Colruyt N : Réouverture du Colruyt Meilleurs Prix d'Ekeren après rénovation

Lundi 25 avril 2022

Le mercredi 27 avril 2022, le Colruyt Meilleurs Prix rouvrira ses portes à Ekeren. Le magasin et le point d'enlèvement de la Kloosterstraat 12 ont été entièrement rénovés et réaménagés, avec une attention particulière à la durabilité.

Le Colruyt d'Ekeren est une grande surface qui propose un bel assortiment de produits de qualité, tant de grandes marques que de marques maison comme Boni Selection et Everyday. Le gérant Ian Kools explique : « Dans notre magasin rénové, les clients trouveront davantage de choix dans l'espace fraîcheur et pourront se rendre dans une plus grande boucherie en libre service pour leur viande fraîche. Ils y verront nos bouchers qualifiés à l'œuvre dans un atelier ouvert, ce qui rend le contact plus aisé. Pratique pour passer une commande spéciale ou obtenir un renseignement. »

Le point d'enlèvement Collect&Go a été rénové pour accueillir les clients plus efficacement. Collect&Go est le service de courses en ligne de Colruyt Group. Les clients envoient leur liste de courses sur collectandgo.be ou via l'application. Les collaborateurs préparent leurs courses et les clients viennent les retirer dans le point d'enlèvement, à la date et à l'heure de leur choix.

Le magasin Colruyt d'Ekeren n'utilise aucune énergie fossile. Le bâtiment est équipé d'un éclairage LED combiné à des détecteurs de mouvement qui lui font économiser jusqu'à 30 % d'énergie. Il est également doté de panneaux solaires sur le toit. Le résultat ? Une baisse du taux d'émissions de CO 2 . En outre, une borne de recharge pour les véhicules électriques a été installée sur le parking. Les cyclistes, quant à eux, disposent d'emplacements avec un dispositif d'ancrage pour leurs vélos et vélos-cargos.

Le gérant poursuit : « Mes collaborateurs et moi-même sommes impatients d'accueillir nos clients dans notre magasin rénové. Et pour apporter une note festive à l'événement, nous offrirons une petite attention gourmande aux 2 000 premiers visiteurs. Rendez-vous donc le mercredi 27 avril, dès 8 h 30 ! »

Contact

Eva Biltereyst (responsable presse Colruyt Meilleurs Prix)

+32 (0)479 72 29 10.

Marc Knockaert (manager régional)

+32 (0)2 345 23 45

Informations pratiques

Colruyt Ekeren

Kloosterstraat 122

2180 Ekeren

Heures d'ouverture

lun. - sam. : 8 h 30 - 20 h

ven. : 8 h 30 - 21 h

À propos de Colruyt Meilleurs Prix

Colruyt est le supermarché des Meilleurs Prix de Colruyt Group. Depuis plus de 40 ans, Colruyt garantit le meilleur prix pour chaque produit, à tout moment. Les clients y trouvent quelque 10 500 produits alimentaires et près de 7 500 articles non alimentaires : fruits et légumes frais du jour, viande, produits de soin et d'entretien, etc. Colruyt se distingue par ses efforts en matière d'entrepreneuriat durable et se porte garant d'une expérience client simple et efficace en magasin. La chaîne compte 248 magasins en Belgique ainsi qu'au Grand-Duché de Luxembourg et emploie plus de 15 000 personnes. Les clients peuvent aussi commander leurs courses dans le webshop Colruyt et les retirer dans 221 points d'enlèvement Collect&Go.

