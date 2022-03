Colruyt N : Robinetto fournit plus de 500 fontaines à eau potable durable aux collaborateurs de Colruyt Group

Mardi 22 mars 2022

Dans les prochains mois, la start-up gantoise Robinetto installera des fontaines à eau dans plus de 500 magasins et bâtiments centraux de Colruyt Group. De cette façon, le plus grand distributeur de Belgique fournit de l'eau potable plate et pétillante à des milliers de collaborateurs (en magasins) de la manière la plus durable possible.

Robinetto, fondée en 2018, a annoncé un partenariat structurel avec Colruyt Group en juillet 2021. Grâce à une augmentation substantielle de capital, Colruyt Group est devenu actionnaire de l'influente entreprise gantoise. Les deux entreprises ont par ailleurs décidé de collaborer et d'échanger leurs connaissances.

En cette Journée mondiale de l'eau, Robinetto annonce qu'elle installera plus de 500 fontaines à eau dans tous les magasins Colruyt Meilleurs Prix, Bio-Planet et OKay. Cette décision a été prise après les retours positifs récoltés auprès d'utilisateurs d'une installation test dans quatre magasins Colruyt Meilleurs Prix au cours des derniers mois. Grâce à ces fontaines, qui seront notamment installées dans les cantines, tous les collaborateurs pourront remplir leurs gourdes d'eau plate ou gazeuse, fraîche et filtrée. Certains sites de production et bâtiments des services centraux du distributeur seront également équipés de fontaines.

Jeroen Vereecke, fondateur de Robinetto : « Nous sommes très heureux de pouvoir concrétiser pour la première fois notre collaboration avec Colruyt Group à travers un tel projet. En tant qu'entreprise d'influence, il s'agit d'une avancée conséquente pour nous. Grâce à nos fontaines à eau, de nombreux collaborateurs de Colruyt Group pourront désormais contribuer à nos objectifs : approvisionner le plus grand nombre d'endroits possible en eau potable sans devoir la conditionner ou la transporter. La livraison et l'installation des plus de 500 appareils représentent pour nous une opération logistique majeure. Nous sommes par ailleurs convaincus qu'en collaboration avec les services techniques de Colruyt Group, nous pouvons mener à bien ce projet qui contribuera à notre croissance opérationnelle. »

Stefan Goethaert, responsable final du projet et membre du conseil d'administration de Robinetto, ajoute : « Un an après avoir offert une gourde personnalisée à tous nos collaborateurs à l'occasion de la Journée mondiale de l'eau, nombre d'entre eux pourront désormais remplir cette gourde d'eau potable aux installations de filtration de Robinetto sur leur lieu de travail. En tant que plus grand distributeur de Belgique, nous sommes pleinement conscients que l'eau est l'une des ressources naturelles les plus précieuses et que nous devons l'utiliser avec parcimonie. Nous pensons qu'il est important de contribuer à sensibiliser nos collaborateurs à une consommation d'eau durable et responsable. L'eau demeure par ailleurs une denrée saine. Nous sommes donc très heureux de pouvoir déjà déployer ce projet à une échelle relativement grande en collaboration avec notre partenaire privilégié. »

