Colruyt N : OKay ouvre un tout nouveau supermarché de proximité durable à Hoegaarden

Mardi 8 mars 2022

Le vendredi 11 mars, OKay ouvrira son 144e magasin à Hoegaarden. Dans ce supermarché de proximité pratique situé à la Tiensestraat, les clients pourront faire leurs courses quotidiennes de manière rapide, facile et bon marché. Le magasin dispose d'une surface de 572 m2 et a été construit avec des matériaux et des techniques durables. La store manager Manon et son équipe de 7 collaborateurs invitent avec plaisir les riverains à venir découvrir leur tout nouveau supermarché de proximité.

Le OKay de Hoegaarden est le 144e magasin OKay de Belgique. Le supermarché de proximité fait partie de la nouvelle génération de magasins OKay de Colruyt Group et son aménagement moderne respire la fraîcheur. « Dans le freshmart, les allées larges rendent l'expérience particulièrement agréable. Le vaste assortiment de fruits et légumes frais du jour y est bien mis en valeur, » explique Manon. L'assortiment de produits frais compte parmi les atouts de l'enseigne : fruits et légumes, produits laitiers, viande, charcuterie, poisson et plats préparés. « À proximité du freshmart, nous disposons d'un meuble où nous proposons une gamme variée d'amuse-bouches à base de viande, de poisson et de légumes pour un délicieux apéro entre amis. »

Au OKay de Hoegaarden, du pain frais est livré quotidiennement et les collaborateurs cuisent eux-mêmes des viennoiseries et des petits pains de qualité plusieurs fois par jour. Toutes ces gourmandises sont joliment présentées dans notre coin boulangerie pratique. Manon : « Notre coin boulangerie est très ergonomique et très simple d'utilisation, tant pour les collaborateurs que pour les clients. » Au rayon surgelés se trouvent des congélateurs avec des couvercles en verre. De cette façon, les clients peuvent trouver rapidement et facilement leurs produits préférés.

Le nouveau magasin OKay est situé au 78 Tiensestraat, dans le centre de Hoegaarden.Avec l'arrivée de ce supermarché de proximité, les habitants de la commune n'ont plus besoin de se rendre à Tirlemont ou à Jodoigne pour faire leurs courses. « Notre magasin est situé sur l'ancien site du commerce de bois Vandermolen, bien connu ici à Hoegaarden. Il se trouve maintenant 100 mètres plus loin,» déclare Manon. « Notre parking compte 46 places dont 2 sont équipées d'un point de charge pour les voitures électriques. Les clients qui préfèrent délaisser la voiture peuvent utiliser le grand abri pour vélos prévu également pour les vélos cargos. »

À l'image des autres enseignes de Colruyt Group, OKay accorde beaucoup d'importance à la construction durable de ses bâtiments, avec une empreinte environnementale aussi réduite que possible. « Dans le OKay de Hoegaarden, nous ne consommons pas d'énergies fossiles », explique Manon. « Le système de refroidissement fonctionne au propane. En conséquence, les émissions de gaz à effet de serre baissent de 90 % en comparaison avec les systèmes de refroidissement classiques. »De plus, le système de ventilation récupère 75 % de la chaleur de l'air et l'eau de pluie est tamponnée pour ne pas surcharger le réseau d'égouts.

Contact

Le magasin

+32 (0)16 44 89 51

www.okay.be/hoegaarden

Service de presse de Colruyt Group

+32 (0)473 92 45 10 of +32 (0)2 363 55 45

press@colruytgroup.com

Informations pratiques

OKay Hoegaarden

Tiensestraat 78

3320 Hoegaarden

Heures d'ouverture

du lundi au samedi inclus

de 8 h 30 à 19 h 30.

À propos de OKay

OKay est le supermarché de proximité de Colruyt Group. Les magasins OKay sont implantés près du centre des villes et des communes. Les clients y trouvent tout pour leurs courses quotidiennes, aux meilleurs prix des environs. Le tout premier magasin OKay a ouvert ses portes le 14 janvier 1998 à Ertvelde, en Flandre orientale. Depuis lors, l'enseigne ouvre en moyenne 6 nouveaux magasins chaque année. OKay compte environ 140 succursales en Belgique. Depuis novembre 2015, la chaîne dispose de son propre centre de distribution dans le parc industriel de Lot (Beersel) dans le Brabant flamand. OKay emploie actuellement plus de 2 500 personnes.

