambitionne aujourd'hui d'accélérer son développement en Europe et à l'international.

www.scallog.com