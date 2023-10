Mardi 3 octobre 2023

Deux ans après le lancement du tout premier Okay Direct à la Belfortstraat à Gand et 8 mois après l'ouverture du deuxième établissement à Lennik, Okay ouvre son 3e magasin Okay Direct à la Keizer Leopoldstraat à Gand le mercredi 4 octobre.

« Nous ouvrons ce nouveau magasin car nous croyons dur comme fer au concept et à la technologie d'aide. Les résultats de notre premier Okay Direct sont à la hauteur des attentes et les clients réagissent très positivement à cette formule de magasin innovante », expliqueGert Somers, responsable de Okay Direct. « Et, cerise sur le gâteau, nous avons remporté le Prix Mercure en 2022, le prix le plus prestigieux pour les commerces depuis plus de 30 ans. Comeos, la fédération du commerce et des services en Belgique, récompense l'audace et le renouveau dans le secteur. » ​

« Sur la base des retours des premiers magasins, nous avons amélioré la technologie. À présent, nous travaillons avec de nouvelles armoires mises au point par la Colruyt Group Smart Technics et la société néerlandaise Innovend, afin de faciliter et d'accélérer les courses de nos clients. L'aménagement du magasin a également été optimisé et l'assortiment de produits a été repensé. Nous ouvrons une nouvelle enseigne à Gand car nous voyons du potentiel dans cette formule de magasins dans une telle ville. Dans le même temps, nous étudions la possibilité d'une expansion dans d'autres villes », explique Gert Somers.

Okay Direct est un concept de magasin innovant de Okay où les clients peuvent faire leurs courses 24h/24. Okay Direct est ouvert tous les jours de la semaine, jour et nuit. Avec ce concept, le distributeur peut répondre aux besoins évolutifs des clients, comme l'importance de l'autonomie, de la liberté et de la qualité des produits.

Le client a accès au magasin en scannant le code QR de son app ou carte Xtra. Grâce à ce code QR, le client peut ouvrir les armoires et les réfrigérateurs pour prendre des produits. Tous les achats sont enregistrés sur la base de la détection de produits dans les rayons. En scannant une nouvelle fois le code QR à la caisse, le ticket de caisse est généré et le client peut payer par voie électronique avant de quitter le magasin. De cette manière, le client peut régler ses achats de manière tout à fait autonome et à son aise.

Sur une superficie de 100 m², le nouveau Okay Direct propose 500 produits de grandes marques ou de marques maison. Les clients trouvent tout ce dont ils ont besoin en un éclair et facilement pour leurs courses du quotidien : une large gamme de produits frais, de plats préparés et de nombreux produits de « dépannage », comme du papier-toilette et du dentifrice. Les prix restent identiques à ceux pratiqués dans le Okay Compact du coin.

« Une plus-value importante repose sur le fait que les clients peuvent faire leurs courses 24 h/24 dans le coin. Nous souhaitons cibler un groupe qui a besoin d'heures d'ouverture étendues. Je pense notamment aux étudiants et aux personnes avec des horaires irréguliers et décalés, comme les personnes qui travaillent dans le secteur des soins ou des urgences », explique Gert Somers.

« Nous sommes convaincus que l'intérêt de ce genre de formules est grandissant et qu'elle répond à des besoins évolutifs des clients. Nous continuons à effectuer des tests approfondis afin de développer le concept à plus grande échelle dans d'autres grandes villes »", conclut Gert Somers.

Contact

​Service de presse de Colruyt Group

​+32 (0) 473 92 45 10 ou +32 (0)2 363 55 45

​[email protected]

Informations pratiques

​Okay Direct Gent Keizer Leopoldstraat

​Keizer Leopoldstraat 1C ​

​9000 Gand

À propos d'OKay

​Okay est le supermarché de proximité de Colruyt Group. Les clients y trouvent tout pour leurs courses quotidiennes, aux meilleurs prix des environs. Les magasins Okay sont implantés près du centre des villes et des communes. Le tout premier magasin Okay a ouvert ses portes le 14 janvier 1998 à Ertvelde, en Flandre orientale. Depuis lors, l'enseigne ouvre en moyenne 6 nouveaux magasins par an. Un rythme que Okay entend maintenir dans les prochaines années. Okay compte actuellement quelque 146 succursales en Belgique. Depuis novembre 2015, la chaîne dispose de son propre centre de distribution dans le parc industriel de Lot (Beersel) dans le Brabant flamand. Okay emploie actuellement plus de 2 500 personnes.

Lire la suite