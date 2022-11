Colruyt N : OKay Compact ouvre une première succursale à la côte

Mardi 22 novembre 2022

Ce mercredi 23 novembre, OKay Compact - la déclinaison urbaine du supermarché de proximité OKay - ouvre son 14e magasin. Après Bruxelles, Anvers, Gand et Liège, l'enseigne a choisi Blankenberge en Flandre occidentale pour ouvrir sa nouvelle succursale. Dans ce supermarché de proximité très pratique, les clients trouveront tout pour faire leurs courses quotidiennes de manière rapide, facile et bon marché.

Chez OKay Compact, les clients peuvent faire leurs courses sept jours sur sept. Tout comme OKay, OKay Compact est un véritable supermarché de proximité. Ce magasin pratique d'une surface de 380 m2, situé en plein centre, est facilement accessible à pied et à vélo. De plus, il dispose d'un bel assortiment de produits frais : fruits et légumes, viandes, poissons, pains et viennoiseries… Dans ce OKay Compact flambant neuf, les clients auront aussi le choix parmi une large gamme de produits à emporter comme du café et des jus fraîchement pressés. En résumé : un large choix et un emplacement idéal pour des courses quotidiennes ou pour un délicieux repas sur le pouce !

OKay Compact est également ouvert le dimanche : un grand atout pour une station balnéaire comme Blankenberge où les habitants, les seconds résidents et les touristes peuvent désormais se rendre au supermarché de proximité pour faire leurs courses de manière rapide, facile et bon marché.

Le nouveau OKay Compact sera dirigé par le City manager Tim Biebaut. Lui et son équipe de 7 collaborateurs se tiennent à votre disposition si vous avez besoin d'aide ou si vous avez des questions. Ils vous aideront avec plaisir et avec le sourire.

À l'image des autres enseignes de Colruyt Group, OKay Compact accorde beaucoup d'importance à la construction durable de ses bâtiments, avec une empreinte environnementale aussi réduite que possible. Au OKay Compact de Blankenberge, ni gaz ni mazout ne sont consommés. Le magasin n'utilise donc pas de combustibles fossiles. De plus, le système de refroidissement respectueux de l'environnement permet de faire baisser les émissions de CO2 de 90 % en comparaison avec les systèmes de refroidissement classiques. La chaleur résiduelle de l'installation est récupérée afin de chauffer le magasin. La chaleur émise par le système de ventilation est également récupérée à 75 %. Enfin, des ampoules LED consommant 30 % d'énergie en moins que les ampoules classiques sont utilisées.

Avec sa nouvelle succursale à Blankenberge, OKay Compact compte désormais 14 magasins. Dans les années à venir, Colruyt Group souhaite développer davantage cette déclinaison de magasins et recherche activement des emplacements pour étendre sa présence dans les villes. Le OKay Compact de Blankenberge sera le premier magasin de la côte, une région à fort potentiel.

Contact

​Service de presse de Colruyt Group

​+32 (0)473 92 45 10 of +32 (0)2 363 55 45

​press@colruytgroup.com

Informations pratiques

​OKay Compact de Blankenberge

​Grote Markt 16

​8370 Blankenberge

+32 (0)5 022 31 70

​www.okaycompact.be

Heures d'ouverture OKay Compact :

​du lundi au samedi de 7 à 19 h 30

​le dimanche de 8 à 19 h 30

À propos d'OKay Compact

​OKay Compact est la déclinaison urbaine du supermarché de proximité OKay. Les magasins OKay traditionnels sont implantés le long d'axes routiers fréquentés, à proximité du centre des villes et villages. Au contraire, OKay Compact s'établit en plein centre-ville. D'une superficie moyenne de 350 m², les magasins OKay Compact sont plus petits que les OKay traditionnels, qui occupent en moyenne une superficie de 650 m². L'assortiment en magasin est plus réduit et comprend davantage de produits à consommer sur le pouce, comme du café, des boissons fraîches et des en-cas chauds. Chez OKay Compact, les clients ne trouvent pas de chariot, mais uniquement des paniers, ce qui leur permet de faire leurs courses rapidement et efficacement. OKay Compact compte actuellement 14 succursales, qui récoltent des réactions très positives de la part des clients. Le supermarché de proximité OKay compte pour sa part quelque 145 filiales avec un potentiel de 180 magasins sur le long terme.

