Colruyt N : OKay ouvre un tout nouveau supermarché de proximité durable à Drongen

18 janvier 2022

Le vendredi 21 janvier, OKay ouvrira son 141e magasin à Drongen. Le supermarché de proximité pratique dispose d'une surface de 600 m² et se situe au 56 Mariakerksesteenweg. Les clients pourront y faire leurs courses quotidiennes de manière rapide, facile et bon marché. Le magasin a été construit dans une démarche durable et ne consomme pas d'énergies fossiles. La store manager Karolien et son équipe de 10 collaborateurs invitent avec plaisir la clientèle à venir découvrir leur nouveau supermarché de proximité.

Le supermarché OKay de Drongen est le 141e magasin OKay en Belgique et le 23e en Flandre orientale. « Mon équipe et moi sommes très fiers de pouvoir exploiter ce magasin et nous sommes curieux de découvrir les réactions de nos clients. »

Le supermarché de proximité fait partie de la nouvelle génération de magasins OKay de Colruyt Group et son aménagement moderne respire la fraîcheur. Karolien : « Dans le freshmart, les allées plus larges rendent l'expérience particulièrement agréable. Le vaste assortiment de fruits et légumes frais du jour y est bien mis en valeur. » L'assortiment de produits frais compte parmi les atouts de l'enseigne : fruits et légumes, produits laitiers, viande, charcuterie, poisson et plats préparés. « En plus, nous disposons d'un meuble à tapas situé à proximité du freshmart. Nous proposons une gamme variée d'amuse-bouches à base de viande, de poisson et de légumes pour un délicieux apéro entre amis. »

Du pain frais est livré chaque jour et les collaborateurs cuisent eux-mêmes des viennoiseries et des petits pains de qualité plusieurs fois par jour. Toutes ces gourmandises sont joliment présentées dans notre coin boulangerie pratique. Karolien : « Notre coin boulangerie est très ergonomique et très simple d'utilisation, tant pour les collaborateurs que pour les clients. » Au rayon surgelés se trouvent des congélateurs avec des couvercles en verre. De cette façon, les clients peuvent trouver rapidement et facilement leurs produits préférés.

Le nouveau magasin OKay est situé au rond-point entre Mariakerksesteenweg et Deinsesteenweg. « Notre magasin est proche du ring intérieur de Gand, de la zone industrielle et de l'entrée de l'autoroute. Nous sommes sur le chemin de ceux qui se rendent au travail ou en reviennent », explique Karolien. Trois appartements spacieux ont été construits au-dessus du magasin, offrant des logements supplémentaires dans ce quartier en plein essor.

Le parking compte 30 places et une borne de recharge pour les voitures électriques. Les clients qui viennent à vélo peuvent utiliser le grand abri pour vélos prévu également pour les vélos cargos.

À l'image des autres enseignes de Colruyt Group, OKay accorde beaucoup d'importance à la construction durable de ses bâtiments, avec une empreinte environnementale aussi réduite que possible. « Dans le magasin OKay de Drongen, nous ne consommons pas d'énergies fossiles », explique Karolien. « Notre système de refroidissement fonctionne au propane, un réfrigérant naturel bien meilleur pour l'environnement que les alternatives chimiques, permettant une baisse de 90 % des émissions de CO 2 . De plus, la chaleur résiduelle de l'installation est récupérée afin de chauffer le magasin, ce qui réduit aussi drastiquement les émissions de gaz à effet de serre. »

L'extérieur du magasin a également été conçu dans une démarche durable. La toiture végétale purifie l'air et contribue à la biodiversité. La façade du magasin a été traitée avec une peinture qui décompose les substances nocives présentes dans l'air grâce à l'action de la lumière du soleil.