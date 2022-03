Colruyt N : Rachat actions propres

COMMUNIQUÉ DE PRESSE - Hal (Belgique), le 15 mars 2022 08h30 - Information réglementée

Rachat d'actions propres

Conformément à l'article 7:215 § 1 du Code des sociétés et des associations et de l'article 8:4 de l'arrêté royal du 29 avril 2019 portant exécution du Code des sociétés et des associations, la S.A. Éts Fr. Colruyt communique qu'elle a racheté, durant la période du 7 mars 2022 au 11 mars 2022 inclus, un total de 52.045 actions propres sur le marché réglementé d'Euronext Bruxelles, sur un MTF ou en dehors d'un système de négociation organisé conformément à la réglementation en vigueur.

Le Conseil d'administration de Colruyt Group a procédé à ces achats en vertu d'une autorisation de l'Assemblée générale extraordinaire du 10 octobre 2019.

Suite à cette opération la société possède au 11 mars 2022 un total de 3.424.224 actions propres, soit 2,56% du total des actions émises (soit 133.839.188).

Un aperçu des rachats d'actions propres depuis le 1er juillet 2009 est disponible sur notre site www.colruytgroup.comsous :

Investisseurs/Informations destinées aux actionnaires/Aperçu du capital et des actions/Rachat d'actions propres.

Aperçu des rachats d'actions propres du 7 mars 2022 au 11 mars 2022

Date Marché de Nombre Prix Prix Prix Total (EUR) d'achat négociation d'actions moyen maximum minimum (1) (EUR) (EUR) (EUR) 07/03/2022 XBRU 0 0,0000 07/03/2022 Total 0 0,0000 0.00 08/03/2022 XBRU 0 0,0000 08/03/2022 Total 0 0,0000 0,00 09/03/2022 XBRU 0 0,0000 09/03/2022 Total 0 0,0000 0,00 10/03/2022 XBRU 26.395 34,6420 35,0900 34,1800 10/03/2022 Total 26.395 34,6420 914.375,59 11/03/2022 XBRU 25.650 35,0876 35,3700 34,7900 11/03/2022 Total 25.650 35,0876 899.996,94 Total général 52.045 34,86 1.814.372,53

(1)Code MIC du marché de négociation : Euronext Brussels (XBRU), CBOE DXE (DXE), Turquoise (TRQX), Hors marché

Contact

Kris Castelein (Secrétaire Conseil d'Administration) +32 2 363 55 45 investor@colruytgroup.com

À propos de Colruyt Group

Colruyt Group est actif dans la distribution de denrées alimentaires et de produits non alimentaires en Belgique, en France et au Grand- Duché de Luxembourg, avec plus de 600 magasins en gestion propre et environ 580 magasins affiliés. En Belgique, il s'agit des magasins Colruyt Meilleurs Prix, OKay, Bio-Planet, Cru, Dreamland, Dreambaby, Bike Republic et des magasins affiliés Spar. En France, le groupe compte des magasins Colruyt, mais également des magasins affiliés Coccinelle, Coccimarket et Panier Sympa. Le groupe est actionnaire majoritaire de The Fashion Society, qui regroupe les chaînes de vêtements ZEB, PointCarré, The Fashion Store et ZEB For Stars. JIMS exploite des clubs de fitness en Belgique et au Grand-Duché de Luxembourg. Solucious et Culinoa livrent des produits de foodservice et de détail à des clients professionnels en Belgique (hôpitaux, PME, horeca...). Par ailleurs, les activités de Colruyt Group englobent la fourniture d'énergie par DATS 24 en Belgique (carburants, gaz naturel et énergie verte) et en France (carburants), les solutions d'impression et de gestion de documents (Symeta Hybrid) et la production d'énergie verte (Eoly). Le groupe emploie plus de 32.000 personnes et a réalisé un chiffre d'affaires de EUR 9,9 milliards en 2020/21. Colruyt est coté à la bourse d'Euronext Bruxelles (COLR) sous le code ISIN BE0974256852.