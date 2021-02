Colruyt N : Les avocats vendus chez Colruyt restent prêts à consommer jusqu'à deux fois plus longtemps grâce à une seconde peau

2 février 2021

Dès aujourd'hui, Colruyt Meilleurs Prix vend des avocats dont la peau naturelle est recouverte d'une couche de protection invisible et végétale. Cette seconde peau maintient l'humidité à l'intérieur et l'oxygène à l'extérieur du fruit. Ainsi, les avocats prêts à consommer se conservent jusqu'à deux fois plus longtemps. Une étape importante pour réduire le gaspillage alimentaire.

Colruyt Group a recours à la technologie innovante d'Apeel Sciences pour prolonger la durée de conservation des avocats. Michael Schaeman d'Apeel Sciences : « Nous enduisons les avocats d'une 'seconde peau' qui empêche davantage l'oxygène d'atteindre le fruit et qui permet de conserver plus d'humidité à l'intérieur. Car l'oxygène fait mûrir (et donc moisir) l'avocat plus rapidement et la perte d'humidité génère une déshydratation du fruit. Ainsi, l'avocat conserve sa qualité et sa maturité deux fois plus longtemps. »

Colruyt Group est dès lors le premier distributeur en Belgique à utiliser une telle technologie pour prolonger la durée de conservation d'un produit.

La « seconde peau » végétale d'Apeel est incolore, inodore et sans goût et imite pour ainsi dire la nature. Elle est fabriquée à partir de composants présents dans tous les fruits et légumes : des molécules dérivées de plantes, telles que des lipides ou des glycérolipides, présents naturellement dans la peau, les pépins et la pulpe des fruits. Nous enduisons les avocats d'une pellicule de protection afin de prolonger la durée de conservation du fruit et de réduire le gaspillage alimentaire.

Colruyt Group recherche continuellement comment améliorer la qualité de ses produits et assurer un service optimal à ses clients. Jan Schockaert, chef de département Achat fruits : « Notre département R&D&I est activement en quête de technologies et d'innovations qui exercent une influence positive sur la durée de conservation et la qualité de nos produits. Voilà qui s'accorde parfaitement avec notre vision d'un assortiment durable et de qualité pour nos clients. Notre objectif ? Proposer des avocats savoureux et de qualité aux clients qui pourront en profiter plus longtemps. »

La pellicule de protection végétale d'Apeel permettrait aux avocats de rester prêts à consommer jusqu'à deux fois plus longtemps. Jan Schockaert : « Selon les tests que nous avons effectués, un avocat arrivé à maturité recouvert d'une 'seconde peau' reste savoureux pendant une semaine supplémentaire. Leur durée de conservation étant prolongée, les avocats finiront moins souvent à la poubelle. Ainsi, nous contribuons à la réduction du gaspillage alimentaire chez nos clients. »

Les avocats recouverts d'une pellicule de protection supplémentaire garnissent les rayons des magasins Colruyt Meilleurs Prix dès aujourd'hui. Vous les reconnaîtrez à l'autocollant Apeel sur le fruit.

Colruyt examine la possibilité d'appliquer cette technologie à d'autres fruits et légumes.

Téléchargez des images en cliquant sur le lien suivant : Téléchargez

À propos de Colruyt Group

