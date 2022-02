Colruyt N : Spar Colruyt Group ouvre un Spar rénové à Saint-Idesbald le jeudi 17 février

Lundi 14 février 2022

L'ouverture du nouveau Spar de Saint-Idesbald est prévue le jeudi 17 février. Le magasin est resté fermé du 24 janvier au 16 février en raison d'importants travaux de transformation. Fondée par les parents de Sylvia Vandenbroucke, l'entreprise familiale a ouvert ses portes en 1969. En 2000, Sylvia a rejoint l'entreprise familiale à l'époque dénommée « Selfservice Weekend ». Il n'a pas fallu longtemps pour que Sylvia devienne la fière responsable du magasin rebaptisé « Spar Weekend ».

Sylvia Vandenbroucke

« J'ai décidé il y a quelque temps de rénover totalement le magasin. Ce n'est pas qu'il était obsolète, car nous avons régulièrement rénové l'un ou l'autre département, mais nous voulions aller plus loin cette fois-ci », explique Sylvia. Agrandir le magasin était impossible sur le plan pratique, nous avons donc revu l'agencement. « L'objectif était de créer un intérieur plus clair et contemporain. Dans la première partie du magasin, nous avons installé des rayons moins hauts afin que tous les départements soient visibles, tous les départements frais ont bénéficié d'un peu plus d'espace et les produits surgelés ont été rapprochés des caisses.

Notre intérieur a été entièrement rénové et nous avons tenu compte de l'environnement

Grâce à ces changements, Sylvia espère offrir une meilleure expérience en magasin dans son « Spar Weekend ». « Pendant les travaux qui ont duré environ trois semaines et demi, notre intérieur a été rénové de fond en comble : nous avons une boulangerie flambant neuve, de nouveaux rayons, un sol réaménagé, un nouveau plafond, etc. Et nous pensons évidemment à l'environnement : tous les frigos et congélateurs sont alimentés au CO 2 ».

Les clients profiteront non seulement d'un nouvel intérieur, mais aussi d'un nouvel assortiment. Selon Sylvia, la base est toutefois restée la même : La vaste gamme de fruits et légumes, la sélection de vins de qualité, les nombreuses bières régionales et les délicieux fromages restent au cœur du nouveau concept. « Mais nous voulons aller encore plus loin », pousuit Sylvia. « Nous avons agrandi notre boulangerie, mais nous ferons désormais lever la pâte de nos pistolets et baguettes dans des chambres de pousse modernes.

Nous mettons en outre l'accent sur de délicieux tapas et notre département traiteur a fait peau neuve. Les produits végétariens et véganes sont également mis en avant, tout comme les « genieten-aan-zee lekkers ». Je pense notamment à un délicieux vin, à de savoureuses mises en bouche, etc. Les nombreuses gourmandises locales s'inscrivent également dans cette vision. Au « Spar Weekend », vous trouvez en effet des desserts et fromages de la ferme « Beauvoordse Walhoeve » à Furnes, des pommes de terre cultivées dans les dunes (en été), un très large assortiment de biscuits Jules Destrooper de Lo-Reninge, sans oublier bien sûr la célèbre bière St-Idesbald ! Faire ses courses dans le confort et profiter ensuite de ses achats, voilà ce que nous proposons à nos clients ».

Sylvia a la chance de disposer d'une vaste équipe. Elle peut compter sur 17 collaborateurs fixes, 25 étudiants jobistes et quelques flexijobs. Tous n'habitent pas à la côte. « Certains étudiants vivent à l'intérieur du pays, mais ils viennent travailler chez nous avec plaisir durant leurs vacances à la mer. Étant donné que nous avons beaucoup de clients francophones, il est important que notre personnel soit bilingue. J'ai la chance de travailler avec un joyeux mélange de francophones et de néerlandophones qui forme vraiment un chouette groupe dans lequel les jeunes et les travailleurs plus expérimentés s'entendent bien ».

Plus d'informations

Spar Saint-Idesbald : Henri Christiaenlaan 18, 8670 Koksijde

Sylvia Vandenbroucke, entrepreneur indépendant Spar Saint-Idesbald

Tél.: 0473/32.14.30



Tél. : +32 (0)2 363 55 45 E-mail : Hanne Poppe, responsable presse Colruyt GroupTél. : +32 (0)2 363 55 45 E-mail : press@colruytgroup.com

Heures d'ouverture Spar Saint-Idesbald

Du lundi au samedi inclus : de 8 h 00 à 19 h 00

Le dimanche : fermé (ouvert pendant les vacances scolaires et les mois d'été)

