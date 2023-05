Colruyt N : Publication relative à une notification de transparence - Colruyt Group, Korys et la famille Colruyt

COMMUNIQUÉ DE PRESSE - Hal (Belgique), 17/05/2023 - 08:30h CET - Information réglementée - Notification de transparence

Famille Colruyt 8.565.264 8.566.764 0 6,39 % 0 TOTAL 89.647.320 90.491.672 0 67,49 % 0 %

Chaîne complète des entreprises contrôlées par l'intermédiaire desquelles la participation est effectivement détenue :

La S.A. Établissements Fr. Colruyt est contrôlée par la S.A. Korys qui à son tour est contrôlée par Stichting Administratiekantoor Cozin.

La S.A. Korys Investments ainsi que la B.V. Korys Management Investments sont contrôlées par la S.A. Korys.

La S.A. Korys Business Services I, la S.A. Korys Business Services II et la S.A. Korys Business Services III sont contrôlées par la S.A. Korys.

Stiftung Pro Creatura, fondation de droit suisse, et la SA Impact Capital sont contrôlées par des personnes physiques qui possèdent directement ou indirectement moins de 3% des titres assortis d'un droit de vote de la société.

Informations supplémentaires :

Suite au rachat de ses propres actions, Colruyt Group a dépassé un seuil de 5%.

La S.A. Ets. Fr. Colruyt n'est pas partie prenante dans les accords de concert, mais ses propres actions sont prises en compte en sa qualité de filiale de la S.A. Korys (art. 6, §5, 3° Loi sur la transparence) ; en effet, la S.A. Korys est supposée de détenir indirectement ces actions.

