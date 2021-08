Colruyt N : SmartWithFood lance une étude sur l'impact du coaching en mode de vie sur la santé

30 août 2021

Gand - SmartWithFood démarre le recrutement de participants pour un nouveau projet d'étude, Hello Health, avec le soutien de l'EIT européen Food et de l'EIT Health, en coopération avec Colruyt Group, UGent, KULeuven, TUM et RISE. L'étude vise à montrer que les conseils personnalisés et numériques sur le mode de vie, dispensés aux personnes atteintes du syndrome métabolique, peuvent avoir un impact positif sur leur santé. L'étude dure trois mois et est gratuite pour les 100 participants sélectionnés.

SmartWithFood, spin-off de Colruyt Group, et les instituts européens EIT Food et EIT Health s'associent aux universités UGent, KULeuven, TUM (Technische Universität München), RISE (Research Institutes of Sweden) pour une nouvelle étude 'Hello Health', sur la prévention du syndrome métabolique en Europe. Les personnes atteintes du syndrome métabolique ont un risque plus élevé de développer une maladie cardiovasculaire et un diabète de type 2. Il est donc important d'anticiper le développement du syndrome métabolique en le détectant et en le traitant le plus tôt possible. Heureusement, il est réversible, en adaptant son mode de vie.

Hello Health est un programme qualitatif de trois mois pour lequel SmartWithFood recherche des personnes dont le test de dépistage du syndrome métabolique est positif, c'est-à-dire des personnes qui présentent au moins trois facteurs de risque, tels qu'une circonférence abdominale accrue et une augmentation des taux de cholestérol, de sucre, de triglycérides ou encore de la pression artérielle.

Lors de l'étude, les participants recevront des conseils personnalisés via l'application SmartWithFood et my.smartwithfood.com afin d'aborder de manière plus responsable et plus équilibrée l'alimentation, l'exercice, le sommeil et l'esprit et le stress. L'accompagnement vers un mode de vie équilibré se fait par le biais de trois séances numériques en tête-à-tête avec des coachs certifiés et de conseils pertinents dans une application. Les participants doivent s'engager à suivre de près le coaching et à communiquer chaque mois un certain nombre de paramètres objectifs afin de mieux adapter le programme de 'coaching santé' aux besoins de chacun. L'étude évaluera si un changement de comportement et une évolution positive des paramètres de risque peuvent être établis au moyen de questionnaires entièrement conformes au GDPR et d'un triple test sanguin (au début et à la fin du programme, et après une phase d'observation supplémentaire de 6 mois).

Ignace De Nollin, Managing Director de SmartWithFood : « L'objectif de cette étude Hello Health est d'élaborer une méthode scientifiquement étayée pour une première stratégie de prévention et un programme de santé. Ainsi, nous poursuivrons pas à pas notre mission, qui consiste à rendre plus accessible le chemin vers une santé durable. »

La participation à l'étude est gratuite. En échange de leur participation, les participants recevront un programme qualitatif de coaching en matière de santé. Le recrutement des 100 participants se déroule du 31 août au 15 septembre via www.smartwithfood.be/hellohealth (de préférence sur PC via Google Chrome ou Safari) où les intéressés peuvent vérifier leur éligibilité au moyen d'un test conforme au GDPR. L'étude proprement dite débutera à l'automne et les premiers résultats de cette étude Hello Health sont attendus pour le début de 2022.

Colruyt Group veut se concentrer de plus en plus sur la santé et sur la stimulation d'un mode de vie sain, entre autres via SmartWithFood. Des projets de test internes sur les conseils personnalisés aux collaborateurs sont actuellement en cours. En outre, le groupe de distribution souhaite également contribuer à la recherche scientifique qui se concentre sur la manière dont les conseils personnalisés en matière de style de vie peuvent faire la différence.

A propos de Colruyt Group

Colruyt Group est actif dans la distribution de denrées alimentaires et de produits non alimentaires en Belgique, en France et au Grand-Duché de Luxembourg, avec plus de 600 magasins en gestion propre et environ 580 magasins affiliés. En Belgique, il s'agit des magasins Colruyt, OKay, Bio-Planet, Cru, Dreamland, Dreambaby, Bike Republic et des magasins affiliés Spar. En France, le groupe compte des magasins Colruyt, mais également des magasins affiliés Coccinelle, Coccimarket et Panier Sympa. Le groupe est actionnaire majoritaire de The Fashion Society, qui regroupe les chaînes de vêtements ZEB, PointCarré, The Fashion Store et ZEB For Stars. JIMS exploite des clubs de fitness en Belgique et au Grand-Duché de Luxembourg. Solucious et Culinoa livrent des produits de foodservice et de détail à des clients professionnels en Belgique (hôpitaux, PME, horeca...). Les autres activités englobent la fourniture d'énergie par DATS 24 en Belgique (carburants, gaz naturel et énergie verte), les solutions d'impression et de gestion de documents (Symeta Hybrid) et la production d'énergie verte (Eoly). Le groupe emploie plus de 32.000 personnes et a réalisé un chiffre d'affaires de EUR 9,9 milliards en 2020/21. Colruyt est coté à la bourse d'Euronext Bruxelles (COLR) sous le code ISIN BE0974256852.

