Colruyt N : Un magasin Spar nouvelle génération ouvre ses portes à Ressaix

22 février 2021

Ce jeudi 25 février, le nouveau magasin de Spar Colruyt Group ouvrira ses portes à Ressaix après six mois de travaux. Le supermarché de proximité a été aménagé dans le style de la nouvelle génération des magasins Spar. Le rayon boulangerie y est mis en avant et l'écologie est au centre des préoccupations. En effet, l'entrepreneur indépendant, Alexandre Cerone, tenait à proposer un magasin à la fois moderne et respectueux de l'environnement.

D'une superficie de 750 m², ce supermarché de proximité emploiera 15 collaborateurs. Il se situe sur la chaussée de Brunehault et Alexandre Cerone explique très simplement ce choix : « Le magasin se trouve sur un axe très fréquenté jonché d'écoles, de clubs de sports, d'habitations et dans une zone dépourvue de magasins Spar Colruyt Group. De plus, il se situe près d'une des grandes villes de la région, Binche. » Un parking de 60 places à l'arrière du magasin est également mis à disposition des clients.

Le coin boulangerie fait l'objet d'une attention toute particulière. En effet, il dispose d'une chambre de pousse sur place afin de proposer un large assortiment de pains frais du jour préparés et cuits sur place. Les rayons sont réapprovisionnés tout au long de la journée. Dès leur entrée dans le magasin, les clients sont accueillis par une délicieuse odeur de pain et de pâtisserie. Alexandre ajoute : « La gamme de plats préparés maison a elle aussi été élargie. Nous avons également fait l'acquisition d'une tablette dédiée aux vins qui propose des conseils avisés et des suggestions personnalisées aux clients. Je souhaite mettre ainsi en avant le côté épicerie fine du magasin. De plus, le bio et local sont très importants et il me tient à cœur de contacter des producteurs de la région pour découvrir leurs produits et les proposer dans le magasin. »

Le Spar de Ressaix a été aménagé dans le style de la nouvelle génération de magasins de proximité Spar. Non seulement l'affichage a été revu au goût du jour, mais l'entrepreneur indépendant a opté au maximum pour des techniques durables afin de rendre le magasin moins énergivore et plus respectueux de l'environnement. Par exemple, le magasin est doté d'un éclairage LED et les frigos fonctionnent au CO2, un gaz plus couteux à l'achat que le gaz fréon traditionnellement utilisé mais rentable sur le long terme. Ces choix sous le signe de la modernité n'empiètent en aucun cas sur l'objectif principal d'un magasin Spar, la convivialité. Alexandre Cerone attache beaucoup d'importance à ce que les collaborateurs soient souriants, chaleureux et à l'écoute des clients.

