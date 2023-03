Colruyt N : Virya Energy conclut un accord en vue de céder ses activités dans le domaine de l'énergie éolienne offshore à JERA

JERA est une société japonaise créée en 2015 par Tokyo Electric Power Company et Chubu Electric Power Company. JERA est une entreprise énergétique d'envergure mondiale qui possède des atouts sur l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement énergétique, depuis la participation à des projets d'exploration dans le domaine du GNL et l'approvisionnement en combustibles, en passant par le transport des combustibles, jusqu'à la production d'électricité. En tant que plus grande compagnie d'électricité du Japon, et avec un portefeuille de production global de plus de 65 GW dans 18 pays, JERA est en mesure de montrer de manière proactive la voie vers une société décarbonisée et soutient la transition énergétique d'une manière écologiquement et socialement responsable.

Virya Energy, la société de holding énergétique dans laquelle Colruyt Group détient une participation de 59,9%, est active dans le développement, le financement, la construction, l'exploitation et la maintenance de sources d'énergie renouvelables, avec un accent particulier sur l'énergie éolienne offshore et onshore. Virya Energy a l'ambition d'investir davantage, en plus de l'énergie éolienne onshore, dans d'autres technologies telles que l'énergie solaire et l'hydrogène et de s'étendre à de nouvelles activités et de nouvelles zones géographiques.

Le 22 mars 2023, Virya Energy NV ("Virya Energy") a signé un accord avec JERA Green Ltd ("JERA Green"), une société liée de JERA Co., Inc. ("JERA"), pour vendre 100% des actions de Parkwind NV ("Parkwind"), la plateforme d'énergie éolienne offshore de Virya Energy. La réalisation de la transaction est attendue dans le courant de l'année et est soumise à l'approbation des autorités compétentes en matière de concurrence et d'autres autorités régulatoires.

Parkwind fournira à JERA une plateforme importante à partir de laquelle elle pourra développer ses activités dans le domaine des énergies renouvelables à l'échelle mondiale, en particulier l'éolien offshore. Avec JERA, la synergie combinée accélérera l'activité éolienne offshore de Parkwind sur les marchés où JERA est présente ou est déjà bien positionnée pour participer au développement de l'éolien offshore dans le cadre des initiatives mondiales de décarbonisation de l'énergie et de la croissance de l'activité de production de carburants à faible teneur en carbone. JERA s'engage à soutenir les plans d'expansion nationaux et internationaux de Parkwind. Par l'intermédiaire de la plateforme, elle a l'intention de continuer à investir en Belgique tout en développant l'équipe et l'empreinte mondiale à partir de ses bureaux existants à Louvain. Parkwind et ses employés ont ainsi l'occasion de devenir un acteur de plus en plus important dans le secteur en pleine expansion de l'éolien offshore à l'échelle mondiale.

À propos de Colruyt Group

Le groupe Colruyt opère dans le secteur de la distribution alimentaire et non alimentaire en Belgique, en France et au Luxembourg avec plus de 700 magasins propres et plus de 580 magasins affiliés. En Belgique, ceci inclut Colruyt Lowest Prices, OKay, Bio-Planet, Cru, Dreamland, Dreambaby, Bike Republic, ZEB, PointCarré, The Fashion Store et les magasins affiliés Spar et PointCarré. En France, outre les magasins Colruyt, il existe également des magasins affiliés Coccinelle, CocciMarket, Panier Sympa et PointCarré. JIMS exploite des clubs de fitness en Belgique et au Luxembourg. Solucious et Culinoa fournissent des services de restauration et des produits alimentaires à des clients professionnels en Belgique (hôpitaux, PME, secteur hôtelier, etc.). Les activités du groupe Colruyt comprennent également la fourniture d'énergie par DATS 24 en Belgique (carburants, gaz naturel et énergie verte) et en France (carburants), ainsi que des solutions d'impression et de gestion de documents (Symeta Hybrid). Le groupe emploie près de 33.000 employés et a enregistré un chiffre d'affaires de 10,0 milliards d'euros en 2021/22. Etn. Fr. Colruyt NV est cotée sur Euronext Brussels (COLR) sous le code ISIN BE0974256852.

À propos de Virya Energy

Virya Energy est active dans le développement, le financement, la construction et l'exploitation de sources d'énergie renouvelable. La holding, créée fin 2019 par Colruyt Group et son actionnaire majoritaire Korys, détient 100 % des parts de Parkwind, Eurowatt, Eoly Energy et Sanchore. Virya Energy poursuit le développement des capacités de production d'énergie renouvelable et fournit des services sur l'ensemble de la chaîne de valeur des solutions énergétiques durables, y compris le stockage. Virya Energy et ses filiales, basées en Belgique, possèdent et exploitent plus de 1 GW de capacité de production d'énergie verte à l'échelle mondiale et participent à d'innombrables initiatives dans le domaine de l'hydrogène vert.

À propos de Parkwind

Parkwind est une société d'énergie verte indépendante qui développe, finance et exploite des parcs éoliens offshore. Avec plus d'une décennie d'expérience et 771 MW sous gestion opérationnelle en Mer du Nord belge, Parkwind se développe actuellement à l'international. Avec des projets actifs à différents stades de développement, Parkwind a l'ambition de continuer à développer ses activités en Europe et au-delà. Engagée à rendre l'énergie verte disponible et abordable pour tous grâce à son approche unique couvrant l'ensemble de la chaîne de valeur de l'éolien offshore, Parkwind s'est imposée comme un partenaire fiable et compétitif pour les communautés, les gouvernements et les fournisseurs à l'échelle mondiale. Composée de plus de 120 professionnels opérant en Belgique, en Allemagne, en Irlande, en Norvège, en Grèce et en Australie/Nouvelle- Zélande, Parkwind dirige les activités d'énergie éolienne offshore de son actionnaire belge Virya Energy, qui appartient au groupe Colruyt et à Korys.

À propos de JERA

Créée en 2015, JERA est une joint venture à parts égales de deux grandes compagnies d'électricité japonaises, TEPCO Fuel & Power Incorporated et Chubu Electric Power Company, et produit environ 30 % de toute l'électricité au Japon. JERA est une entreprise énergétique d'envergure mondiale qui est présente dans toute la chaîne d'approvisionnement énergétique, depuis la participation à des projets d'exploration dans le domaine du GNL et l'approvisionnement en combustibles, en passant par le transport des combustibles, jusqu'à la production d'électricité. JERA, qui signifie « Japan's Energy for a New Era » (énergie japonaise pour une nouvelle ère), relèvera le défi de réduire à zéro les émissions de CO2 de ses activités nationales et internationales d'ici à 2050 et soutient la transition énergétique d'une manière responsable sur le plan environnemental et social.

À propos de JERA Green

JERA Green Ltd est une société détenue à 100 % par JERA, une société de portefeuille établie au Royaume-Uni qui se spécialise dans le développement et la détention d'énergies renouvelables, y compris l'énergie éolienne offshore.

