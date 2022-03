Colruyt N : Spar Colruyt Group ouvre un Spar rénové à Drieslinter le jeudi 24 mars

Lundi 21 mars 2022

Le jeudi 24 mars, le magasin Spar de Drieslinter rouvrira ses portes après des travaux de rénovation. Le 6 mars, il a fermé pour un temps en vue d'être transformé en profondeur.Désormais, Le magasin bénéficie non seulement d'un look plus moderne, mais il met aussi davantage l'accent sur les produits frais. « Nous passons d'un supermarché de proximité à un magasin de produits frais de

quartier », déclare Jo Quaghebeur, qui exploite le Spar de Drieslinter avec son épouse Dominique Belen depuis 17 ans.

« L'ensemble du magasin a subi un lifting complet », explique Jo.

« À l'exception des réfrigérateurs, tout a été démonté et remplacé. L'éclairage, le plafond, les rayons, l'îlot pour les légumes, la boulangerie, etc. ont été entièrement renouvelés. » Le système de caisse du magasin a également été remplacé. Les tapis de caisse ont disparu, désormais, les collaborateurs transfèrent les produits d'un caddie à l'autre. « Nous avons remarqué que le service était plus agréable et plus fluide, pour nous et certainement pour le client. »

Les clients du Spar de Drieslinter peuvent toujours se rendre dans leur magasin habituel pour tous leurs achats. Mais Jo et Dominique voulaient profiter de la rénovation pour apporter au magasin une touche conceptuelle, en mettant davantage l'accent sur les produits frais. « Notre magasin proposait déjà un assortiment de produits frais relativement large. Nous étions par exemple déjà la seule boucherie du quartier pour les habitants de Drieslinter. Mais nous voulons faire encore mieux ! »

D'où vient cette idée ? Selon Jo, la demande de produits frais ne fait qu'augmenter. « Je pense que c'est dû au rajeunissement du quartier. Les jeunes parents pensent qu'il est important que leurs enfants mangent des aliments frais. Et pour cela, ils sont prêts à acheter plusieurs fois par semaine des produits frais. » C'est la raison pour laquelle le Spar de Drieslinter devient un « magasin de produits frais de quartier », avec un vaste assortiment de légumes, de fruits, de charcuterie, de fromage, de viande et de poisson.

Jo et Dominique ont la chance de pouvoir compter sur une vaste équipe composée d'une vingtaine de collaborateurs fixes et d'une dizaine d'étudiants. « C'est un groupe formidable avec un bon équilibre entre expérience et jeunesse », nous dit Jo en souriant.

« Certains travaillent ici depuis plus longtemps que nous ! »

Jo et Dominique ont repris le magasin en 2005. Lui venait du secteur de la boulangerie, elle, du tourisme. « Nous nous sommes lancés dans cette aventure, mais nous ne l'avons pas regretté un seul instant. Ce qu'il y a de mieux dans ce travail ? La variété ! J'ai parfois du travail de bureau à faire, mais les clients me voient aussi souvent réapprovisionner les rayons. Je suis le touche-à-tout du magasin. »

Contact

Jo Quaghebeur, entrepreneur indépendant Spar Drieslinter

+32 (0)493 50 55 01

Hanne Poppe, responsable presse Colruyt Group

+32 (0)2 363 55 45

press@colruytgroup.com

Informations pratiques

Spar Drieslinter

Stationstraat 2

3350 Linter

Heures d'ouverture

Lundi : 12 - 19 h.

Du mardi au vendredi inclus : 8 - 19 h.

Samedi : 8 - 18 h.

Dimanche : 8 - 12 h.

À propos de Spar Colruyt Group

Les plus de 200 magasins Spar sont d'agréables supermarchés de proximité exploités par des entrepreneurs indépendants qui connaissent bien leur métier. Chaque magasin doit son caractère unique aux accents que lui confère son exploitant. Les supermarchés se trouvent dans des centres urbains ou ruraux et se distinguent par la fraîcheur de leurs produits, la passion pour l'art du bien-manger et leurs prix attractifs. La superficie des magasins varie de 300 à 1 200 m². Plus d'infos sur monspar.be.

À propos de Retail Partners Colruyt Group

Retail Partners Colruyt Group est le détenteur de la licence de Spar Colruyt Group en Belgique. L'organisation collabore avec plus de 200 entrepreneurs Spar indépendants : outre l'approvisionnement, le partenariat repose aussi sur un soutien complet et un modèle de concertation unique. Par ailleurs, Retail Partners Colruyt Group livre des produits frais et des produits d'épicerie aux magasins Alvo. L'organisation pour indépendants assure l'achat, le stockage et le transport des marchandises et prodigue des conseils sur l'assortiment et sur la politique promotionnelle. Enfin, Retail Partners Colruyt Group réapprovisionne 120 petits commerces indépendants, dont 31 Mini Markets. Plus d'infos sur retailpartnerscolruytgroup.be.

Lire la suite