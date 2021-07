Colruyt N : Rapport annuel 2020/21 et rapport de durabilité

La décision des autorités fédérales d'interdire temporairement les promotions et les réductions en mars et avril 2020 a donné lieu à ce moment à une hausse générale des prix en Belgique. L'augmentation temporaire des prix sur le marché n'a donc pas été dictée

de participations (accrues) dans la chaîne de magasins de vêtements ZEB et dans les spécialistes de données Daltix et We Connect Data, parallèlement à l'acquisition du spécialiste de la gestion documentaire Joos Hybrid. Chacune de ces transactions s'inscrit dans le cadre de notre stratégie à long terme visant à apporter des solutions pertinentes à nos clients à chaque étape de leur vie.

producteurs locaux et leur savoir-faire. Nous avons investi dans des terres agricoles supplémentaires et obtenu un permis pour la construction d'une ferme marine en mer du Nord. Nous nous engageons systématiquement à favoriser une évolution durable, en toute transparence, avec des partenaires locaux.

Une autre priorité consiste à informer au maximum nos clients afin qu'ils puissent opérer plus facilement des choix plus durables. Je suis dès lors fier que nous soyons le premier distributeur belge à déployer l'Éco- Score. Ce label reflète l'empreinte environnementale des produits et apparaît tout d'abord, comme le Nutri-Score, sur nos canaux numériques et ensuite, progressivement, sur les emballages. Nous continuons à encourager le public, sous le slogan « pas à pas », à consommer et à vivre plus durablement. Ainsi, nous avons distribué gratuitement des dizaines de milliers de jeux de cartes amusants pour toute la famille et avons exposé les aspects durables de nos produits dans des campagnes médiatiques à grande échelle.

Entre-temps, nous continuons à beaucoup investir dans la production et la distribution d'énergie renouvelable. Désormais, DATS 24 fournit directement de l'électricité verte aux particuliers. Par ailleurs, notre groupe joue un rôle de pionnier dans la production d'hydrogène vert et dans son utilisation pour le transport lourd. Nous avons ainsi été le premier distributeur en Europe à tester un camion à hydrogène de 44 tonnes et apporterons cette année la touche finale à la décision d'investir dans un site de